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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Кто победил и кто проиграл в Сирии

    Номинальный захват Турцией Сирии сплотит против нее страны Ближнего Востока, которые увидят в этом захвате попытку Анкары силой восстановить Османскую империю. В результате чего Реджеп Эрдоган лишится союзников в Персидском заливе и объединит против себя арабов и персов.

    8 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Призрак Османской империи пришел в Сирию

    Мы обычно говорим о геополитической ситуации в связи с совокупным Западом (США, Британией, Германией) и Востоком – арабским миром, Индией и Китаем. Но тень Османской империи на наших глазах встает во весь рост – например, в Сирии.

    7 комментариев
    Александр Коц Александр Коц Не буду горевать по Сирии больше, чем по Херсону или Киеву

    Россия никогда и не брала на себя обязательства воевать за Сирию. Против террористических группировок, в которых были и наши сограждане – да. Но не за сирийцев. И не вместо них.

    33 комментария
    9 декабря 2024, 20:15 • Новости дня

    Актера Щербакова прооперировали

    Актера Щербакова прооперировали
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сын народного артиста России Бориса Щербакова Василий сообщил, что его отец успешно перенес операцию по восстановлению скулы.

    Щербаков-младший заявил, что его отцу провели хирургическое вмешательство по восстановлению скулы и что операция прошла успешно, передает ТАСС.

    «Да, правда», – сказал он, отвечая на вопрос о том, действительно ли Бориса Щербакова прооперировали.

    Борис Щербаков известен как актер театра и кино, а также телеведущий. Он снялся в ряде популярных фильмов, включая «Шаг навстречу», «Долгие версты войны», «С любимыми не расставайтесь», «Битва за Москву» и «Легенда № 17».

    В пятницу стало известно, что народного артиста России Бориса Щербакова перевели из московского НИИ имени Склифосовского в другую больницу после того, как он был госпитализирован из-за неудачного падения, в результате которого получил перелом лицевой кости и сотрясение мозга.

    8 декабря 2024, 13:30 • Новости дня
    Военный эксперт перечислил ошибки Башара Асада

    Военный эксперт Козюлин: Сирийская армия Асада превратилась в сборище кланов

    Военный эксперт перечислил ошибки Башара Асада
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Ни сирийская армия, ни местное население не имели заинтересованности в сохранении правительства Башара Асада. К сожалению, действующий режим не сумел выстроить стабильной политической системы, способной противостоять внешним врагам, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее сирийская оппозиция заняла столицу страны Дамаск.

    «К сожалению, боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, прежнее название «Джебхат ан-Нусра», запрещена в России) сделали для падения сирийского правительства гораздо меньше, чем сам Башар Асад. Экс-президент страны, откровенно говоря, почивал на лаврах побед середины 2010-х годов. Он и его команда считали, что борьба за власть окончена», – сказал военный эксперт Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «Из-за этого развитию и модернизации вооруженных сил внимания практически не уделялось. Армия превратилась в сборище военачальников, каждый из которых пытался создать свой собственный клан. Это не нравилось как самим солдатам, так и простым гражданам республики. Авторитет Асада начал падать», – отмечает он.

    «На этом фоне, судя по всему, на протяжении нескольких лет боевики готовились к реваншу. ХТШ, вероятно, оказалась наиболее пассионарной из присутствующих здесь групп, которая к тому же обладала поддержкой со стороны Турции и других зарубежных игроков. Они были хорошо мотивированы и мысленно готовы жертвовать своими жизнями в боях с сирийской армией», – акцентирует собеседник.

    «ХТШ получили большое количество военной техники со стороны внешних сил. Организация располагала неплохим запасом дронов, который достаточно мудро использовался при взятии Алеппо. Бойцы Асада сталкивались с беспилотниками впервые – методы противодействия не были отточены заранее, из-за чего в рядах армии началась паника», – отмечает эксперт.

