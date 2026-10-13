У берегов Болгарии спасли пять моряков с затонувшего после атаки дронов судна

Tекст: Алексей Дегтярёв

В ходе атаки беспилотников в Черном море затонуло судно, пятерых находившихся на борту моряков удалось спасти, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Maritime.bg.

Спасенных членов экипажа приняли на борт два торговых корабля, оказавшихся в районе крушения. Губернатор Варненской области Марио Смырков отметил, что поиски еще 11 пропавших без вести моряков продолжаются.

Ранее премьер-министр Болгарии Румен Радев сообщил об атаке беспилотников на два судна у берегов страны, одно из которых пошло ко дну.

В последнее время участились случаи атак украинских дронов на гражданскую инфраструктуру и мирные корабли. В начале октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Черное море стало малопригодным для безопасного судоходства из-за террористических действий киевских властей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер Болгарии обсудил с послом России атаки дронов на суда в Черном море.

На прошлой неделе минобороны Болгарии не установило принадлежность атаковавших корабли беспилотников.

Президент Болгарии созвала заседание Совета нацбезопасности из-за этих инцидентов.