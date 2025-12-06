Молдавия запросила помощь у Румынии из-за отключений света на Украине

Tекст: Вера Басилая

Энергетическая компания Молдавии «Молдэлектрика» запросила у Румынии экстренные поставки электроэнергии после отключения ключевого энергетического блока на Украине, передает ТАСС.

Сообщается, что ситуация связана с атаками на энергетическую систему Украины,межсистемные линии электропередачи сейчас функционируют почти на предельных возможностях.

В связи с превышением планового перетока «Молдэлектрика» запросила в превентивном режиме аварийную помощь в Румынии.

Ранее в ночь на субботу по всей Украине прогремели мощные взрывы, под удар попали военные и энергетические объекты.

ВС России нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса на Украине и объектам энергетики в ответ на атаки по гражданским объектам на территории России.

Город Запорожье остался без света и тепла. Без света осталось 90% Черниговской области Украины.