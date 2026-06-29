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    Путин прокомментировал ситуацию с топливом в Крыму
    Путин заявил о целях России в Сумской области
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    Путин: В Анкоридже никто не ставил никаких подписей
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    Газовые трубы на дне Балтики перестали быть просто железяками. Они превратились в материальное воплощение выбора, который рано или поздно придется сделать Европе: следовать воинственной риторике в отношении России или спасать собственную индустриальную основу, признав невозможность стратегического поражения РФ.

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    29 июня 2026, 05:45 • Новости дня

    Эксперты назвали регионы с самыми высокими доходами репетиторов

    Tекст: Катерина Туманова

    Самый высокий заработок среди российских частных преподавателей зафиксирован в Петербурге, где их средний доход превысил отметку в 62 тыс. рублей, следует из данных экспертов «Авито Работы».

    Больше всего в России зарабатывают репетиторы из Петербурга, получающие в среднем свыше 60 тыс. рублей ежемесячно, передает РИА «Новости». Эксперты  «Авито Работы» изучили данные за первые пять месяцев текущего года.

    «Среди регионов лидером по уровню среднего предлагаемого дохода для репетиторов стал Санкт-Петербург - 62 135 рублей в месяц», – подсчитали аналитики.

    Второе место по уровню заработка частных преподавателей заняла Московская область со средним показателем 58 370 рублей. Столица расположилась на третьей строчке, где репетиторы получают 57 810 рублей.

    В пятерку лидеров также вошли Краснодарский край и Воронежская область с доходами 56 667 и 55 750 рублей соответственно.

    Директор по развитию сервиса Роман Губанов отметил, что высокие доходы в этих регионах обусловлены развитой образовательной инфраструктурой и стабильным спросом на подготовку по популярным предметам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты МВД в феврале сообщили о новых схемах кражи данных у репетиторов. Юрист рассказала, какое обучение можно оплатить материнским капиталом. Работодатели назвали топ-3 самых востребованных иностранных языков у кандидатов.

    28 июня 2026, 09:58 • Новости дня
    Московская школьница сдала ЕГЭ на 500 баллов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Московская школьница Екатерина Малкова сдала ЕГЭ на максимальные 500 баллов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Как сообщил Собянин в MAX, выпускница столичной школы №1409, получила высшую оценку по русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике.

    Собянин добавил, что таких результатов удалось добиться впервые за 25-летнюю историю единого государственного экзамена.

    Мэр Москвы сообщил также, что с пятого по девятый класс Екатерина училась в математической вертикали, а в старшей школе – в инженерном предпрофессиональном классе. Кроме того, Малкова становилась победителем метапредметного конкурса «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал», призёром олимпиады «Ломоносов» по физике и конференции «Инженеры будущего».

    «Свою профессию она хочет связать с точными науками, поэтому для высшего образования выбирает между биофизикой, биоинформатикой и наноинженерией в ведущих профильных вузах – МГУ, МФТИ и РХТУ им. Д.И. Менделеева», – сообщил Собянин.

    Ранее московская выпускница сдала четыре предмета ЕГЭ на максимальный балл.

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    28 июня 2026, 15:20 • Новости дня
    Эксперт объяснил удары по заправкам в тылу ВСУ

    Экономист Лизан: Удары по украинским АЗС создадут перебои с топливом у ВСУ

    Эксперт объяснил удары по заправкам в тылу ВСУ
    @ Latin America News Agency/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Удары по заправкам стали единственным способом вызвать топливный кризис ВСУ. Поскольку в стране не осталось работающих НПЗ, бензин завозится напрямую из Европы прямо на заправочные станции. Таким образом, серия поражений АЗС способна существенно ослабить противника, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Напомним, российские войска наносят массированные удары по топливной инфраструктуре Украины.

    «Для того, чтобы полностью понять логику ударов по автомобильным заправочным станциям (АЗС), необходимо вспомнить о том, как в идеале должна выглядеть цепочка доставки нефтепродуктов. Начинается все с непосредственной добычи энергоресурсов, которые затем отправляются на НПЗ», – рассказывает экономист Иван Лизан.

