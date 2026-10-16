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    Игорь Караулов Игорь Караулов Вместо свободы слова нужна свобода дела

    «Нельзя жить в обществе и быть свободным от него», – писал Ленин. Это по-прежнему верно, но можно пойти дальше, противопоставив «свободе от общества», недостижимой, но для некоторых всё еще соблазнительной, «свободу для общества» как высший тип свободы.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Зеленский хамит Трампу

    Трамп может, конечно, попытаться сгладить конфликт и не обращать внимания на хамство главы киевского режима. Однако в этом случае Трамп совершит ту ошибку, которую как раз не совершает Зеленский.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Германия становится главной угрозой для Европы

    Количество европейских оружейных заводов растет в три раза быстрее, чем в мирное время. Формально все еще для защиты демократии от России, фактически – для защиты друг от друга. А главное – от германского реваншизма, черты которого становятся видны все отчетливее.

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    16 октября 2026, 09:10 • Новости дня

    Во Владивостоке начался морской этап российско-индийских учений «Индра-2026»

    Корабли России и Индии вышли в Японское море в рамках учений «Индра-2026»

    Tекст: Мария Иванова

    Морской этап совместных межвидовых учений России и Индии «Индра-2026» начался в главной базе Тихоокеанского флота во Владивостоке.

    Российский корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и индийский фрегат «Сахьядри» вышли в Японское море для отработки практических действий, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота.

    В ходе маневров экипажи выполнят артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям. Отдельным эпизодом станет отражение атак безэкипажных катеров и беспилотников условного противника. Палубные вертолеты совершат полеты по задачам учения и отработают посадку на корабли двух стран.

    На заключительном этапе военные отработают освобождение захваченного пиратами судна. Моряки также проведут совместное маневрирование и проверят организацию связи. Межвидовые учения «Индра-2026» стартовали 14 октября и состоят из морского, сухопутного и воздушного этапов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Россия и Индия начали совместные военные учения «Индра-2026».

    На прошлой неделе индийский военный фрегат прибыл во Владивосток на совместные маневры.

    В прошлом году российские и индийские военные отработали штурм города на учениях.

    15 октября 2026, 18:42 • Новости дня
    Украина осталась без ракет для американских комплексов Patriot

    CNN: У Украины полностью закончились ракеты для комплексов Patriot

    Украина осталась без ракет для американских комплексов Patriot
    @ U.S. Army/Capt. Frank Spatt

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинская армия полностью израсходовала имевшиеся у нее боеприпасы для американских зенитных ракетных комплексов Patriot.

    У Вооруженных сил Украины закончились ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

    На протяжении нескольких месяцев Киев предупреждал о нехватке боеприпасов для этих комплексов. Отмечается, что ракеты для Patriot отличаются высокой стоимостью и являются дефицитными во всем мире.

    Телеканал отмечает, что это не первый случай, когда украинские войска полностью остаются без боеприпасов для американских систем противовоздушной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник компания Lockheed Martin допустила выпуск в Европе ракет противовоздушной обороны для Украины.

    Между тем в субботу разгонный блок ракеты от ЗРК Patriot упал на жилые дома в Киеве.

    А в пятницу Испания и Греция отказались передать украинским военным ракеты для американских комплексов.

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    15 октября 2026, 17:44 • Новости дня
    Париж оценил долю Европы в передаваемых Украине разведданных

    МИД Франции: Украина получает две трети разведданных от Европы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Две трети разведывательной информации, которую Украина получает от других государств, передается европейскими странами, заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

    Во Франции оценили долю Европы в предоставлении разведывательных данных Украине. Показатель озвучил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

    «Две трети разведданных, которые передаются Украине, поступают сегодня от европейцев, и в частности, от Франции», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию France Inter.

    Так министр прокомментировал ограничения в работе спутниковой связи Starlink на Украине и сообщения, что США могут оставить Киев без американских разведданных. Барро добавил, что основную поддержку Киеву уже давно оказывает именно Европа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник США предупредили Украину о готовности прекратить передачу разведданных.

