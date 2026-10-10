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Индийский военный фрегат прибыл во Владивосток на совместные учения
Во Владивосток для участия в маневрах прибыл индийский фрегат «Сахьядри»
В главную базу Тихоокеанского флота зашел боевой корабль ВМС Индии для подготовки к двусторонним морским маневрам в акватории Японского моря, сообщила пресс-служба ТОФ.
В главную базу Тихоокеанского флота во Владивостоке для участия в российско-индийском военно-морском учении «Индра-2026» прибыл индийский фрегат «Сахьядри», передает ТАСС сообщение пресс-службы флота.
Открытие маневров запланировано на 13 октября. Береговой и морской этапы пройдут в акватории Японского моря. От российской стороны в них примет участие корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». Также предусмотрены совместные культурные и спортивные мероприятия.
«Корабль прибыл во Владивосток для участия в российско-индийских учениях «Индра-2026». И это большая честь для нас – быть в этом прекрасном городе Владивостоке», – рассказал командир фрегата капитан 1-го ранга Викас Джха.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российский фрегат выполнил артиллерийские стрельбы на учениях в Индии.
До этого корабль Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» прибыл туда на маневры Milan 2026.