    «Там происходит переработка сырья в топливо, откуда оно направляется в хранилища или непосредственно на АЗС. Россия целенаправленно еще с 2022 года била по украинским мощностям «перегонки» нефти, что привело к фактически полному исключению второго звена из обозначенной цепочки», – продолжает он.

    «Соответственно, схема упростилась: на сегодняшний день топливо в страну поступает исключительно из Восточной Европы и завозится оно сразу же на заправки. Таким образом, вызвать топливный кризис в республике можно лишь путем нанесения ударов непосредственно по АЗС», – рассуждает собеседник.

    «Дополнительно уничтожаются и фуры, которые задействованы в данных логистических цепочках. Примечательно, что ВС РФ бьют преимущественно по регионам Восточной Украины: это Харьковская, Днепропетровская и Запорожская области. У подобного решения есть две причины», – подчеркивает эксперт.

    «Во-первых, перечисленные территории располагаются в непосредственной близости к фронту. То есть поражение АЗС здесь достаточно быстро скажется на положении ВСУ. Во-вторых, до местных заправок проще «дотянуться»: по Западной Украине бить всегда сложнее», – добавляет он.

    «При этом наносить удары по логистическим путям – бессмысленно. Дороги можно починить достаточно быстро: нужно лишь засыпать образовавшуюся яму даже песком. А АЗС – это легкая и статичная цель, координаты которой, в силу ее гражданского характера, можно найти даже в Google-картах. Да и средств защиты столь малых и взрывоопасных объектов у Украины пока нет», – заключил Лизан.

    Напомним, российские войска наносят массированные удары по топливной инфраструктуре Украины. Повреждения получили АЗС в Сумах и Никополе (Днепропетровская область), а также локомотив, перевозивший топливо для ВСУ, и фуры в Запорожской области, пишет «Газета.ru». Отмечается, что только за последний месяц было уничтожено более 150 станций и 100 бензовозов.

    В Минобороны, впрочем, эти данные до сих пор не подтвердили. Однако ведомство публиковало кадры ликвидации заправок в Николаевской области. «Регулярные высокоточные удары по хранилищам топлива, АЗС и объектам железнодорожной инфраструктуры позволят нарушить транспортную логистику ВСУ», – подчеркивается в сообщении. Для поражения целей применялись БПЛА «Герань-2».

    Проблему признают и на Украине. Так, Андрей Пивоварский, бывший министр инфраструктуры страны, отметил, что ударам также подвергаются нефтебазы и другие объекты топливной инфраструктуры. По его мнению, все это приведет к росту цен на бензин.

    С подобной оценкой согласно и экспертное сообщество Украины. Так, издание «Страна.ua», ссылаясь на слова специалиста в топливной сфере Дмитрия Леушкина, пишет, что в некоторых городах республики уже не осталось ни одной работающей АЗС. Например, сеть заправок полностью уничтожена в Тростянце.

    Регулярно поражаются станции в Харькове и Запорожье. При этом, по мнению эксперта, владельцы заправок не могут установить даже антидроновые сетки, поскольку в государстве отсутствует механизм их закупки, а лицензирование передвижных АЗС до сих пор не упрощено.

    Напомним, в начале июня Владимир Путин пообещал нарастить силу ответных ударов по Украине, пишет «Коммерсант». Тогда он отметил, что подобные действия необходимы для того, чтобы «отбить желание» ВСУ атаковать российскую территорию, цель которых – расколоть общество РФ и посеять в его рядах растерянность.

    Позже об этом высказался и глава МИД Сергей Лавров. «Неслучайно президент объявил какое-то время назад после очередной выходки киевского террориста о том, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе. По целям, от состояния которых напрямую зависит боеспособность ВСУ. Эта задача поставлена Верховным главнокомандующим, наши вооруженные силы выполняют ее и будут ее выполнять», – цитирует дипломата ТАСС.

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    28 июня 2026, 17:08 • Видео
    Румыны покусились на Молдавию. Но есть нюанс

    После того, как нижняя палата парламента Румынии проголосовала за объединение с Молдавией, из России выслали румынского консула. Но этот конфликт сложнее, чем кажется: на земли молдаван претендуют полезные для наших интересов силы.