    «При этом действовали сторонники ХТШ относительно небольшими группами, которые старались прикрывать друг друга при заходе в новый город. Со временем, когда бессилие вооруженных сил Сирии стало очевидным, боевики и вовсе отказались от какой-либо тактики. К чему она, если сопротивление со стороны противника нулевое», – акцентирует он.

    «То есть сторонники ХТШ просто врывались в новые города республики и устанавливали контроль над ними в считанные часы. Население преимущественно выступало с поддержкой «освободителей». Собственно, подобной «лавиной» им и удалось добраться до столицы республики», – считает собеседник.

    «Что касается будущего российских баз в Сирии, то, вполне возможно, их еще можно сохранить. ХТШ не высказывали каких-либо претензий Москве, да и граждане государства по большей части к нам относятся с уважением. Думаю, в случае принятия решения о необходимости сохранения присутствия здесь, контроль над созданной инфраструктурой можно будет сохранить», – заключил Козюлин.

    Ранее сирийская оппозиция захватила Дамаск. Боевики ХТШ окружили город накануне, 7 декабря. Как сообщает издание Al Hadath, представители движения практически не встречали сопротивления со стороны республиканской армии. Всего лишь за несколько часов после начала военных действий в столице они вошли в оставленный без охраны дворец Башара Асада.

    На этом фоне Reuters сообщило, что президент страны покинул Дамаск. В настоящий момент его местонахождение неизвестно, однако издание допускает, что он мог погибнуть в авиакатастрофе. Официальных данных по этому поводу до сих пор нет. В то же время о коллапсе светского правительства заявил премьер государства Мухаммад Гази аль-Джаляли, передает Al Arabia.

    По его словам, большая часть министров приняли решение остаться в Дамаске. Они продолжат выполнять свои обязанности на время переходного периода. Сообщается, что Джаляли уже договорился об этом с лидером ХТШ Абу Мухаммадом аль-Джулани. В свою очередь, оппозиция гарантировала безопасность членам правительства, находящимся в республике.

    Между тем подразделения израильской армии пересекли линию соприкосновения на Голанских высотах и вошли в буферную зону на границе с Сирией, пишет Times of Israeli. Сообщается, что данные меры приняты для обеспечения безопасности страны после падения правительства Асада. Лидер оппозиции еврейского государства Яир Лапид уже призвал к созданию коалиции с Саудовской Аравией, Бахрейном и Марокко для стабилизации ситуации в регионе.

    Напомним, текущий кризис в Сирии начался 29 ноября. Тогда боевики ХТШ атаковали второй по величине город в стране – Алеппо. Деятельность террористов поддерживалась Турцией, США и Украиной. В ночь на 8 декабря формированиям удалось занять крупный населенный пункт Хомс, благодаря чему сформировалась благоприятная обстановка для наступления на Дамаск.

    В Сирии период с 1971 года по настоящее время называют «эрой Асадов». Именно тогда отец действующего президента Хафез Асад пришел к власти, организовав переворот внутри партии «Баас». После его смерти республику возглавил Башар Асад, чье правительство сохраняло стабильность вплоть до 2011 года, когда в государстве разразилась гражданская война.

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    6 декабря 2024, 23:02 • Новости дня
    ВСУ атаковали Крымский мост польскими безэкипажными катерами

    ВСУ использовали польские БЭК «Гавия» для атаки на Крымский мост

    ВСУ атаковали Крымский мост польскими безэкипажными катерами
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    ВСУ атаковали Крымский мост новейшими польскими безэкипажными катерами, но российские военные успешно отразили нападение, уничтожив все боевые единицы противника.

    ВСУ попытались атаковать Крымский мост с использованием новейших польских безэкипажных катеров «Гавия». Кроме них, в атаке также участвовали катера Magura-V5 и Sea Baby, сообщила «Лента.Ру».

    По замыслу украинских военных, до Крымского моста должны были добраться не менее десяти безэкипажных катеров. Однако все они были уничтожены российскими военными.

