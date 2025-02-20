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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Почему Трамп вынужден действовать быстро

    Если Трампу не удастся добиться быстрых и очевидных результатов в текущем году, то противники и конкуренты получат реальную возможность для затягивания, торможения процессов. А это, в свою очередь, легко может привести к провалу на выборах 2028 года.

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украину ждут репарации вместо инвестиций

    Сейчас ничто не говорит о том, что американцы рассматривают сделку с Украиной в категориях «инвестиций». Речь идет о том, чтоб взять то, что плохо лежит. Именно так Трамп намерен выполнить свое обещание и вернуть деньги американских налогоплательщиков, потраченные на украинскую войну.

    4 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Какой интерес Эрдогану до переговоров России и США

    Можно быть уверенным, что, если Россия и США оставят Турцию, так же как и Европу, за бортом переговорного процесса, Эрдоган будет вставлять этому процессу все возможные палки в колеса. Просто чтобы набить себе цену.

    8 комментариев
    20 февраля 2025, 11:43 • Новости дня

    Беспилотник «Форпост» оснастили радиолокатором

    Создана новая версия «Форпоста» с радиолокатором

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На выставке IDEX-2025 в Абу-Даби представили модернизированный беспилотник «Форпост», оснащенный радиолокатором для контроля и целеуказания воинским подразделениям.

    На выставке вооружений IDEX-2025 в Абу-Даби был представлен модернизированный комплекс «Форпост», сообщает ТАСС. Разработчики оснастили беспилотник радиолокатором, который позволяет контролировать наземные и надводные объекты, а также выдавать целеуказания для подразделений Вооруженных сил России, включая Военно-морской флот.

    Екатерина Згировская, официальный представитель Уральского завода гражданской авиации, отметила, что модернизация расширила возможности «Форпоста», добавив функции радиолокационного контроля и распознавания движущихся целей. Она подчеркнула, что «Форпост» может нести управляемые ракеты и планирующие бомбы, что уже было апробировано в Сирии.

    Згировская добавила, что комплекс «Форпост» также способен действовать как ретранслятор, поддерживая открытые и закрытые каналы связи между воинскими подразделениями. Система полностью разработана в России, демонстрируя пример успешного импортозамещения и локализации технологий, ранее заимствованных из израильского Searcher.

    Комплекс включает сменные модули с тепловизионными и цветными камерами на гиростабилизированной платформе, фотокамерами и другой аппаратурой. Изменения в конструкции и функционале улучшают боевые возможности и адаптивность беспилотника к различным задачам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тихоокеанский флот решили оснастить беспилотниками «Форпост», а начало поставок модернизированного комплекса с БПЛА «Форпост» запланировали на 2019 год. УЗГА представил «Форпост-РЭ» и УТС-800 на IDEX-2025 в Абу-Даби.

    18 февраля 2025, 08:34 • Новости дня
    Российский ЗРПК «Панцирь-С1Э» заметили на базе США в Калифорнии
    Российский ЗРПК «Панцирь-С1Э» заметили на базе США в Калифорнии
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1Э» российского производства был замечен на базе Форт Ирвин в Калифорнии, куда он был доставлен из Ливии через Германию в июне 2020 года.

    Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщил, что ЗРПК «Панцирь-С1Э» был обнаружен на территории Национального учебного центра вооруженных сил США Форт Ирвин в штате Калифорния.

    Известно, что данный «Панцирь-С1Э» был вывезен из Ливии после боев за Триполи в июне 2020 года. Военно-транспортный самолет C-17 ВВС США доставил его с аэродрома Зувара в Ливии на американскую базу Рамштайн в Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил о получении права на экспорт в 2024 году нескольких десятков российских образцов вооружений, включая дрон «Ланцет-Э» и «Панцирь-СМД-Е».

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    17 февраля 2025, 12:37 • Новости дня
    Наследный принц Абу-Даби оценил российский танк Т-90МС на выставке IDEX-2025

    Наследный принц Абу-Даби осмотрел российскую технику на выставке IDEX-2025 в ОАЭ

    Наследный принц Абу-Даби оценил российский танк Т-90МС на выставке IDEX-2025
    @ Анастасия Савиных/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед Аль Нахайян посетил российскую экспозицию на выставке IDEX-2025, где были представлены новинки вооружений, включая обновленный Т-90МС.

    На международной выставке вооружений и военной техники IDEX-2025 в Абу-Даби российскую экспозицию посетил наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед Аль Нахайян, сообщает ТАСС. Его сопровождали вице-премьер России Денис Мантуров, российский посол в Абу-Даби Тимур Забиров и торговый представитель в ОАЭ Андрей Терехин.

    Российская экспозиция занимает почти 1 тыс. кв. метров и включает более 40 предприятий отечественного оборонного комплекса.

    Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов отметил, что вся техника, представленная на выставке, была доработана для условий боевых действий. Он подчеркнул, что российская техника привлекает внимание благодаря участию в реальных боевых действиях и способности поражать противника. Чемезов также добавил, что вооружения постоянно модернизируются на основе обратной связи от военных.