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    29 июня 2026, 00:25 • Новости дня
    Путин прокомментировал ситуацию с топливом в Крыму

    Tекст: Катерина Туманова

    Задача по поставкам в Крым необходимого количества топлива будет решена, запас на полуострове есть, заявил президент России Владимир Путин в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.

    «Что касается поставок энергоносителей в Крым, ежемесячная потребность – 70 тыс. тонн. В Крыму сейчас запас нескольких дней, но потребности будут обеспечены. И мы будем наращивать и по земле эти поставки, и по морю», – сказал президент России в видео, представленном пресс-службой Кремля.

    Путин выразил уверенность, что эта задача будет решена.

    В этот же день в ходе совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка Путин заявил о наличии 1,7 млн тонн запасов бензина в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Александр Новак заявил о полном обеспечении внутреннего рынка России топливом. Путин сообщил о создании штаба для мониторинга ситуации с топливом. Российский лидер также  предложил разработать дополнительные шаги для бесперебойного снабжения горючим граждан.


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    29 июня 2026, 00:12 • Новости дня
    Путин: В Анкоридже никто не ставил никаких подписей

    Путин: «Дух Анкориджа» не был облечен в документы

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным заявил, что на переговорах с американским коллегой Дональдом Трампом в Анкоридже обсуждались варианты завершения конфликта на Украине без оформления формальных документов.

    «Этот так называемый «дух Анкориджа», хоть и не был облечен в какие-то формальные документы, никто не ставил никаких подписей, но мы обсуждали определенные возможности завершения конфликта на Украине», – передает слова Путина РИА «Новости».

    Он напомнил, что по итогам саммита заявлял о реальной возможности дойти до завершения конфликта на Украине. Президент России подчеркивал, что Москва заинтересована в долгосрочном урегулировании конфликта.

    Также российский президент высказался о том, что европейские лидеры якобы переубедили президента США по поводу событий, происходящих на Украине. «Мне об этом ничего не известно. И сомневаюсь, что это возможно, имею ввиду, что все-таки президент Соединенных Штатов – это зрелый политик», – сказал Путин.

    Он добавил, что Москва ожидает после завершения острой фазы вокруг Ирана приезда представителей администрации США, с которыми ранее неоднократно были контакты, для продолжения переговоров, начатых в Анкоридже. «Готовы продолжить переговоры и обсуждение всех деталей, всех модальностей наших, если не договоренностей, то обсуждаемых тем», – подчеркнул глава российского государства.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что одна из сторон, по оценке Москвы, демонстрирует «дрейф» от результатов встречи на Аляске, которые до сих пор остаются нереализованными.

    Летом 2025 года президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп провели переговоры в Анкоридже, обсудив пути урегулирования украинского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров исключил принятие временных решений по ситуации на Украине. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о неспособности США выполнить договоренности саммита в Анкоридже. Москва, как заявил Лавров, ожидает реализации достигнутых на Аляске соглашений для завершения украинского кризиса.

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    28 июня 2026, 16:46 • Новости дня
    Анпилогов: Украина использует автозаправки в военных целях

    Военный эксперт Анпилогов: Украина превратила АЗС в военные объекты

    Анпилогов: Украина использует автозаправки в военных целях
    @ Latin America News Agency/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Украинские военные сознательно подставляют под удар гражданских, превращая заправки и даже почтовые отделения в места снабжения ВСУ. Между тем поражение АЗС значительным образом снижает боеспособность противника в Донбассе, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Напомним, российские войска наносят массированные удары по топливной инфраструктуре Украины.

    «Автомобильные заправочные станции (АЗС) фактически представляют собой небольшое нефтехранилище, которое может использоваться не только в гражданских, но и военных целях. На Украине в настоящий момент ВСУ как раз активно задействуют эту инфраструктуру в своей работе», – сказал военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Профильные НПЗ были поражены ВС РФ давно и весьма эффективно. Теперь бензин в города республики доставляют на фурах напрямую из Европы. Соответственно, противнику попросту неоткуда брать топливо, кроме как на городских заправках», – добавляет собеседник.

