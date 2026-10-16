«Нельзя жить в обществе и быть свободным от него», – писал Ленин. Это по-прежнему верно, но можно пойти дальше, противопоставив «свободе от общества», недостижимой, но для некоторых всё еще соблазнительной, «свободу для общества» как высший тип свободы.0 комментариев
Во Владивостоке начался морской этап российско-индийских учений «Индра-2026»
Корабли России и Индии вышли в Японское море в рамках учений «Индра-2026»
Морской этап совместных межвидовых учений России и Индии «Индра-2026» начался в главной базе Тихоокеанского флота во Владивостоке.
Российский корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и индийский фрегат «Сахьядри» вышли в Японское море для отработки практических действий, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота.
В ходе маневров экипажи выполнят артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям. Отдельным эпизодом станет отражение атак безэкипажных катеров и беспилотников условного противника. Палубные вертолеты совершат полеты по задачам учения и отработают посадку на корабли двух стран.
На заключительном этапе военные отработают освобождение захваченного пиратами судна. Моряки также проведут совместное маневрирование и проверят организацию связи. Межвидовые учения «Индра-2026» стартовали 14 октября и состоят из морского, сухопутного и воздушного этапов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Россия и Индия начали совместные военные учения «Индра-2026».
На прошлой неделе индийский военный фрегат прибыл во Владивосток на совместные маневры.
В прошлом году российские и индийские военные отработали штурм города на учениях.