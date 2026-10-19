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Москва и Татарстан возглавили топ научно-технологического развития регионов
Москва и Татарстан возглавили топ научно-технологического развития
В лидерах рейтинга научно-технологического развития субъектов России остались Москва, Татарстан и Петербург, следует из данных исследования.
Лидирующие позиции в рейтинге регионов России по научно-технологическому развитию сохранили Москва, Татарстан и Петербург, передает РИА «Новости». На эти три субъекта приходится более 44% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров и услуг по итогам 2025 года.
Замыкают список Ингушетия, Чечня и Карачаево-Черкесия.
Эксперты отметили позитивные тенденции в сфере инновационного развития на фоне процессов импортозамещения и санкций. По данным Росстата, доля инновационных товаров и услуг в 2025 году достигла 7,6%, увеличившись на 1,6 процентного пункта. При этом объем такой продукции вырос на 28% по сравнению с 2024 годом.
В первую десятку рейтинга также вошли Нижегородская, Московская, Самарская, Свердловская, Тульская и Новосибирская области, а также Пермский край.
На топ-10 регионов приходится 69% от общего объема инновационных товаров и услуг в стране. Наилучшую динамику показала Сахалинская область, поднявшаяся на 29 мест благодаря росту инновационной активности.
Исследование опирается на данные Росстата и Роспатента. Рейтинг оценивает человеческие ресурсы, материально-техническую базу, а также масштаб и эффективность научно-технологической деятельности. По мнению экспертов, позиции лидеров и аутсайдеров вряд ли претерпят существенные изменения в ближайшее время.
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