Parisien опубликовал список украденного из Лувра

Как пишет The Washington Post, все больше американцев, живущих за рубежом, решают «порвать» с родиной окончательно. Многие из них называют свой шаг «разводом» с США. Процедура не быстрая и необратимая: человеку нужно явиться в американское посольство, принести клятву об отказе от гражданства и заплатить сбор в размере 2 тыс. 350 долл. После этого он навсегда теряет право жить и работать в Соединенных Штатах.
Одним из таких стал житель Лондона, который признался, что подал заявление на отказ от гражданства сразу после победы Трампа на выборах в 2024 году. «Я просто не мог поверить, что треть американцев снова выбрали человека, осужденного за преступления. Для меня это стало последней каплей», – рассказал он.
По данным юристов, специализирующихся на подобных делах, США – одна из немногих стран мира, где налоги взимаются не по месту проживания, а по гражданству. Это вынуждает американцев, даже живущих за рубежом, ежегодно подавать налоговую декларацию, но при этом еще и платить местные налоги в стране проживания. Многие банки в Европе и Азии отказываются работать с американскими клиентами из-за жестких требований Вашингтона.
Однако теперь к налоговым неудобствам добавилось политическое разочарование. Согласно исследованию международной консалтинговой компании Greenback, почти половина американцев, проживающих за границей, в 2025 году всерьез задумывались об отказе от гражданства. 61 % из них называет причиной налоги, а 51% – недовольство политическим курсом США.
Пандемия COVID-19 и последовавшие за ней ограничения вызвали большие очереди в американских посольствах. Из-за наплыва заявлений некоторые адвокаты советуют своим клиентам обращаться в посольства США в не самых популярных у американцев странах Европы – например, на Мальте или в Чехии, где срок ожидания меньше.
Среди тех, кто решил отказаться от гражданства, есть и «случайные американцы» – люди, родившиеся в США у иностранных родителей, но всю жизнь прожившие за границей. Для них отказ от американского паспорта – скорее формальность.
Однако для многих других этот шаг становится личной драмой. «Это странное чувство – стоять с поднятой рукой и произносить клятву, в которой отказываешься от части своей идентичности», – призналась 41-летняя Эбби из Лондона, оформившая отказ от гражданства в латвийском посольстве США.
Адвокаты предупреждают: решение это необратимое. «Политика и президенты приходят и уходят, но с Америкой вторых браков не бывает», – отмечает юрист из Лондона Дженис Флинн. Несмотря на это, поток «уставших американцев» не сокращается. Многие уверены, что страна, которую они когда-то покинули, больше не существует – и возвращаться туда им уже некуда.
Ранее мэр Лондона Садик Хан заявил, что за первые шесть месяцев 2025 года на гражданство Британии подали заявления 4 125 американцев, что стало рекордом.