Сын актера Щербакова опроверг слухи о его пневмонии и реанимации

Сын Бориса Щербакова опроверг слухи о пневмонии и реанимации актера

Tекст: Дмитрий Зубарев

Народный артист России Борис Щербаков находится на пути к выздоровлению после операции, сообщает ТАСС. Сын артиста Василий опроверг слухи о тяжелом состоянии отца и его нахождении в реанимации с пневмонией. Он подчеркнул: «Он поправляется, все нормально. Никакой реанимации, никакой пневмонии – это все ерунда».

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что состояние Щербакова ухудшилось, и что он якобы был госпитализирован в реанимацию из-за пневмонии. По слухам, заболевание могло быть осложнением после недавней операции.

Напомним, что Борису Щербакову 75 лет. 7 декабря его жена сообщила, что он находится в больнице с ушибом и легким повреждением скулы. Сын также уточнял, что повреждения носят в основном косметический характер, и его отец скоро поправится.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Бориса Щербакова перевели из НИИ Склифосовского в другую клинику, после чего он был прооперирован в связи с проблемами со здоровьем. Ранее актер сам рассказал о своем состоянии после сердечного приступа, подчеркнув важность своевременной медицинской помощи.