    А в воскресенье США пригрозили заблокировать поставки оружия Киеву из-за ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

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    15 октября 2026, 20:11 • Видео
    Из-за кого гибнет Киев: Зеленский или Кличко?

    Мэр Киева Виталий Кличко обвинил руководство Украины в том, что город стал регионом бедствия. Владимир Зеленский, напротив, утверждает, что это городские власти плохо подготовились к зиме – и от этого все проблемы. Кто прав?

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    16 октября 2026, 04:23 • Новости дня
    Российские войска отодвинули ВСУ от белгородской границы на 30 км

    ВС России отодвинули ВСУ от белгородской границы на 30 км

    Российские войска отодвинули ВСУ от белгородской границы на 30 км
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военные сформировали буферную зону, отбросив подразделения украинской армии на 30 км от приграничья Белгородской области на волчанском участке, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    Подразделения ВСУ отодвинуты от государственной границы России на волчанском участке в Харьковской области.

    «На волчанском участке, где как раз находятся Нефедовка и Черное, сформирована самая большая буферная зона: нам удалось отодвинуть противника от государственной границы Российской Федерации порядка на 30 км. Я думаю, что мы будем и дальше продолжать формировать буферную зону на данном участке», – сказал он ТАСС.

    Ранее, 15 октября, в Министерстве обороны сообщили об установлении контроля над населенными пунктами Нефедовка и Черное в Харьковской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны раскрыло детали освобождения харьковских сел Нефедовка и Черное.

    ВС России развернули бои за пять населенных пунктов в Харьковской области.

    Российские войска нанесли массированный удар по объектам в Киеве и Харькове.


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    15 октября 2026, 15:16 • Новости дня
    Оппозиция Италии обвинила власти в обогащении оружейников за счет Украины

    В Италии обвинили власти в финансировании оружейных корпораций на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Представитель итальянского оппозиционного «Движения «5 звезд» Риккардо Риччарди обвинил правительство страны в финансировании военно-промышленного комплекса под предлогом военной помощи Украине.

    Представитель итальянской оппозиции, депутат от «Движения «5 звезд» Риккардо Риччарди обвинил власти страны в том, что, вооружая Украину, они в действительности финансируют итальянский военно-промышленный комплекс, передает ТАСС.

    «Когда вы рекламировали конференции по восстановлению Украины, вы фактически закладывали основу для ведения бизнеса такими гигантами, как Rheinmetall, Leonardo, BAE Systems, Northrop Grumman и Palantir (компании, производители оружия – прим. ред.). Сегодня в войне побеждают только производители оружия», – заявил Риччарди во время выступления в парламенте и назвал Украину крупнейшим центром производства и технологического развития вооружений в Европе.

    По информации радиостанции Radio-1, в правящей коалиции и оппозиции Италии наблюдаются глубокие разногласия по украинскому вопросу. Партии «Братья Италии» и «Вперед, Италия» планируют продолжать поддержку Киева, тогда как «Лига» призывает отказаться от поставок оружия и вернуться к закупкам российских энергоносителей.

    В рядах оппозиции также нет единства: «Движение «5 звезд» выступает против передачи вооружений, в то время как Демократическая партия настаивает на продолжении поставок. При этом накануне премьер-министр Италии Джорджа Мелони вновь подтвердила курс на поддержку Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони признала падение рейтингов правительства из-за оказания помощи Украине.

    А в августе в Европарламенте заявили, что новый пакет военной поддержки Киева со стороны Рима отдаляет мирное урегулирование. Хотя в июле в итальянский парламент внесли резолюцию о полном прекращении снабжения украинских войск.

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    15 октября 2026, 17:14 • Новости дня
    Страны СНГ согласовали проект совместных учений на внешних границах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Представители стран СНГ подготовили и одобрили проект соглашения о проведении совместных учений по урегулированию кризисных ситуаций на внешних границах Содружества.

    Эксперты стран Содружества Независимых Государств доработали и согласовали проект документа об организации совместных учений формирований пограничных и иных ведомств, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.