    Напомним, в августе Вооруженные силы отразили групповой удар 12 ракетами ATACMS по Крымскому мосту.

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    9 декабря 2024, 20:30 • Видео
    Почему пал Асад

    Теперь уже бывший президент Сирии Башар Асад получит политическое убежище в России, сообщения об уничтожении самолета, на котором он покинул Дамаск, оказались ложными. Почему режим, успешно сопротивлявшийся сильнейшим врагам все эти годы, обрушился всего за несколько дней?

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    7 декабря 2024, 06:32 • Новости дня
    Командование ВСУ сократило дезертирство у села Надия в ЛНР

    Марочко сообщил о снижении дезертирства украинских солдат у села Надия в ЛНР

    Tекст: Максим Попов

    Командование ВСУ смогло сократить случаи дезертирства солдат у населенного пункта Надия, но такие меры несут риск больших необоснованных потерь, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, украинскому командованию удалось снизить уровень дезертирства среди своих солдат, дислоцированных вблизи населенного пункта Надия в ЛНР, передает ТАСС.

    Эксперт отметил, что украинские силы усилили свою группировку на отдельных участках фронта, однако такие действия могут привести к значительным и неоправданным потерям. «Положение украинских боевиков там весьма незавидное. Подобные боевые распоряжения – держать некоторые участки фронта – чреваты большими, необоснованными потерями», – подчеркнул он.

     Марочко подчеркнул, что для полного контроля над территорией ЛНР российским военным необходимо выбить украинских солдат из пяти населенных пунктов, включая Надию, Новоегоровку, Петровское, Новолюбовку и Белогоровку.

    Ранее сообщалось, что российские войска продвинулись к центральной части Часова Яра.

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    7 декабря 2024, 07:48 • Новости дня
    Полковник рассказал об украинских сейсмических минах в Курской области

    ВСУ использовали мины с сейсмическими датчиками и маскировали их под предметы

    Полковник рассказал об украинских сейсмических минах в Курской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    ВСУ начали применять мины с сейсмическими датчиками в Курской области, что затрудняет выполнение задач российским войскам, сообщил командир инженерно-саперной бригады Игорь Ляпунов.

    Ляпунов подчеркнул, что мины с сейсмическими датчиками реагируют на движение, что делает их особенно опасными. Кроме того, ВСУ применяют самодельные мины, известные как «Джоники», которые также производятся российской стороной, передает ТАСС.

    Полковник отметил использование ВСУ разнообразных иностранных мин и их маскировку под предметы, такие как камни, для введения в заблуждение противника. Он добавил, что ВСУ располагают большим количеством западных кассетных боеприпасов, которые замаскированы под обычные предметы. Ляпунов подчеркнул, что российская сторона также предпринимает меры по маскировке мин и использует различные тактики.

    Кроме того, командир рассказал о сложностях, с которыми сталкиваются российские войска в Курской области. По его словам, противник активно использует радиоэлектронную борьбу (РЭБ) для подавления работы беспилотных летательных аппаратов и вычисления операторов дронов. Это создает значительные затруднения для выполнения задач и наносит урон личному составу, затрудняя работу саперов и выполнение других задач.

    До этого командир батальона рассказал о сражении у Берховского водохранилища под Артемовском.  

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    8 декабря 2024, 18:20 • Новости дня
    Израильский эксперт: Сирия погрязнет в хаосе на долгие годы

    Политолог Ципис: Власть в Сирии свергнута контролируемыми Западом группировками

    Израильский эксперт: Сирия погрязнет в хаосе на долгие годы
    @ AP/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Формирования, захватившие власть в Сирии, обучались западными странами. Израиль заинтересован в том, чтобы в республике не сформировалось сильное правительство. Так Тель-Авив убережет свою территорию от потенциально сильного противника, сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Саймон Ципис. Ранее вооруженная оппозиция захватила столицу Сирии Дамаск.

