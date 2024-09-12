Отрицание Ялты 2.0 было бы абсолютно правильным и верным – если бы не одно большое но. У США уже нет выбора – им рано или поздно придется принять эту новую систему и садиться за стол переговоров с другими великими державами.2 комментария
Актер Щербаков рассказал о состоянии после сердечного приступа
Актер Щербаков заявил, что чувствует себя хорошо после сердечного приступа
Народный артист России и телеведущий Борис Щербаков заявил, что выписался из лечебного учреждения, он пояснил, что смог пережить сердечный приступ.
«Меня выписали сегодня из больницы. Был сердечный приступ. Сейчас уже нахожусь дома», – сказал Щербаков РИА «Новости».
Он уточнил, что чувствует себя хорошо.
До этого жена Щербакова Татьяна Бронзова заявляла, что ее супруг поступил в больницу с сердечным приступом 10 сентября, его удалось стабилизировать.
В феврале 2023 года Щербаков попадал в больницу с подозрением на ОРВИ, позже он сообщал, что уже выписался.