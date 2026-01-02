Врагам Ирана и в 2025-м не удалось парализовать его волю и лишить его инициативы. Страна по-прежнему остается региональным центром силы, ценным партнером России, Китая и Индии. Что же касается неудач, то фортуна – дама переменчивая.9 комментариев
Бастрыкин велел доложить о расследовании массовой драки со стрельбой в Подольске
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о расследовании массовой драки со стрельбой в Подольске, сообщает пресс-служба СК.
Ситуация взята под особый контроль центрального аппарата, сообщается на сайте СК.
В СК указали, что в соцсетях и СМИ появилась информация о драке с применением огнестрельного оружия, в которой, по сообщениям, участвовали около 40 человек.
Следственными органами Следственного комитета по Московской области возбуждено уголовное дело по этому факту, ведется выяснение всех обстоятельств происшествия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 31 декабря в дежурную часть УМВД России по г.о. Подольск поступило сообщение о звуках, похожих на выстрелы, у одного из домов на Московской улице микрорайона Климовск. Сообщалось, что полицейские установили участников инцидента и доставили их в территориальный отдел.