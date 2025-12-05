Наиболее живучей и в политической среде Украины, и среди экспертов является маниакальная убежденность в скором распаде России. Она присутствует там с 1992 года, более тридцати лет не сбывается, но ее повторяют вновь и вновь. Тогда как сама Украина давно распалась.0 комментариев
ФСБ задержала восемь сторонников террористической организации в Башкирии
Восемь человек были задержаны в Башкирии по обвинению в участии в подпольной ячейке террористической организации, занимавшейся вербовкой сторонников и распространением запрещенных материалов.
Сотрудники ФСБ задержали на территории Башкирии восьмерых участников запрещенной в России террористической организации, которые занимались пропагандой идей создания всемирного халифата и вербовкой сторонников, передает ТАСС.
Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, деятельность ячейки носила тайный характер, все задержанные являются гражданами России.
ЦОС отмечает, что задержанные распространяли среди мусульман убеждения, основанные на доктрине создания так называемого всемирного халифата, а также проводили подпольные собрания для поиска новых последователей. В ходе обысков по их адресам изъято большое число запрещенных в России агитационных материалов, а также вычислительной и коммуникационной техники.
Следственное подразделение УФСБ по Башкортостану возбудило уголовное дело по чч. 1 и 2 ст. 205.5, предполагающим ответственность за организацию деятельности террористической организации и участие в ней. В ФСБ напоминают гражданам о недопустимости оправдания и пропаганды терроризма, а также о неотвратимости уголовного наказания за подобные действия. В спецслужбе подчеркнули важность проявления бдительности и предостерегли от необдуманных поступков, которые могут привести к тяжелым юридическим последствиям.