    «ВСУ на этом фоне осознанно превратили заправки в военные объекты, что, разумеется, ставит под удар жизнь и интересы простых граждан. Подобным образом украинская армия, кстати, поступает не в первый раз: отделения «Новой почты» давно используются для пересылки предметов армейского снабжения», – отмечает он.

    «При этом Россия не наносит «чрезмерные» удары: под огонь попадают лишь те регионы, которые непосредственно задействованы в системе обеспечения различных группировок ВСУ, находящихся на фронте. То есть происходящее напрямую способствует укреплению позиций России в Донбассе», – акцентирует эксперт.

    «Удары по АЗС в настоящий момент – наиболее логичное решение для противодействия противнику в плане топливного снабжения. Бить по путям доставки бензина бесполезно. Учитывая то, что на Украине не осталось НПЗ, за исключением некоторых «кустарных» объектов, данная стратегия может достаточно быстро продемонстрировать свою эффективность», – резюмирует Анпилогов.

    Напомним, российские войска наносят массированные удары по топливной инфраструктуре Украины. Повреждения получили АЗС в Сумах и Никополе (Днепропетровская область), а также локомотив, перевозивший топливо для ВСУ, и фуры в Запорожской области, пишет «Газета.ru». Отмечается, что только за последний месяц было уничтожено более 150 станций и 100 бензовозов.

    В Минобороны, впрочем, эти данные до сих пор не подтвердили. Однако ведомство публиковало кадры ликвидации заправок в Николаевской области. «Регулярные высокоточные удары по хранилищам топлива, АЗС и объектам железнодорожной инфраструктуры позволят нарушить транспортную логистику ВСУ», – подчеркивается в сообщении. Для поражения целей применялись БПЛА «Герань-2».

    Проблему признают и на Украине. Так, Андрей Пивоварский, бывший министр инфраструктуры страны, отметил, что ударам также подвергаются нефтебазы и другие объекты топливной инфраструктуры. По его мнению, все это приведет к росту цен на бензин.

    С подобной оценкой согласно и экспертное сообщество Украины. Так, издание «Страна.ua», ссылаясь на слова специалиста в топливной сфере Дмитрия Леушкина, пишет, что в некоторых городах республики уже не осталось ни одной работающей АЗС. Например, сеть заправок полностью уничтожена в Тростянце.

    Регулярно поражаются станции в Харькове и Запорожье. При этом, по мнению эксперта, владельцы заправок не могут установить даже антидроновые сетки, поскольку в государстве отсутствует механизм их закупки, а лицензирование передвижных АЗС до сих пор не упрощено.

    Напомним, в начале июня Владимир Путин пообещал нарастить силу ответных ударов по Украине, пишет «Коммерсант». Тогда он отметил, что подобные действия необходимы для того, чтобы «отбить желание» ВСУ атаковать российскую территорию, цель которых – расколоть общество РФ и посеять в его рядах растерянность.

    Позже об этом высказался и глава МИД Сергей Лавров. «Неслучайно президент объявил какое-то время назад после очередной выходки киевского террориста о том, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе. По целям, от состояния которых напрямую зависит боеспособность ВСУ. Эта задача поставлена Верховным главнокомандующим, наши вооруженные силы выполняют ее и будут ее выполнять», – цитирует дипломата ТАСС.

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    29 июня 2026, 01:05 • Новости дня
    Путин: Поврежденные объекты российской инфраструктуры быстро восстанавливаются

    Путин назвал шаги для прекращения ударов по объектам российской инфраструктуры

    Tекст: Катерина Туманова

    По словам российского президента, есть необходимость наращивания выпуска средств ПВО и ускоренном восстановлении поврежденных объектов после серии ударов по критически важной энергетической инфраструктуре.

    По словам президента Путина, удары по объектам нашей инфраструктуры создают определенные проблемы, наблюдается определённый дефицит, но он не критический на пути прекращения ударов по объектам российской инфраструктуры.