    В ведомстве отметили, что дополнительное заседание экспертной группы по вопросам ликвидации кризисных ситуаций на внешних рубежах состоялось 14 и 15 октября. В ближайшее время документ планируется внести на рассмотрение Совета глав государств СНГ.

    Во встрече приняли участие представители России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Кроме того, на заседании присутствовали сотрудники Совета командующих Пограничными войсками и Исполнительного комитета Содружества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Владимир Путин указал на эффективность встреч глав спецслужб стран СНГ.

    Летом постоянный представитель при уставных и других органах Содружества назвал атаку под Брянском покушением на Союзное государство.

    А весной глава российского государства обсудил с Советом безопасности взаимодействие с партнерами по СНГ.

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    16 октября 2026, 02:45 • Новости дня
    WSJ узнала о применении США космического оружия в Иране и Венесуэле

    Tекст: Катерина Туманова

    Военно-космические силы США показали свое космическое оружие, которое использовалось в военной кампании в Иране и при операции по захвату Николаса Мадуро в Венесуэле.

    США использовали системы электромагнитной борьбы во время операции против экс-президента Венесуэлы Николаса Мадуро и в войне против Ирана, сообщила в видеосюжете Wall Street Journal (WSJ).

    Вооруженные силы США задействовали специализированные орбитальные системы для успешного блокирования работы коммуникационных сетей на территории двух государств.

    Информацию об успешном применении новейших технологий подавления связи журналистам подтвердили источники в оборонном ведомстве США.

    «Мы применяли эти и другие системы в операциях по всему миру. Если говорить об операциях Midnight Hammer, Absolute Resolve, Epic Fury, наши военнослужащие выдвигались в передовые районы, действовали в этих условиях и проявили себя с «Вести» слова командира подразделения Mission Delta полковника Анджело Фернандес.

    Упомянутая миссия Midnight Hammer прошла в июне 2025 года, когда Вашингтон присоединился к Израилю для ударов по иранской территории. Под кодовым названием Epic Fury скрывается начало прямых американских атак на Иран.

    Кроме того, орбитальные системы применялись в ходе январской миссии Absolute Resolve. Эта военная операция была направлена на захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Космические силы США решили защитить мыс Канаверал лазерами от дронов. Пентагон занялся подготовкой бюджета США к окололунным сражениям.

    Президент США объявил о планах создать новый испытательный полигон Пентагона.

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    15 октября 2026, 14:50 • Новости дня
    Минобороны разработало единую военно-медицинскую информационную систему

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Заместители министра обороны Анна Цивилева и Дмитрий Щербинин проверили готовность к запуску единой военно-медицинской информационной системы в госпиталях Курска, Брянска, Рязани и Махачкалы, сообщили в ведомстве.

    Внедрение единой военно-медицинской информационной системы в первых военных госпиталях начнется до конца текущего года, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство.

    «Внедрение системы кроме минимизации документооборота снизит количество перемещений военнослужащего, проходящего военно-врачебную комиссию», – заявила Цивилева в ходе поездки в войска Ленинградского военного округа.

    По словам Щербинина, проект реализован на базе Военно-медицинской академии при поддержке Главного управления цифрового и технологического развития ведомства. Заместитель министра поручил интегрировать новую платформу с ресурсами госпиталей имени Вишневского и Бурденко, что позволит централизованно анализировать данные пациентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду уволенным по здоровью военным разрешили лечиться в госпиталях Минобороны.

    Летом Ростех адаптировал гражданский хирургический комплекс для нужд военной медицины.

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    15 октября 2026, 18:29 • Новости дня
    Российские дроны поразили следовавший в Одессу сухогруз с имуществом для ВСУ

    ВС России поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по транспортной инфраструктуре в Одесской области и поразили сухогруз, доставлявший военные грузы на Украину.

    Российские войска продолжили наносить удары беспилотниками по объектам транспортной инфраструктуры и морским судам, которые задействованы в интересах Вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны.

    В ведомстве уточнили, что в результате атаки в порту Южный Одесской области был уничтожен объект транспортной инфраструктуры. Кроме того, при переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Одесса грузы военного и двойного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские военные также поразили порт Измаил и два сухогруза с оружием для ВСУ.

