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У берегов Болгарии спасли пять моряков с затонувшего после атаки дронов судна
В Черном море спасены пятеро членов экипажа корабля, пошедшего ко дну в результате атаки беспилотников недалеко от болгарского побережья, сообщают местные СМИ.
В ходе атаки беспилотников в Черном море затонуло судно, пятерых находившихся на борту моряков удалось спасти, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Maritime.bg.
Спасенных членов экипажа приняли на борт два торговых корабля, оказавшихся в районе крушения. Губернатор Варненской области Марио Смырков отметил, что поиски еще 11 пропавших без вести моряков продолжаются.
Ранее премьер-министр Болгарии Румен Радев сообщил об атаке беспилотников на два судна у берегов страны, одно из которых пошло ко дну.
В последнее время участились случаи атак украинских дронов на гражданскую инфраструктуру и мирные корабли. В начале октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Черное море стало малопригодным для безопасного судоходства из-за террористических действий киевских властей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер Болгарии обсудил с послом России атаки дронов на суда в Черном море.
На прошлой неделе минобороны Болгарии не установило принадлежность атаковавших корабли беспилотников.
Президент Болгарии созвала заседание Совета нацбезопасности из-за этих инцидентов.