    «Власть в Сирии была свергнута контролируемыми Западом группировками. Деятельность ХТШ и других формирований осуществляется с помощью спецслужб США и Британии. Тель-Авив также принимал участие в подготовке их специалистов», – считает Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности

    «Свержение Башара Асада играет на руку Израилю. Это традиционный противник еврейского государства. Прямо сейчас ЦАХАЛ наносит удары по сирийским аэродромам, помогая повстанцам окончательно добить правительство. Сирию планомерно, шаг за шагом превращают в разрушенное, обескровленное государство», – замечает собеседник.

    «Запад хочет создать контролируемый хаос. Некую местность, в пределах которой не будет уверенного режима, способного отстаивать интересы своего народа. Таким образом, у Израиля попросту не остается противников, способных нанести по нему сколь-либо значимый удар. Стабильность в Сирии потеряна на долгие десятилетия. Даже если здесь устоится определенный лидер, он, скорее всего, будет западным ставленником», – заключил Ципис.

    Ранее вооруженная сирийская оппозиция захватила Дамаск. Боевики ХТШ окружили город накануне, 7 декабря. Как сообщает издание Al Hadath, представители движения практически не встречали сопротивления со стороны республиканской армии. Всего лишь за несколько часов после начала военных действий в столице они вошли в оставленный без охраны дворец Башара Асада.

    На этом фоне Reuters сообщило, что президент страны покинул Дамаск. В настоящий момент его местонахождение неизвестно, однако издание допускает, что он мог погибнуть в авиакатастрофе. Официальных данных по этому поводу до сих пор нет. В то же время о коллапсе светского правительства заявил премьер государства Мухаммад Гази аль-Джаляли, передает Al Arabia.

    По его словам, большая часть министров приняли решение остаться в Дамаске. Они продолжат выполнять свои обязанности на время переходного периода. Сообщается, что Джаляли уже договорился об этом с лидером ХТШ Абу Мухаммадом аль-Джулани. В свою очередь, оппозиция гарантировала безопасность членам правительства, находящимся в республике.

    Между тем подразделения израильской армии пересекли линию соприкосновения на Голанских высотах и вошли в буферную зону на границе с Сирией, пишет Times of Israeli. Сообщается, что данные меры приняты для обеспечения безопасности страны после падения правительства Асада. Лидер оппозиции еврейского государства Яир Лапид уже призвал к созданию коалиции с Саудовской Аравией, Бахрейном и Марокко для стабилизации ситуации в регионе.

    Напомним, текущий кризис в Сирии начался 29 ноября. Тогда боевики ХТШ атаковали второй по величине город в стране – Алеппо. Деятельность террористов поддерживалась Турцией, США и Украиной. В ночь на 8 декабря формированиям удалось занять крупный населенный пункт Хомс, благодаря чему сформировалась благоприятная обстановка для наступления на Дамаск.

    В Сирии период с 1971 года по настоящее время называют «эрой Асадов». Именно тогда отец действующего президента Хафез Асад пришел к власти, организовав переворот внутри партии «Баас». После его смерти республику возглавил Башар Асад, чье правительство сохраняло стабильность вплоть до 2011 года, когда в государстве разразилась гражданская война.

    Ранее газета ВЗГЛЯД перечислила основные ошибки сирийского правительства, которые привели к падению правящего режима.

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    9 декабря 2024, 18:25 • Новости дня
    Меркель рассказала о своем понимании главной цели Путина
    Меркель рассказала о своем понимании главной цели Путина
    @ Juliane Sonntag/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Владимир Путин стремится вернуть России статус великой державы, пишет The Independent.

    Как пишет The Independent, Меркель также поделилась мыслями о том, как ФРГ могла бы помочь принести демократию в Россию, передает «Московский комсомолец». Она рассказала о неудачной приватизации, когда некоторые люди стремились разбогатеть, а не развивать малый бизнес, что помешало формированию среднего класса.

    «Путин – тот, кто, будучи президентом, вывел россиян из хаоса, из-под власти олигархов и перевел экономику на рыночные рельсы», – подчеркнула экс-канцлер.