    В среду российские войска поразили еще один сухогруз с военными грузами для ВСУ. А в воскресенье российские военные уничтожили используемый ВСУ дата-центр в Одессе.

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    15 октября 2026, 13:51 • Новости дня
    В Минске назвали комплекс «Орешник» защитой западного форпоста ОДКБ

    В парламенте Белоруссии заявили о защите рубежей ОДКБ комплексом «Орешник»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель палаты представителей Национального собрания Белоруссии Вадим Ипатов заявил, что размещенный в республике российский ракетный комплекс «Орешник» обеспечивает безопасность западного форпоста ОДКБ.

    Минск беспокоят набирающие темп негативные изменения в области безопасности по периметру южных и западных границ страны, передает агентство Sputnik Беларусь.

    «Мы вынуждены проводить комплекс ответных мер, направленных на нивелирование растущих военных угроз, обеспечивая тем самым и безопасность западного форпоста ОДКБ. В их числе размещение на территории Беларуси российского тактического ядерного оружия и российского ракетного комплекса «Орешник», – подчеркнул Ипатов.

    В декабре 2025 года по просьбе президента Белоруссии Александра Лукашенко на белорусской территории был размещен и заступил на боевое дежурство ракетный комплекс «Орешник». Позже белорусский лидер уточнил, что в стране будет находиться не более десятка таких комплексов. Минобороны России 30 декабря прошлого года официально подтвердило постановку комплексов на дежурство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу участники учений ОДКБ начали прибывать в Белоруссию.

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    15 октября 2026, 11:33 • Новости дня
    Робот «Депеша» обезопасил эвакуацию раненых в зоне спецоперации

    Ростех: Наземный робот «Депеша» позволил безопасно вывозить раненых из зоны СВО

    Государственная корпорация «Ростех» сообщила, что применение наземного робототехнического комплекса «Депеша» позволило обезопасить доставку грузов и эвакуацию раненых в зоне специальной военной операции.

    Российские саперы на передовой начали активно применять автоматизированные платформы холдинга «Высокоточные комплексы» для разведки, доставки боеприпасов и спасения бойцов, сообщает Ростех.

    В госкорпорации отметили, что аппарат выступает в роли беспилотного такси, способного перевозить около ста килограммов груза на расстояние более 20 км даже по разбитым дорогам. На обратном пути машина может вывозить из-под огня раненых на себе или с помощью эвакуационной петли.

    Применение робота снижает риски для личного состава в условиях сброса противником замаскированных мин с тяжелых коптеров. Отдельную угрозу представляют мины западного производства с магнитными датчиками, которые реагируют на движение с расстояния в 10–15 метров. Использование техники превратило инженерное обеспечение из смертельного квеста в плановую работу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Ростех заявил об эффективности наземных роботов «Импульс» в зоне спецоперации.

    В апреле Марочко сообщил, что украинские войска используют разработки Вооруженных сил России в наземной робототехнике.

    В прошлом году разработчик рассказал об испытаниях дальнобойной платформы «Странник».

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    15 октября 2026, 10:48 • Новости дня
    Финляндия получила 32 млн евро от ЕС на борьбу с беспилотниками

    МВД Финляндии: Хельсинки направят 32 млн евро от ЕС на защиту границ от дронов

    Tекст: Мария Иванова

    Министерство внутренних дел Финляндии сообщило о получении 32 млн евро от Европейского союза для приобретения систем обнаружения и подавления беспилотников на границе и в Финском заливе.

    Новые средства позволят значительно улучшить возможности пограничной охраны, передает РИА «Новости» со ссылкой на МВД Финляндии. Закупки специального оборудования планируется осуществить в период с 2027 по 2029 год.

    Весной финские правоохранительные органы неоднократно сообщали об обнаружении беспилотных летательных аппаратов на территории страны. По результатам расследований было установлено украинское происхождение дронов. Отмечалось, что по меньшей мере три из них несли неразорвавшиеся боеприпасы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце финские власти не нашли оснований для возбуждения уголовных дел из-за падения украинских беспилотников.