    «Первая задача – это быстро и существенно нарастить производство наиболее востребованных средств ПВО. Постоянно совершенствовать их в соответствии с потребностями в ведении боевых действий, прикрытии соответствующих объектов, с учётом того, что применяется противником», – сказал он в интервью  журналисту «Вестей» Павлу Зарубину, видео которого представлено пресс-службой Кремля.

    Путин призвал анализировать переданное из Европы оружие, БПЛА, отметив, что «все эти средства защиты у нас на самом деле есть». Здесь важна скорость  наращивания их производства и поставки в войска либо для прикрытия объектов критически важной инфраструктуры.

    «Как я уже сказал, ущерб есть. Но все повреждённые объекты довольно быстро восстанавливаются, и возникающие проблемы критического характера не носят. Всё у нас работает стабильно и с большим запасом прочности», – указал он.

    Президент отметил важность скорейшего вывода энергоблоков из ремонтов, налаживания необходимого объема импорта и слаженной работы всех уровней и структур, задействованных в отражении атак.

    Он подчеркнул, что главная цель – защита гражданского населения и минимизация ущерба для экономики и промышленности. По его оценке, удары по гражданской инфраструктуре предназначены не только для нанесения ущерба, но и для подпитки информационной операции, нацеленной на раскол российского общества и остановку наступления российских войск.

    «Мы не дадим им такого шанса. Тем более это важно, все эти террористические вылазки никак не влияют на ситуацию на фронте. Вот это принципиальная вещь», – заявил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Джерелиевский рассказал, какая защита нужна охотникам на дронов. Минобороны сообщило об ударах по энергетической инфраструктуре украинских войск. Ростех показал новый морской комплекс перехвата дронов.

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    29 июня 2026, 03:05 • Новости дня
    Путин рассказал о скорости освобождения Запорожской области

    Группировка «Восток» освобождает Запорожскою область со скоростью 1-1,3 км в день

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы России успешно преодолевают сопротивление противника и освобождая территории Запорожской области со скоростью до 1300 метров в сутки, заявил в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным президент России Владимир Путин.

    Российский лидер отметил работу группировки войск «Восток», заявив, что противник перебросил из Донецкой Республики хорошо подготовленные войска на Запорожское направление.

    «Здесь наши войска под командованием генерал-полковника Иванаева Андрея Сергеевича выполняют боевые задачи по освобождению Запорожской области, на широком фронте продвигаются от одного километра, до километра от 300 метров ежедневно», – заявил Путин в видео, представленном пресс-службой Кремля.

    Он отметил обширную зону ответственности группировки «Днепр», которая успешно воюет на Ореховском направлении и вдоль побережья Каховского водохранилища в общем направлении на Запорожье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Герани» поразили пять локомотивов ВСУ в Запорожской и Харьковской областях. Путин ответил на предложение Киева ограничить бои четырьмя регионами. Российские войска нанесли удары по промышленному предприятию и АЗС в Запорожье.

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    28 июня 2026, 22:18 • Новости дня
    Губернатор заявил о гибели второго рабочего завода под Волгоградом

    Второй рабочий атакованного ВСУ завода под Волгоградом погиб

    Tекст: Катерина Туманова

    После атаки дронов ВСУ на предприятие под Волгоградом стало известно о гибели второго сотрудника завода, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

    «Оперативные службы подтвердили гибель второго сотрудника предприятия. В ходе работ обнаружено тело. Выражаю соболезнования родным и близким», – приводит его слова Max-канал администрации Волгоградской области.

    Губернатор добавил, что состояние госпитализированных остается стабильным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром воскресенья при воздушной атаке на производственные объекты в Волгограде пострадали десять человек. Сотрудник завода погиб при атаке дронов на предприятие.

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    28 июня 2026, 13:47 • Новости дня
    Иранская авиакомпания возобновила перелеты между Рештом и Астраханью

    Tекст: Дарья Григоренко

    Иранская авиакомпания Pouya Air возобновила регулярные рейсы между Рештом и Астраханью, сообщил директор аэропорта провинции Гилян Мохсен Мирхосейни.

