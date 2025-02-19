Уральский авиазавод представил учебный самолет УТС-800 на IDEX-2025

Уральский авиазавод впервые представил самолет УТС-800 на выставке IDEX-2025

Tекст: Дмитрий Зубарев

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) продемонстрировал макет учебно-тренировочного самолета УТС-800 на международной выставке вооружений IDEX-2025 в Абу-Даби, передает ТАСС. Екатерина Згировская, представитель предприятия, подчеркнула, что самолет с турбовинтовым двигателем обеспечивает экономически эффективную подготовку летчиков.

Планер УТС-800 разработан с использованием отечественных композитов, применяемых также в проектах самолета МС-21 и беспилотников «Орион». Згировская уверила, что этот материал будет доступен в ближайшие десятилетия и уже востребован другими российскими авиационными предприятиями.

Кабина самолета эргономически схожа с кабинами российских боевых самолетов, что позволяет адаптировать ее под требования заказчика. УЗГА самостоятельно разрабатывает информационно-управляющую систему УТС-800, что обеспечивает возможность оперативной модернизации и обновления программного обеспечения.

По словам Згировской, турбовинтовой двигатель выбран за свою экономичность, особенно в сравнении с реактивными двигателями. Учебные компьютерные классы и тренажеры могут быть поставлены вместе с самолетом. Первые серийные УТС-800 были переданы Минобороны России в конце 2024 года, после чего планируется создание тренажерного комплекса для дальнейшего обучения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) представил новые беспилотники «Форпост-РЭ» и учебно-тренировочные самолеты УТС-800 на выставке IDEX-2025 в Абу-Даби. УЗГА ранее передал Министерству обороны первые учебные самолеты УТС-800, которые были разработаны для обучения и тренировки пилотов.