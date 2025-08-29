Саммит лидеров России и США на Аляске вывел ситуацию в отношениях мировых центров силы в новую реальность, хотя сама по себе она является неустойчивой. Чем характеризуется очередной транзит международных отношений и какие карты на руках у его участников?4 комментария
Минпросвещения составило список шедевров отечественного кино для школьников
Опубликован список отечественных фильмов для школьной программы
Министерство просвещения России подготовило и разослало регионам методические рекомендации по изучению отечественного кино в школах. Документ разработан во исполнение поручения президента России и направлен на формирование у школьников духовно-нравственных ценностей, развитие эстетического вкуса и укрепление национально-культурной идентичности.
Министерство просвещения России разработало и направило во все регионы страны методические рекомендации по изучению отечественного кино в школах, передает ТАСС.
Цель инициативы – использовать воспитательный потенциал художественных фильмов для сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей в образовательном процессе, что закреплено указом президента от 9 ноября 2022 года.
В основу рекомендаций лег список 100 фильмов, составленный советом при президенте России по культуре и искусству. В этот перечень вошли картины признанных отечественных режиссеров. Предполагается, что эти фильмы будут использоваться на уроках литературного чтения, литературы, истории, изобразительного искусства и музыки на всех уровнях общего образования.
Методические рекомендации предполагают использование кинофильмов в рамках уроков «Литературное чтение», «Литература», «История», «Музыка», «Изобразительное искусство». Например, фрагменты фильма Карена Шахназарова «Мы из джаза» могут быть показаны при изучении истории джаза, что позволит школьникам понять связь музыки с культурным контекстом эпохи и развить аналитические навыки.
Также школы смогут организовывать киноклубы, дискуссионные площадки и занятия во внеурочное время, используя фильмы из списка в полном объеме. Рекомендации дают педагогам инструменты для сочетания образовательного процесса с воспитанием патриотических и культурных ценностей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, большинство россиян заявили о незаменимости библиотек в цифровую эпоху.