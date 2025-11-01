Итоги выборов в Голландии говорят о том, что эта страна вольется в ряды антироссийского «авангарда», увеличит помощь Украине и станет «богатой версией» Польши и Прибалтики. Будущий премьер Роб Йеттен и его партия «Демократы 66» – просто карикатурные образцы современных европейских «ценностей». Однако свет в конце тоннеля все же есть.0 комментариев
Женщину осудили за попытку передать наркотики через поцелуй в суде
В Новосибирске осудили женщину, пытавшуюся передать наркотики сожителю через поцелуй прямо в зале суда, сообщили в прокуратуре Новосибирской области в субботу.
Кировский райсуд Новосибирска приговорил женщину к 10 годам и одному месяцу колонии общего режима за попытку передачи наркотиков, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.
Ее признали виновной по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.
По данным суда, в сентябре 2024 года подсудимая приобрела наркотики и пришла с ними в здание суда, положив запрещенное вещество себе в рот в ожидании доставки сожителя на заседание. Когда мужчину привели в сопровождении конвоя, женщина приблизилась к нему и попыталась передать наркотики через поцелуй.
Приставы раскрыли замысел женщины и пресекли ее действия.
В итоге наркотики были изъяты, а женщину задержали на месте попытки передачи запрещенных веществ.
