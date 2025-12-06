В ОП назвали причины спарринга ММА-бойца с памятником ветеранам МЧС

Член ОП Асафов назвал причины спарринга ММА-бойца с памятником ветеранам МЧС

Tекст: Андрей Резчиков

«Скорее всего, у этого человека нет достаточного понимания гражданственности и патриотизма. Ему не вложили это ни в голову, ни в сердце. Спортсмен не понимает, что для нас означают памятники в честь совершивших подвиги по защите Родины», – сказал политолог Александр Асафов, член Общественной палаты России (ОП).

По его словам, история с осквернением в Москве памятника ветеранам МЧС далеко не единственная. «У таких случаев бывают очевидные последствия по закону. Осознание содеянного придет к Зауру Исмаилову. На многих влияет субкультура хайпа, демонстративного вызывающего поведения», – продолжил спикер.

Асафов считает, что довольно сложно требовать от таких людей понимания гражданской зрелости. «Но за последние годы есть очевидные позитивные изменения, мы видим, сколько молодых людей вовлечено в добровольчество, как они относятся к важным и священным для нас моментам нашей истории и повседневности», – отметил Асафов.

Собеседник напомнил, что согласно президентскому указу №309, одной из национальных целей является воспитание патриотичной и социально ответственной личности. «Когда мы говорим об этом, то в первую очередь имеем в виду воспитание подрастающего поколения – школьников, студентов и ребят помоложе. Но национальная цель охватывает всех нас», – подчеркнул член ОП.

По его словам, не у всех еще развито понимание общероссийских моральных устоев, традиционных и духовно-нравственных ценностей. «До определенного времени в средней и в высшей школе этому не уделялось должного внимания. Гимн и флаг, как государственные символы, в школе появились всего несколько лет назад. В этом направлении сделано много усилий, но предстоит еще больше», – считает Асафов.

По его словам, эта задача стоит перед всей страной. «Нужно прилагать больше усилий не только на государственном и общественном уровне, но и на уровне семьи, чтобы мы четко представляли себе, на основании чего зрелая личность совершает какие-то поступки, что для нас является ценностным основанием», – добавил собеседник.

Накануне боец ММА Заур Исмаилов, которого обвинили в осквернении памятника ветеранам МЧС в сквере Дмитрия Михайлика, заявил, что не имел оскорбительных намерений и проводит подобные тренировки в течение шести лет.

На кадрах, размещенных в Instagram* (принадлежит Meta*, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), Исмаилов имитировал удары руками и ногами по фигуре ребенка на памятнике. Боец пояснил, что воспринимает памятник с уважением.

В отношении спортсмена возбуждено уголовное дело. Преступление квалифицировано по п. б, ч. 2 ст. 243.4 УК РФ – уничтожение, повреждение либо осквернение воинских захоронений. После публикации скандального видео спортсмена задержали.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял это уголовное дело под личный контроль и запросил доклад о ходе расследования.