Зеленский дико боится потерять власть. За время президентства он нажил себе много могущественных врагов. Зеленский понимает, что его и приспешников американская юстиция может обвинить в разворовывании западной помощи, а российские следственные органы – в совершении военных преступлений.0 комментариев
УТС-800 и БПЛА «Форпост» заинтересовали посетителей IDEX-2025 в Абу-Даби
Экспортные УТС-800 и БПЛА «Форпост» вызвали интерес на выставке IDEX-2025 в ОАЭ
На международной выставке IDEX-2025 в Абу-Даби российские УТС-800 и БПЛА «Форпост-РЭ» привлекли внимание представителей Ближнего Востока и Азии, заинтересовав их своими характеристиками и возможностями применения.
На выставке IDEX-2025 в Абу-Даби экспортные версии российского учебно-тренировочного самолета УТС-800 и беспилотного летательного аппарата «Форпост-РЭ» вызвали значительный интерес как среди представителей силовых ведомств, так и среди бизнесменов из стран Ближнего Востока и Азии, передает ТАСС.
Официальный представитель Уральского завода гражданской авиации Екатерина Згировская подчеркнула, что посетители российского стенда активно интересовались характеристиками обеих машин. Особое внимание было уделено техническим параметрам и возможностям установки вооружения на УТС-800, а также использованию искусственного интеллекта и авиационных средств поражения на «Форпосте-РЭ».
Згировская отметила, что гости выставки задавали вопросы о катапультных креслах и статусе программы УТС-800, а также о преимуществах турбовинтового двигателя. В отношении беспилотника «Форпост-РЭ» посетители интересовались его возможностями в части полезных нагрузок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, уральский авиазавод впервые представил учебный самолет УТС-800 на международной выставке IDEX-2025. На этом же мероприятии прошла презентация беспилотника «Форпост-РЭ», который был оснащен новым радиолокатором для улучшения его функциональных возможностей.