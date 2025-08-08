СК: В Москве задержали радикалов, вербовавших мигрантов в террористы

Tекст: Алексей Дегтярев

Всего задержано двое радикалов, они вербовали мигрантов в террористическую организацию, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Фигуранты являлись убежденными сторонниками организации и вели пропагандистскую деятельность среди трудовых мигрантов.

В Центре общественных связей ФСБ указали, что операция проведена совместно с силовиками из Узбекистана. Кураторы радикалов находились на территории Евросоюза. В результате раскрыта ячейка, состоявшая из девяти иностранных граждан, занимавшихся вербовкой и обучением мигрантов для террористических целей.

Радикалы использовали видео-конференц-связь в мессенджере Telegram для системного обучения «доктрине всемирного халифата» и вовлечения новых участников в организацию.

У фигурантов были изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы, средства связи, а также электронные носители информации с данными о методах организации и формах деятельности террористической структуры.

Уголовные дела завели по статье «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации». Оперативные мероприятия продолжаются.

В апреле шестерых членов «Хизб ут-Тахрир*» (признана террористической и запрещена в России) приговорили к срокам заключения от 11 до 14 лет за попытку насильственного захвата власти в Крыму.

До этого ФСБ задержала в Крыму членов запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир», а позже суд арестовал всех задержанных по делу о терроризме.