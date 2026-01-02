Врагам Ирана и в 2025-м не удалось парализовать его волю и лишить его инициативы. Страна по-прежнему остается региональным центром силы, ценным партнером России, Китая и Индии. Что же касается неудач, то фортуна – дама переменчивая.7 комментариев
Мужчина украл меч с памятника Жанне д'Арк в Париже
Мужчина отломал и похитил клинок меча с памятника Жанне д'Арк в Париже
Мужчина был задержан после того, как отломал и похитил клинок меча с конного памятника Жанне д'Арк на площади Сент-Огюстен в Париже, сообщила радиостанция Europe 1.
По данным Europe 1, неизвестный мужчина был задержан полицией в Париже после того, как он отломал клинок меча у конного памятника Жанне д'Арк и покинул место происшествия, передает РИА «Новости» .
Инцидент произошёл около 10 утра по местному времени на площади Сент-Огюстен в восьмом округе французской столицы.
Его задержали недалеко от вокзала Сен-Лазар; сейчас злоумышленник находится под стражей, а полиция выясняет его мотивы.
Памятник Жанне д'Арк, установленный на площади Сент-Огюстен, является работой скульптора Поля Дюбуа и был сооружён в конце XIX века. Скульптура изображает знаменитую героиню Столетней войны в доспехах верхом на коне, с мечом в правой руке. Эта скульптура – одна из исторических достопримечательностей Парижа и ранее находилась у здания Пантеона в столице Франции.
Ранее из Лувра похитили бесценные драгоценности из коллекции Наполеона.