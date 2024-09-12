Актер Щербаков рассказал о состоянии после сердечного приступа

Актер Щербаков заявил, что чувствует себя хорошо после сердечного приступа

Tекст: Алексей Дегтярев

«Меня выписали сегодня из больницы. Был сердечный приступ. Сейчас уже нахожусь дома», – сказал Щербаков РИА «Новости».

Он уточнил, что чувствует себя хорошо.

До этого жена Щербакова Татьяна Бронзова заявляла, что ее супруг поступил в больницу с сердечным приступом 10 сентября, его удалось стабилизировать.

В феврале 2023 года Щербаков попадал в больницу с подозрением на ОРВИ, позже он сообщал, что уже выписался.