    По словам Меркель, Путин считает распад Советского Союза худшим событием прошлого века, хотя сама она уверена, что нацизм и национал-социализм, господствовавшие в Германии в XX веке, были гораздо более значимыми трагедиями. Меркель отметила, что после конца СССР и падения Берлинской стены Путин начал активно работать над превращением России в великую державу.

    Напомним, Меркель в своих мемуарах подчеркнула, что Путин предпринял все меры для восстановления статуса России как важного международного игрока.

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    8 декабря 2024, 19:15 • Новости дня
    Россия в ООН заявила о намерении разобраться в ситуации в Сирии

    Tекст: Ольга Иванова

    Миссия России при ООН заявила о намерении выяснить все детали происходящего в Сирии в ближайшие дни, используя помощь ООН.

    Происходящее в Сирии вызывает у международного сообщества множество вопросов, передает РИА «Новости». Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия внимательно следит за развитием событий и планирует в ближайшие дни проводить расследования для более детального понимания ситуации.

    «Мы в Нью-Йорке внимательно отслеживаем ситуацию, у всех, не только у нас, много вопросов о произошедшем и происходящем, будем выяснять их в ближайшие дни и четче разбираться в ситуации, в том числе с помощью ООНовского присутствия на земле», – заявил Полянский.

    Он подчеркнул, что для более точной оценки событий в Сирии будет задействовано присутствие ООН на местах. Российская сторона намерена использовать весь свой дипломатический потенциал для выяснения всех обстоятельств происходящего.

    Ранее МИД России сообщил, что в ходе переговоров с участниками вооруженного конфликта президент Сирии Башар Асад решил оставить свой пост и покинул страну. Он дал указание передать власть мирным путем.

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    6 декабря 2024, 23:20 • Новости дня
    Дети после конфликта в краснодарской школе переведены на амбулаторное лечение

    Все дети, пострадавшие в конфликте в краснодарской школе, выписаны домой

    Tекст: Максим Попов

    В результате конфликта в школе Краснодара пострадали пять детей, которые после оказания медицинской помощи переведены на амбулаторное лечение, говорится в сообщении оперативного штаба.

    По информации штаба, врачи оказали пострадавшим детям необходимую медицинскую помощь и выписали их домой для дальнейшего лечения, передает ТАСС.

    Ранее стало известно, что в результате конфликта в краснодарской школе травмы получили пять человек. Нападавший задержан.

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    7 декабря 2024, 04:04 • Новости дня
    Российские войска выбили ВСУ из центральной части Часова Яра

    Марочко сообщил о продвижении российских войск в центре Часова Яра

    Российские войска выбили ВСУ из центральной части Часова Яра

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска выбили подразделения Вооруженных сил Украины из нескольких позиций в центре Часова Яра, укрепив свои рубежи возле стадиона «Авангард» и микропоселка Северный Новый, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, часовяровское направление показало наибольшую результативность среди зон ответственности в ДНР, передает ТАСС. Он отметил, что российские военнослужащие захватили новые рубежи и позиции, выбив несколько опорных пунктов противника в районе стадиона «Авангард».

    Подполковник в отставке также подчеркнул, что российские силы добились значительных успехов в часовяровском микрорайоне Северный Новый, где за минувшие сутки удалось «серьезно продвинуться».

    До этого российские военные выбили ВСУ с позиций в восточной части Часова Яра.


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    6 декабря 2024, 22:31 • Новости дня
    Мигрантам установили единую стоимость экзаменов в России

    Мишустин утвердил стоимость экзаменов для мигрантов на гражданство и работу

    Мигрантам установили единую стоимость экзаменов в России
    @ Ekaterina Sychkova/ Ura.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление, устанавливающее единую стоимость экзаменов для мигрантов на всей территории России, в том числе на гражданство и разрешение на работу.

    Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, устанавливающее единую стоимость экзаменов для мигрантов на всей территории России, передает ТАСС. Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, размер платы за сдачу экзаменов для приобретения гражданства, разрешения на временное проживание и работы в России теперь унифицирован.

    В постановлении указано, что стоимость сдачи экзамена по русскому языку, а также по истории России и основам законодательства, составляет 2 950 рублей. Для получения разрешения на временное проживание установлена стоимость в 5 900 рублей, а для разрешения на работу – 3 800 рублей.

    Ранее Рособрнадзор предложил постепенный переход на компьютерное тестирование письменной части экзамена для мигрантов по русскому языку, истории России и основам законодательства.

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    7 декабря 2024, 04:49 • Новости дня
    Чиновников ДНР задержали за хищение на сумму 500 млн рублей

    Чиновников ДНР обвинили в хищении металлоконструкций на 500 млн рублей

    Tекст: Максим Попов

    В ДНР задержали бывшего заместителя председателя правительства и министра промышленности и торговли Владимира Рущака, его помощника и других чиновников, обвиняемых в хищении металлоконструкций с завода на сумму более полумиллиарда рублей.

    Чиновников ДНР задержали по обвинению в мародерстве, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на ФСБ и Следственный комитет. Им инкриминируется хищение металлоконструкций с завода «Азовэлектросталь» на сумму более полумиллиарда рублей. Добычу планировали перепродать.

    В настоящее время задержанные, включая бывшего заместителя председателя правительства – министра промышленности и торговли ДНР Владимира Рущака и его помощника Сергея Голощапова, находятся под стражей в Москве. Они обвиняются в мародерстве в период вооруженного конфликта по статье УК РФ.

    Следствие также установило причастность к преступлению руководителя ГУП «Торговый дом «Втормет» Максима Солдатова, говорится в публикации.

    Напомним, в конце ноября глава ДНР Денис Пушилин проехал с инспекцией по промышленным объектам и сообщил о плачевном состоянии угольных шахт в регионе.

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    7 декабря 2024, 16:43 • Новости дня
    Лавров заявил о необходимости обеспечить территориальное единство Сирии

    Лавров подчеркнул важность территориальной целостности Сирии и нормализации отношений с Турцией

    Лавров заявил о необходимости обеспечить территориальное единство Сирии
    @ РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Необходимо обеспечить территориальное единство и суверенитет Сирии , одновременно с обеспечением безопасности границы Сирии и Турции, недопустимо использовать террористов для геополитических целей, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Лавров, выступая на форуме в Дохе, подчеркнул важность обеспечения территориальной целостности Сирии и нормализации связей между Сирией и Турцией, передает РИА «Новости»

    Он отметил, что отношения между Дамаском и Анкарой должны прийти в норму, и Россия готова содействовать этому процессу.

    Лавров также сообщил о военной помощи России сирийской армии в борьбе с террористическими атаками. Он подчеркнул, что российские ВКС, базирующиеся в Хмеймиме, поддерживают сирийские войска в отражении нападений террористов. Министр отметил, что такое сотрудничество продолжится, однако воздержался от прогнозов относительно развития ситуации в Сирии.

    Комментируя сообщения СМИ о выводе российских кораблей из Тартуса, Лавров заявил, что в Средиземноморье проходят военные учения, которые могли быть ошибочно восприняты как что-то иное.

    «Недопустимо использовать террористов запрещенной «Хайят Тахрир аш-Шам» в геополитических целях, как это происходит сейчас в Сирии», – заявил Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в субботу, в Дохе начались переговоры  между главой МИД России Сергеем Лавровым, министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и руководителем МИД Ирана Аббасом Аракчи.