    В августе Киев подписал соглашения о производстве морских и наземных дронов на финской территории.

    В июне в республике разгорелся спор о выплате компенсаций работникам из-за атак украинских БПЛА.

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    15 октября 2026, 10:28 • Новости дня
    Главы Минобороны стран СНГ подписали план совместной работы на 2027 год

    Министры обороны СНГ подписали план работы на 2027 год

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В киргизском городе Чолпон-Ата в ходе заседания Совета министров обороны СНГ руководители оборонных ведомств подписали план работы на 2027 год, сообщило Минобороны Киргизии.

    «По итогам заседания Совета министров обороны были подписаны согласованные документы, отражающие результаты работы за 2026 год, а также план работы Совета министров обороны государств – участников СНГ на 2027 год», – передает ТАСС сообщение Минобороны Киргизии.

    В работе Совета приняли участие министры обороны России, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана, а также представители Секретариата СНГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава Минобороны Андрей Белоусов подписал план военного сотрудничества России и Киргизии на 2027 год.

    До этого президент России Владимир Путин назвал приоритетом развитие военного сотрудничества со странами ОДКБ и СНГ.

    Также лидеры СНГ заключили соглашения по антитеррору и военному сотрудничеству.

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    16 октября 2026, 07:29 • Новости дня
    Ростех рассказал о преимуществах управляемого снаряда «Краснополь»

    Ростех заявил об увеличении выпуска управляемых снарядов «Краснополь»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Управляемый снаряд «Краснополь» позволяет российским артиллеристам эффективно поражать небольшие и подвижные наземные цели на значительном удалении, заявила пресс-служба госкорпорации Ростех.

    «С дистанции в десятки километров этот боеприпас может поразить прямым попаданием даже такую небольшую и подвижную цель, как танк. Сегодня «Высокоточные комплексы» значительно увеличили выпуск этих боеприпасов», – рассказали в Ростехе, передает РИА «Новости».

    В госкорпорации отметили, что боевая обстановка в зоне спецоперации на Украине создает опасности для артиллерийских расчетов, работающих длинными сериями. Использование управляемого снаряда «Краснополь» и БПЛА позволяет артиллеристам действовать более осторожно и эффективно.

    «На помощь приходят современные гаубицы – классическая, но глубоко модернизированная «Мста-С», а также самые новые колесные «Мальва» и «Гиацинт-К». Они способны быстро занять позицию, поразить цель одним-двумя выстрелами и так же быстро уйти», – добавили в пресс-службе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Ростех представил в Египте новый боеприпас с дальностью 450 км. В августе госкорпорация в 50 раз увеличила выпуск боеприпасов для танков. Летом российские войска получили первые противодронные патроны «Многоточие».

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    16 октября 2026, 06:31 • Новости дня
    Мотострелки ЦВО отработали защиту миротворцев от дронов на учениях в Белоруссии

    Минобороны: Мотострелки ЦВО прикрыли миротворцев ОДКБ от дронов в Белоруссии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе учений ОДКБ «Нерушимое братство-2026» в Белоруссии мотострелки Центрального военного округа отработали прикрытие миротворческой техники от ударов условных дронов.

    На полигоне Лосвидо мобильная огневая группа мотострелков ЦВО защитила маршрут колонны миротворческих сил от воздушной угрозы, сообщает Минобороны.

    Военнослужащие передвигались на вездеходах «Улан-2», оснащенных пулеметами ПКТ, и использовали штатное вооружение для противодействия беспилотникам.

    Выполнение задачи позволило проверить слаженность группы при сопровождении техники и реагировании на угрозы с воздуха.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Минске назвали комплекс «Орешник» защитой западного форпоста ОДКБ. Ранее участники учений ОДКБ начали прибывать в Белоруссию. Также осенью в России завершилась активная фаза военных учений ОДКБ.

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    16 октября 2026, 07:20 • Новости дня
    «Северяне» уничтожили до отделения живой силы ВСУ при вылазке у Старицы

    ВС России уничтожили до отделения живой силы ВСУ у Старицы

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по стратегическим направлениям и отразили в районе харьковской Старицы попытку ВСУ контратаковать.

