Молдавия запросила помощь у Румынии из-за отключений света на Украине
Из-за перебоев в энергосетях на Украине Молдавия обратилась к Румынии с просьбой о срочных поставках электроэнергии для предотвращения масштабных отключений, сообщает госкомпания «Молдэлектрика».
Энергетическая компания Молдавии «Молдэлектрика» запросила у Румынии экстренные поставки электроэнергии после отключения ключевого энергетического блока на Украине, передает ТАСС.
Сообщается, что ситуация связана с атаками на энергетическую систему Украины,межсистемные линии электропередачи сейчас функционируют почти на предельных возможностях.
В связи с превышением планового перетока «Молдэлектрика» запросила в превентивном режиме аварийную помощь в Румынии.
Ранее в ночь на субботу по всей Украине прогремели мощные взрывы, под удар попали военные и энергетические объекты.
ВС России нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса на Украине и объектам энергетики в ответ на атаки по гражданским объектам на территории России.
Город Запорожье остался без света и тепла. Без света осталось 90% Черниговской области Украины.