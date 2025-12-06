Жена Щербакова опровергла госпитализацию актера

Супруга Бориса Щербакова опровергла госпитализацию актера

Tекст: Вера Басилая

Информация о госпитализации Бориса Щербакова не соответствует действительности, передает канал «360». Татьяна Бронзова, супруга артиста, выразила удивление по поводу слухов и категорически их опровергла.

«Когда госпитализировали? Что вы придумываете, господи!» – заявила Бронзова и закончила разговор.

Сын актера Василий Щербаков объяснил, что ситуация была неправильно истолкована после стандартного визита к офтальмологу. Он сообщил, что Борис Щербаков находился на приеме около 15 минут, ему просто промыли глаз, и сейчас артист чувствует себя хорошо, участвует в съемках передачи.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что 75-летний актер попал к медикам с осколком в глазу и жалобами на мутное зрение и боль. По информации этого источника, инородное тело было удалено, после чего Щербакова отпустили домой.

Ранее Бориса Щербакова госпитализировали после падения в августе. Его супруга сообщила, что после операции он был выписан домой и чувствует себя хорошо.