    «В связи с высоким спросом и интересом пассажиров к авиамаршруту Решт – Астрахань с сегодняшнего дня авиакомпания Pouya Air возобновила выполнение регулярных рейсов по этому направлению», – сказал руководитель воздушной гавани, передает ТАСС.

    Самолеты будут летать два раза в неделю. Отправления запланированы по воскресеньям и понедельникам. Перелеты туда и обратно осуществляются в течение одного дня.

    Мирхосейни напомнил, что последний рейс по этому направлению состоялся до 12-дневной войны в июне 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация отменила ограничения на ночные рейсы отечественных перевозчиков в Иран.

    В начале июня власти Исламской республики полностью открыли воздушное пространство страны для гражданских лайнеров.

    В конце апреля иранская авиакомпания Mahan Air возобновила полеты из Тегерана в Москву после двухмесячного перерыва.

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    28 июня 2026, 22:55 • Новости дня
    На Западе отметили неминуемое преимущество ВС России в Константиновке

    В Швейцарии признали неминуемую победу ВС России в Константиновке

    Tекст: Катерина Туманова

    В последние месяцы Украина создала новую динамику на поле боя, но битва за Костантиновку вступила в завершающую фазу и ВСУ в ней не помогает ни старая школа, ни новая динамика, отметила швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung.

    Россия продолжает наступление в Донбассе, несмотря на попытки атак Украины, а  битва за Константиновка в ДНР вступила в завершающую стадию и вот-вот будет освобождена, отметила швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung (NZZ).

    «Российским солдатам удается вырвать у украинцев преимущество над все большей частью города. Десять дней назад в социальных сетях уже появлялись видеоролики с солдатами, развевающими российские или даже советские флаги в центре», – сказано в материале.

    В газете отметили, что давление российских военных на ВСУ вряд ли ослабнет так быстро, как заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, пообещав сорокадневную операцию в указанном регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России изолировали гарнизон ВСУ в Константиновке. Минобороны сообщило о продвижении ВС России в Константиновке и Красном Лимане. Артиллерия и ударные дроны полностью отрезали подразделения противника в Константиновке от снабжения.


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    29 июня 2026, 02:35 • Новости дня
    Путин: ВС России заблокировали 5-тысячную группировку ВСУ в районе Рубцов

    Путин заявил о блокировке 5 тыс. украинских военных в районе Рубцов

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военные практически полностью блокировали группировку ВСУ численностью около 5 тыс. человек на левом берегу реки в районе Рубцов, рассказал президента России Владимир Путин в интервью корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину.

    По словам президента, на Рубцовское направлении, на левом берегу реки ВС России фактически заблокировали группировку противника численностью около 5 тыс. человек. Она прижата к реке.

    «Сверху идёт 1-я танковая армия российских Вооружённых Сил и поджимает противника с севера. 3-я мотострелковая дивизия с востока поджимает, а 144-я дивизия – с юга. И до полного окружения – там всё под огневым контролем находится, – но до полного, до окончательного окружения остаётся где-то около двух километров. 144-я дивизия и занимается решением этой задачи, и полагаю, что решит её успешно», – рассказал Путин в видео, представленном пресс-службой Кремля.

    Он уточнил, что судьба группировки противника будет похожа на ту, что была у ВСУ в  районе Купянска-Узлового. «И если помните, группировка там находилась примерно в таком же положении, была полностью уничтожена», – сказал президент.

    На Краснолиманском направлении, сообщил он, продолжается освобождение города Красный Лиман. Из 11 тыс. домов осталось освободить лишь 149. Этот населенный пункт является важнейшим логистическим центром и крупной узловой железнодорожной станцией.

    «Это важнейший укрепрайон создавался вооружёнными силами Украины на протяжении почти 10 лет как стратегический оборонительный рубеж в агломерации городов Славянск, Краматорск, Дружковка, Алексеево-Дружковка и город Константиновка, а также чуть юго-западнее – города Доброполье и Очеретино. Всё это находится в зоне ответственности группировок «Южная» и «Центр», – добавил он.