    «Противник провел одну контратаку силами 72 омбр в районе Старицы. В результате комплексного огневого поражения уничтожено до отделения живой силы противника, атака отражена», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    «Северяне» также сорвали эвакуацию военной техники ВСУ из Приколотного. Уничтожены БТР М-113 и ББМ «Казак».

    Кроме того, на Липцовском направлении «Северяне» продвигаются в дачном поселке южнее Новой Казачьей и Токаревке. За сутки общее продвижение составило до 300 м.

    На Волчанском и Великобурлукском направлениях штурм-группы продвинулись в районе Приколотного, Варваровки и Николаевки.

    На Харьковском направлении, как узнали российские бойцы, участились случаи небоевых потерь среди личного состава ВСУ. Из-за огромного количества мобилизованных с хроническими заболеваниями подтверждена смерть как минимум пяти человек в госпиталях от болезней.

    В Сумском районе штурм-группы «Северян» ведут тяжелые позиционные бои в районе Хотени. В Шосткинском районе российская авиация и артиллерия отработали по позициям 104 обр ТРО, а в Краснопольском районе штурмовики продвинулись в районе Турьи на 100 м.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 170 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 40 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска отодвинули ВСУ от белгородской границы на 30 км.

    Минобороны раскрыло детали освобождения харьковских сел Нефедовка и Черное.

    ВС России развернули бои за пять населенных пунктов в Харьковской области.

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    Как искусственный интеллект изменит боевые возможности танков

    В последнее время и в России, и на Западе все чаще звучат заявления о разработке бронетехники нового поколения – и главной ее особенностью станет использование искусственного интеллекта (ИИ). Как именно ИИ способен увеличить боевую эффективность бронемашин, в какой степени способен стать заменой некоторых членов экипажа и какие конкретно образцы получат «электронные мозги» прежде всего? Подробности

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    СБУ помогает Молдавии терять государственность

    Украинские спецслужбы помогли властям Молдавии удержать власть на прошлогодних парламентских выборах, признал посол Украины в Кишиневе Паун Роговей. Эксперты считают, что Киев и другие внешние игроки все активнее вмешиваются во внутренние дела страны. Кто на самом деле определяет политическое будущее Молдавии? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отказаться от навязанных услуг и вернуть деньги в 2026 году: заявление, сроки и порядок возврата

      С 1 сентября 2025 года продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов запрещено заранее проставлять за покупателя согласие на дополнительные товары и услуги или создавать условия, при которых такое согласие считается данным автоматически. Если дополнительную услугу подключили или продали без согласия потребителя, он вправе отказаться от нее и потребовать деньги обратно, причем на возврат отводится три дня. Для услуг, добровольно приобретенных вместе с кредитом, страховок и обычных договоров оказания услуг действуют другие правила и сроки. Рассказываем, как отказаться от навязанных услуг в 2026 году, написать заявление на возврат денег и куда обращаться, если компания отказывается платить.

    • Сколько граммов в чайной ложке: таблица для соли, сахара, муки, масла и других продуктов

      Чайная ложка помогает быстро отмерить небольшое количество ингредиентов, если кухонных весов нет под рукой. Стандартная чайная ложка вмещает около 5 мл жидкости, но вес соли, сахара, муки, масла, меда и других продуктов в ней будет разным из-за различной плотности. Разбираемся, сколько граммов помещается в одной чайной ложке с горкой и без нее, и приводим удобную таблицу для самых популярных ингредиентов.

    • Сколько граммов в столовой ложке: таблица для муки, сахара, соли, масла и других продуктов

      Столовая ложка помогает быстро отмерить продукты без кухонных весов, но одинаковый объем не означает одинаковый вес. В стандартной столовой ложке помещается около 15 мл жидкости, а количество граммов зависит от плотности продукта и от того, набрана ложка с горкой или без нее. Разбираемся, сколько граммов муки, сахара, соли, меда, масла, круп и других ингредиентов содержится в одной столовой ложке, и приводим удобные таблицы для готовки.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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