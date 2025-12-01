Как только мир в конфликте с Украиной будет подписан и пушки замолчат, судьба Приднестровья окажется в руках Брюсселя. И тут уже ни Молдавию, ни само Приднестровье никто не спросит. Противостояние будет развиваться по линии Россия – Европа.8 комментариев
Сотрудника ФСИН арестовали по делу о попытке пронести наркотики в колонию
Коломенский городской суд Московской области арестовал сотрудника ФСИН по делу о попытке пронести наркотики на территорию колонии, сообщили в пресс-службе суда.
Коломенский городской суд Московской области арестовал сотрудника ФСИН по делу о попытке проноса наркотиков на территорию исправительной колонии, передает ТАСС.
Как сообщили в пресс-службе суда, мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
В отношении инспектора возбуждено уголовное дело по статьям о превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности и получении взятки. «Коломенским городским судом сотруднику ФСИН избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. В отношении него было возбуждено уголовное дело за совершение преступлений, предусмотренных п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, ч. 3 ст. 290 УК РФ», – сообщили в суде.
Следствие установило, что младший инспектор отдела безопасности ФКУ ИК-6 договорился с осужденным о передаче наркотиков за вознаграждение в размере 45 тыс. рублей. При личном досмотре у сотрудника были обнаружены и изъяты наркотические вещества в крупном размере.