    При этом группировки «Южная» продвигается к Славянску, до которого осталось 8–9 километров, а войска группировки «Центр» прорвали трехуровневую линию инженерных заграждений противника глубиной примерно 400 метров на четырёх участках и ведут бои по взятию оборонительного рубежа, сообщил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы ВС России анонсировали скорое начало боев за Славянск и Краматорск. Солдаты ВСУ начали бежать из Алексеево-Дружковки.   Минобороны сообщило о продвижении ВС России в Константиновке и Красном Лимане.

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    28 июня 2026, 23:33 • Новости дня
    Сверхлегкий самолет разбился в Ленинградской области

    Tекст: Катерина Туманова

    В Ленинградской области потерпел крушение сверхлегкий самолет, на место инцидента оперативно выехали следователи для выяснения обстоятельств произошедшего, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

    «По предварительным данным, 28 июня 2026 года в районе аэродрома Сельцо потерпел крушение сверхлетный самолет. Количество пострадавших выясняется», – сказано в сообщении Max-канала ведомства.

    Специалисты ведомства выехали на место и приступили к проведению первоначальных следственных действий для установления причин ЧП.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пилот и пассажир погибли при крушении самолета в Варшаве. При столкновении легкого самолета с высоткой в Пекине погиб пилот. Легкомоторный самолет с парашютистами потерпел крушение во Франции.


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    29 июня 2026, 02:50 • Новости дня
    Остатки ВСУ в Константиновке превратились в разрозненные банды

    Окруженные в Константиновке подразделения ВСУ лишились командования

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские военные, оказавшиеся в окружении ВС России в Константиновке, лишились централизованного командования и вынуждены укрываться в подвальных помещениях, сообщил командир 1-го батальона 1465-го мотострелкового полка в составе 4-й бригады Южной группировки войск с позывным «Задон».

    «Сейчас они [ВСУ] из себя представляют разрозненные группы, остатки. Все, что пытается зайти, уничтожается на подходе. Да и желания как такового зайти уже нет у них», – рассказал офицер ТАСС.

    Командир штурмовых подразделений отметил, что противник безуспешно пытается сдержать наступление российских сил. По словам «Задона», в большом городе остались разрозненные банды, которые прячутся в подвалах жилых домов, в то время как российские военные ведут кропотливую работу по зачистке территории.

    Боец подчеркнул, что населенный пункт полностью окружен, а внутри продолжаются боевые столкновения. Российские подразделения активно выявляют и ликвидируют оставшиеся силы противника.

    Как писал газета ВЗГЛЯД, ВС России 27 июня изолировали гарнизон ВСУ в Константиновке. Минобороны сообщило о продвижении ВС России в Константиновке и Красном Лимане. На Западе отметили неминуемое преимущество ВС России в Константиновке.

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    29 июня 2026, 00:50 • Новости дня
    Аэропорт Внуково перешел на работу с рейсами по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Временная работа по согласованию введена с рейсами в аэропорту Внуково, сообщил представитель Росавиации.

    «Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он в Max-канале.

    В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов, статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ПВО сбила 213 украинских БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями в ночь на воскресенье.


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    28 июня 2026, 23:45 • Новости дня
    Балицкий сообщил об отключениях электричества в Запорожской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Аварийные отключения электричества затронули большую часть Запорожской области, заявил глава региона Евгений Балицкий.

    «Аварийные отключения электроснабжения затронули значительную часть Запорожской области. Критическая инфраструктура в рабочем режиме», – написал он в Max-канале.

    Он уточнил, что причины отключения выясняются: энергетики работают над стабилизацией электроснабжения.

    Чуть позже Балицкий добавил о том, что фиксируются атаки со стороны противника на энергосистему Запорожской области.

    «Повреждены энергетические объекты. Идет оценка повреждений», – указал глава региона.

    По его словам в ночное время работы по восстановлению электроснабжения затруднены из-за атак ВСУ, в регионе работает ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, человек погиб 26 июня при ударах ВСУ по Запорожской области. При атаке ВСУ на Запорожскую область один человек погиб и шесть пострадали.

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