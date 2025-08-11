Актера Щербакова госпитализировали после падения

Tекст: Дарья Григоренко

По словам Василия, его отец получил травму после несчастного случая в быту. «Упал на ровном месте», – рассказал Василий, передает телеканал «Звезда».

Напомним, 7 декабря жена Щербакова сообщила, что он находится в больнице с ушибом и легким повреждением скулы. Сын также уточнял, что повреждения носят в основном косметический характер, и его отец скоро поправится.



Его сын Василий добавил, что Щербаков выздоравливает после операции, а слухи о его пневмонии не соответствуют действительности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Бориса Щербакова перевели из НИИ Склифосовского в другую клинику, после чего он был прооперирован в связи с проблемами со здоровьем. Ранее актер сам рассказал о своем состоянии после сердечного приступа, подчеркнув важность своевременной медицинской помощи.