Болгария, Румыния и Турция начали готовить план безопасности Черного моря

Politico: Болгария, Румыния и Турция готовят план безопасности Черного моря

Tекст: Тимур Шайдуллин

Болгария, Румыния и Турция работают над инициативой по безопасности в Черном море. Премьер-министр Болгарии Румен Радев планирует представить эту инициативу на саммите Европейского совета 15 и 16 октября, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Politico.

Издание подчеркивает, что вопрос безопасности судоходства станет одним из центральных на предстоящем саммите. В проекте заявления по итогам саммита будет подчеркнута необходимость незамедлительного восстановления безопасного прохода для грузовых судов с зерном.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Болгарии обсудил с послом России атаки дронов на суда в Черном море.

Ранее София запросила помощь ЕС и НАТО после инцидентов.

А в конце прошлой недели уже Турция предложила России и Украине два коридора безопасности в акватории.