УЗГА представил «Форпост-РЭ» и УТС-800 на IDEX-2025 в Абу-Даби

Tекст: Дмитрий Зубарев

Уральский завод гражданской авиации (АО «УЗГА») готовится к мировому дебюту своих новинок на международной выставке вооружений IDEX-2025 в Абу-Даби.

Как сообщает ТАСС, среди представленных моделей будет беспилотный летательный аппарат средней дальности «Форпост-РЭ», который зарекомендовал себя в Ближневосточных боевых условиях. Выставка станет площадкой для демонстрации возможностей этого аппарата, который способен выполнять разведывательно-ударные задачи в экстремальных климатических условиях при температурах от минус 40 до плюс 50 градусов по Цельсию.

Беспилотник «Форпост-РЭ» оснащен системами автоматического взлета и посадки, которые позволяют осуществлять посадку даже без данных глобальной спутниковой навигации. Для выполнения боевых задач на дроне могут использоваться управляемые и неуправляемые бомбы и ракеты весом до 40 кг. Представитель компании подчеркнул, что основной акцент сделан на возможностях целенаведения, разведки и патрулирования.

Помимо беспилотника, на выставке будет представлен учебно-тренировочный самолет УТС-800, разработанный для подготовки летчиков. Этот самолет, оснащенный турбовинтовым двигателем и катапультными креслами, предназначен для обучения первоначальной летной подготовке и профессиональному отбору. Самолет может эксплуатироваться в температурном диапазоне от минус 30 до плюс 45 градусов Цельсия, а его максимальная скорость составляет 460 км/ч.

Особенностью УТС-800 является его высокая энерговооруженность и маневренность. Представитель компании отметил, что самолет унифицирован по компонентам с боевыми российскими самолетами, что упрощает обучение летчиков, особенно для стран-заказчиков российской авиационной техники. В зависимости от потребностей клиентов, самолет может быть адаптирован под конкретные требования, что делает его привлекательным для международных покупателей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, АО «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА) приступило к проведению стендовых испытаний газогенератора турбовального двигателя ВК-800, который будет использоваться в легких многоцелевых самолетах «Байкал». Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) передал Министерству обороны России первые два серийных учебно-тренировочных самолета УТС-800.