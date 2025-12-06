Начальника ИК-4 Петербурга отправили под домашний арест за взятки

Начальник ИК-4 Петербурга отправлен под домашний арест за взятки на 443 тыс. рублей

Tекст: Тимур Шайдуллин

Суд принял решение отправить начальника ИК-4 Санкт-Петербурга Павла Михайлова под домашний арест по подозрению во взяточничестве, сообщает пресс-служба судов города.

По версии следствия, Михайлов и ряд его неустановленных коллег еще до декабря 2022 года организовали преступную группу для регулярного получения денежных взяток от осужденных. Участниками группы также стали заключенные, пользующиеся авторитетом в учреждении и готовые сотрудничать с администрацией.

Следствие полагает, что эта группа обеспечивала себе взятки, создавая для осужденных неблагоприятные условия и требуя плату за возможность пользования мобильными телефонами, нарушение режима, невыход на работу, передачу продуктов и доступ к длительным свиданиям.

Сообщается, что ежемесячная сумма взятки достигала пяти тысяч рублей, но размер мог варьироваться. В результате Михайловым было получено не менее 443 тыс. рублей.

Члены группы среди осужденных занимались поиском новых «клиентов», сбором банковских карт и данных, приемом и обналичиванием безналичных средств, которые передавались руководству колонии.

