Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.10 комментариев
Группировка «Запад» уничтожила за сутки 115 тяжелых дронов ВСУ
ВСУ потеряли 115 тяжелых мультикоптеров от действий группировки «Запад»
Потери Вооруженных сил Украины в зоне ответственности группировки войск «Запад» за минувшие сутки составили 115 тяжелых боевых мультикоптеров.
За минувшие сутки украинские войска потеряли в зоне ответственности группировки «Запад» 115 тяжелых боевых мультикоптеров, 51 пункт управления беспилотниками и четыре станции спутниковой связи Starlink, передает ТАСС.
Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. «Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 66 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, два барражирующих боеприпаса и 115 тяжелых боевых мультикоптеров противника», – сообщил он.
По его словам, российские военнослужащие также обнаружили и ликвидировали 47 роботизированных комплексов, два квадроцикла и полевой склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник группировка «Восток» уничтожила шесть станций Starlink ВСУ. В понедельник подразделения группировки «Восток» поразили 19 украинских беспилотников и 32 пункта управления БПЛА. Ранее группировка «Запад» сообщила об уничтожении 129 тяжелых мультикоптеров ВСУ.