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    7 декабря 2024, 07:06 • Новости дня
    Сальдо назвал «корейский сценарий» урегулирования на Украине неприемлемым

    Губернатор Херсонской области отверг заморозку украинского конфликта как временное решение

    Tекст: Максим Попов

    Владимир Сальдо, губернатор Херсонской области, заявил о неприемлемости «корейского сценария» завершения украинского конфликта, предложенного в рамках планов урегулирования Дональда Трампа.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что «корейский сценарий» завершения конфликта на Украине, связанный с заморозкой, является абсолютно неприемлемым для России, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что Верховный главнокомандующий четко обозначил цель достижения справедливого мира, который обеспечит безопасность страны и восстановит историческую справедливость.

    По мнению губернатора, заморозка конфликта приведет лишь к накоплению противоречий и станет временным решением, оставляющим угрозы нерешенными. «Сценарий заморозки конфликта, как на Корейском полуострове, для России абсолютно неприемлем. Верховный главнокомандующий четко обозначил, что целью является справедливый мир, который обеспечит безопасность страны и восстановит историческую справедливость», – заявил Сальдо.

    Ранее директор СВР Сергей Нарышкин заявил об отказе от замораживания конфликта на Украине по любому из предложенных сценариев, включая корейский. Издание Washington Post писало, что американские и европейские чиновники обсуждают возможность скорых мирных переговоров между Украиной и Россией. По данным опроса аналитического центра «Социальный мониторинг», 64% украинцев выступают за переговоры с Россией для прекращения боевых действий.

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    7 декабря 2024, 07:29 • Новости дня
    Бастрыкин потребовал доклад по делу о насилии над ребенком с ОВЗ на Камчатке

    Глава СК затребовал доклад по делу о насилии педагога над 10-летним ребенком с ОВЗ

    Tекст: Максим Попов

    Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о насилии над 10-летним мальчиком с ограниченными возможностями здоровья, которого ударила логопед-дефектолог.

    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Камчатскому краю Владимира Кулакова подробный доклад о ходе расследования уголовного дела, сообщает ТАСС. В регионе возбуждено уголовное дело в отношении логопеда, обвиняемого в насилии над 10-летним мальчиком с ограниченными возможностями здоровья.

    5 декабря в социальных сетях было опубликовано видео, на котором логопед ударяет ребенка, а затем грубо поднимает его с пола. По предварительным данным следствия, женщина, оказывающая частные услуги, применяла к мальчику физическое и психологическое насилие.

    Логопед начала заниматься с ребенком с февраля 2024 года. Из-за проблем со здоровьем мальчик не мог сообщить о происходящем. В следственном управлении СК России по Камчатскому краю продолжается расследование инцидента.

    Ранее следователи СК начали проверку после инцидента в Рязанской области, где врач якобы толкнул журналистку телеканала НТВ.

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    9 декабря 2024, 15:28 • Новости дня
    Путин вручил медали «Золотая Звезда» Героям России
    Путин вручил медали «Золотая Звезда» Героям России
    @ Алексей Майшев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин вручил медали «Золотая Звезда» военнослужащим по случаю Дня Героев Отечества.

    Церемония состоялась в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, передает ТАСС.

    Среди награжденных майор Сергей Селиванов, под командованием которого российские войска захватили восемь опорных пунктов, бронированную технику и вражеских боевиков. Это содействовало продвижению российских войск и созданию плацдарма для дальнейшего наступления. Рядовой Алексей Асылханов получил награду за уничтожение 15 танков и 50 боевых бронированных машин.

    Капитан Валерий Енин отмечен за командование штурмовым отрядом, который взял под контроль стратегически важные высоты. В ходе атаки он лично уничтожил два дрона и более десяти боевиков. Прапорщик Артем Прохода и лейтенант Денис Распопов также получили награды за успешные штурмовые операции и разрушение оборонительных позиций противника.

    Награду получил и полковник Дмитрий Саблин, командир добровольческого подразделения аэроразведки БАРС «Каскад» и бригады беспилотной авиации ГРОМ «Каскад» Воздушно-космических сил России.

    Ранее Путин заявил, что бойцы специальной военной операции на Украине проявляют решимость, которая не оставляет сомнений в победе России, а также пообещал опираться на ветеранов СВО как на элиту России.

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