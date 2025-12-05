ФСБ задержала восемь сторонников террористической организации в Башкирии

ФСБ задержала восемь предполагаемых вербовщиков террористов в Башкирии

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники ФСБ задержали на территории Башкирии восьмерых участников запрещенной в России террористической организации, которые занимались пропагандой идей создания всемирного халифата и вербовкой сторонников, передает ТАСС.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, деятельность ячейки носила тайный характер, все задержанные являются гражданами России.

ЦОС отмечает, что задержанные распространяли среди мусульман убеждения, основанные на доктрине создания так называемого всемирного халифата, а также проводили подпольные собрания для поиска новых последователей. В ходе обысков по их адресам изъято большое число запрещенных в России агитационных материалов, а также вычислительной и коммуникационной техники.

Следственное подразделение УФСБ по Башкортостану возбудило уголовное дело по чч. 1 и 2 ст. 205.5, предполагающим ответственность за организацию деятельности террористической организации и участие в ней. В ФСБ напоминают гражданам о недопустимости оправдания и пропаганды терроризма, а также о неотвратимости уголовного наказания за подобные действия. В спецслужбе подчеркнули важность проявления бдительности и предостерегли от необдуманных поступков, которые могут привести к тяжелым юридическим последствиям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе ФСБ ликвидировала агента Киева при попытке теракта в Крыму.

Правоохранители ранее задержали агента Киева за подготовку теракта на газопроводе в Подмосковье.

Силовики в Москве задержали радикалов, которые вербовали мигрантов в террористические организации.