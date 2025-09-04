Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.2 комментария
Вынесен приговор членам ОПГ за наркоторговлю в Свердловской области
Суд приговорил участников наркосбытовой ОПГ в Свердловскй области к длительным срокам
Суд в Верхней Пышме Свердловской области признал виновными троих участников группировки, занимавшейся продажей наркотиков через интернет, и назначил сроки заключения от восьми до 15 лет.
Суд установил, что в 2021-2022 годах Дмитрий Наумов и сообщник организовали три интернет-магазина для бесконтактной продажи наркотиков в Екатеринбурге, Первоуральске, Ревде, Верхней Пышме и других городах региона, сообщает официальный канал судов Свердловской области в Telegram.
В распространении наркотиков участвовали курьеры: Сергей Гостюхин занимался оптовыми закладками, Николай Подолян делал розничные. Они получали вещества от организаторов, фасовали их, прятали в тайниках и отправляли координаторам фотографии с описаниями.
«Наумов признан виновным по нескольким эпизодам и приговорен к 15 годам строгого режима и штрафу 400 тыс. рублей», – говорится в сообщении суда. Гостюхин получил 14 лет 6 месяцев строгого режима и штраф 300 тыс. рублей. Подолян осужден на 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
