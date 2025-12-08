Европейские пропагандисты все еще пытаются сшить Донбасс с Украиной – например, вспоминают итоги референдума 1991 года, на котором жители региона якобы высказались за то, чтобы быть вместе с Украиной. Хотя реальное волеизъявление людей на всем протяжении независимости Украины было прямо противоположным.11970 комментариев
Очередной самолет УТС-800 прошел первый этап летных испытаний
Очередной учебно-тренировочный самолет УТС-800 совершил первый полет. В рамках летных испытаний были протестированы характеристики устойчивости и управляемости на взлетно-посадочных режимах, сообщили в Уральском заводе гражданской авиации (АО «УЗГА»).
Очередной учебно-тренировочный самолет УТС-800 совершил первый полет в конце ноября на аэродроме Уральского завода гражданской авиации, передает ТАСС.
В рамках летных испытаний специалисты протестировали характеристики устойчивости и управляемости машины на взлетно-посадочных режимах. В пресс-службе Уральского завода сообщили, что испытания прошли успешно.
Летчик-испытатель Алексей Язынин отметил: «УТС-800 показал себя предсказуемо, замечаний к его работе нет. Среди его преимуществ – низкая стоимость летного часа, оптимальные скорости на этапах взлета и посадки, подходящие для учебного процесса, а также стабильное поведение на углах атаки, приближенных к критическим, что идеально подходит для подготовки курсантов. Конструкция самолета проста и допускает незначительные ошибки пилотов».
В УЗГА уточнили, что программа летных испытаний включает проверку различных режимов полета, маневров и условий эксплуатации, чтобы оценить устойчивость, управляемость и аэродинамические параметры этой модели. Самолет УТС-800 предназначен для первоначальной летной подготовки и профессионального отбора летчиков, а также для их профессиональной ориентации. Особенностью разработки является использование турбовинтового двигателя российского производства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Уральский завод гражданской авиации анонсировал показ БПЛА «Форпост-РЭ» и самолета УТС-800 на международном авиасалоне в Дубае.
Катапульта учебного самолета УТС-800 прошла успешные испытания в 2025 году. Авиационные новинки УТС-800 и БПЛА «Форпост» вызвали интерес у посетителей выставки IDEX-2025 в Абу-Даби.