Бастрыкин велел доложить о расследовании массовой драки со стрельбой в Подольске

Tекст: Антон Антонов

Ситуация взята под особый контроль центрального аппарата, сообщается на сайте СК.

В СК указали, что в соцсетях и СМИ появилась информация о драке с применением огнестрельного оружия, в которой, по сообщениям, участвовали около 40 человек.

Следственными органами Следственного комитета по Московской области возбуждено уголовное дело по этому факту, ведется выяснение всех обстоятельств происшествия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 31 декабря в дежурную часть УМВД России по г.о. Подольск поступило сообщение о звуках, похожих на выстрелы, у одного из домов на Московской улице микрорайона Климовск. Сообщалось, что полицейские установили участников инцидента и доставили их в территориальный отдел.