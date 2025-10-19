Четверо грабителей унизили главный символ французской культуры

Tекст: Валерия Вербинина

Считающееся символом удачи число семь стало крайне несчастливым для всемирно известного французского Лувра, который воскресным утром 19 октября обчистили неизвестные лица, потратив на это всего лишь семь минут. Как сообщил министр внутренних дел Лоран Нуньес, музей стал жертвой «крупного ограбления». Неизвестные смогли пробраться в него снаружи и похитили «бесценные драгоценности». Точный список украденного официально не разглашается, но речь, судя по всему, идет о драгоценностях, которые имеют историческое значение и которые принадлежали членам императорской семьи.

Музей закрыт, к расследованию подключена бригада уголовной полиции по борьбе с бандитизмом, а ошеломленные СМИ пересказывают обстоятельства ограбления. Известно, что двое грабителей с закрытыми балаклавами лицами приехали на мощных скутерах Tmax и проникли в здание со стороны набережной реки Сены.

Именно в этом месте производились настоящие ремонтные работы и стояла грузовая машина с подъемной лестницей. Подъехавшие грабители воспользовались ею, чтобы подняться на высоту второго этажа. Еще двое их сообщников были одеты рабочими-ремонтниками, управляли машиной и караулили снаружи.

Разбив окна на втором этаже, злоумышленники проникли в так называемую галерею Аполлона. Традиционно в этой галерее выставляются драгоценности из обширной музейной коллекции – и грабители, судя по всему, точно знали, что именно им нужно. Они сразу же отправились в зал Наполеона и зал французских правителей.

В общей сложности они похитили девять предметов из коллекции Наполеона, включая колье, брошь и диадему. При этом знаменитый бриллиант «Регент», гордость музейной коллекции весом более 140 карат, как сообщают, уцелел. В коллекцию входят также крупные бриллианты «Санси» и «Гортензия», о судьбе которых пока сведений нет.

Правда, затем оказалось, что один из похищенных предметов был найден – хотя не уточняется, какой именно. Кроме того, еще одно из похищенных украшений было вскоре найдено возле музея в изувеченном виде – как сообщается, речь идет о короне императрицы Евгении, супруги Наполеона III. Можно предположить, что из короны наскоро вырвали самые крупные камни, бросив остальное, и такой подход заставляет опасаться за судьбу остальных украденных ценностей:

если бриллианты распилят, а золото расплавят, то эти ценности в своем историческом виде перестанут существовать.

Совершив свое черное дело, грабители скрылись на скутерах в направлении шоссе A6. Расследование осложняется и тем фактом, что все произошло фактически средь бела дня, когда в музее было множество посетителей. Судя по всему, сработала сигнализация, а двери были заблокированы, что вызвало панику среди присутствующих, но никак не помешало грабителям, которые ушли так же, как и пришли – через окно.

Одна из свидетельниц, оказавшаяся в момент ограбления поблизости от Лувра, рассказывает: «Полицейские бегали вокруг пирамиды (имеется в виду знаменитая стеклянная пирамида во дворе) и пытались войти через боковые двери, но они были заперты. Внутри посетители метались и стучали в двери, пытаясь выбраться, но без толку».

Как пишет Le Parisien, «это ограбление средь бела дня и в присутствии публики вынуждает задаться вопросом об условиях сохранности ценностей». Конечно, Лувр не в первый раз становится жертвой грабителей: в 1911 году один из служащих украл «Джоконду» (которая впоследствии была возвращена), в 1976 году воры украли оружие короля Карла X, украшенное бриллиантами, в 1990-м пропала картина Ренуара. Но дерзкое ограбление организованной бандой средь бела дня – это все же что-то новенькое.

Сейчас Лувр временно закрыт для публики, набережная Франсуа Миттерана, которая идет вдоль музея, перекрыта, а министр внутренних дел рассуждает о «большой уязвимости французских музеев». Странно, почему правительство, членом которого он является, не может позаботиться о достаточной охране, тем более что речь идет о национальном музее номер один.

Сенатор-коммунист Ян Бросса напомнил, что еще 16 июня музей был закрыт из-за забастовки служащих, которые заявляли о недостаточном количестве персонала для того, чтобы должным образом обеспечивать охрану места. «Почему министр тогда не прислушался к их предостережениям?» – возмущается сенатор.

Как заметил глава партии «Национальное объединение» Жордан Барделла, «Лувр является символом нашей культуры во всем мире. Это ограбление, которое позволило ворам завладеть драгоценностями французской короны, является невыносимым унижением для нашей страны».

При этом в том же крыле, не так далеко от галереи Аполлона, расположен зал, в котором хранится знаменитая «Джоконда». Да, грабители шли за драгоценностями и явно тщательно разведали расположение интересующих их объектов – но что если в следующий раз они придут уже не за украшениями, а за шедевром Леонардо? Или за какой-либо иной картиной или статуей, которых в музее более чем достаточно – и охрана которых, как сегодня выяснилось, в случае ЧП оказывается мало того что недостаточной, но и совершенно беспомощной.