    Особый интерес на выставке вызвал танк Т-90МС, впервые демонстрируемый в обновленном облике за рубежом. Чемезов отметил, что это совершенно иное техническое решение в сравнении с моделью, представленной в 2015 году. Танк обладает мощной защитой от беспилотников, ракет и другими системами защиты, что делает его привлекательным для потенциальных покупателей.

    Кроме того, Чемезов рассказал о применении искусственного интеллекта в российских беспилотниках и бортовых системах самолетов. Он подчеркнул, что ИИ уже стал обыденностью и используется в различных наземных беспилотниках, которые перевозят грузы и раненых. Это свидетельствует о технологическом прогрессе в российской оборонной индустрии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что на выставке IDEX-2025 в Абу-Даби представлен танк Т-90М, который является совершенно новой и модернизированной машиной, отличающейся от предыдущей версии. На выставке также обсудили разработку самолетов пятого поколения с партнерами «Рособоронэкспорта».

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    19 февраля 2025, 20:20 • Видео
    Зеленский против США: чья возьмет?

    Конфликт между руководством Украины и США стал открытым и яростным: Дональд Трамп и Владимир Зеленский заочно поспорили друг с другом о том, у кого больше рейтинг и кто кому денег должен. Теперь Украину могут посадить на голодный паек. С точки зрения интересов России ситуация развивается идеально.

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    18 февраля 2025, 09:45 • Новости дня
    Глава Rheinmetall сообщил об отсутствии оружия на складах ЕС и Украины

    Глава Rheinmetall Паппергер заявил о пустых складах оружия в Европе и на Украине

    Глава Rheinmetall сообщил об отсутствии оружия на складах ЕС и Украины
    @ REUTERS/Inna Varenytsia

    Tекст: Вера Басилая

    На складах Европы и Украины отсутствуют запасы оружия, заявил глава Rheinmetall Армин Паппергер.

    Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью газете Financial Times заявил, что у европейцев и украинцев на складах оружия ничего нет, передает РИА «Новости».

    Паппергер добавил, что даже в случае прекращения конфликта на Украине его компания выиграет, так как спрос на вооружение в Европе останется на высоком уровне.

    Financial Times также отметила, что акции Rheinmetall после начала боевых действий на Украине выросли почти вчетверо. Тем не менее, на прошлой неделе их стоимость упала после заявления президента США о мирных переговорах. Однако оборонные акции Европы, включая Rheinmetall, вновь начали рост, так как инвесторы полагают, что страны ЕС увеличат военные расходы из-за опасений по поводу отступления США от роли гаранта европейской безопасности.

    Ранее Армин Паппергер заявил, что Европа оказалась за «детским столом» в переговорах по Украине из-за многолетнего недоинвестирования в оборону.

    Министр обороны США Пит Хегсет указал на необходимость для европейских лидеров взять на себя главную ответственность за безопасность Европы и увеличить расходы на оборону.

    Генсек НАТО Марк Рютте отметил, что для создания оборонной системы вне НАТО странам ЕС придется увеличить расходы до 8–10% ВВП.

    Сообщалось, что ради милитаризации Европе придется пожертвовать материальным благополучием европейцев.

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    18 февраля 2025, 03:17 • Новости дня
    Испытания ракеты «Булат» для ПТРК завершились успехом
    Испытания ракеты «Булат» для ПТРК завершились успехом
    @ t.me/hpweapons

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) завершил тестирование ракеты «Булат» для ПТРК, снаряд подтвердил выполнение всех основных характеристик, сообщили в компании.

    Легкая управляемая ракета 9М134, известная как «Булат», с успехом завершила испытания, она продемонстрировала соответствие всем заявленным тактико-техническим характеристикам, указали в компании, передает РИА «Новости».

    «Булат» разработан для поражения среднебронированных целей, включая технику с динамической защитой, легкобронированные и небронированные цели.

    Ракета оснащена помехозащищенной системой управления с телеориентированием в лазерном луче, что позволяет ей поражать цели на дистанции до трех с половиной километров. Боеголовка ракеты имеет тандемную кумулятивную конструкцию, обеспечивающую эффективность при использовании против современных бронетанковых средств.

    Ранее сообщалось, что Россия намерена представить на выставке IDEX-2025 барражирующие боеприпасы «Куб» и ПТРК «Корнет-ЭМ» с новой ракетой «Булат».

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    19 февраля 2025, 06:30 • Новости дня
    «Уралвагонзавод» решил увеличить мощность двигателей российских танков

    «Уралвагонзавод» решил увеличить мощность двигателей танков Т-90М и Т-72Б3

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Концерн «Уралвагонзавод» занимается улучшением мощности двигателей танков, включая Т-90М и Т-72Б3, с целью повышения их эксплуатационных характеристик.

    Специалисты концерна «Уралвагонзавод», входящего в состав госкорпорации «Ростех», занимаются улучшением двигателей для российских танков, сообщает ТАСС. Основные направления модернизации включают увеличение мощности двигателей, а также улучшение эксплуатационных и технических характеристик, таких как надежность, снижение расхода топлива и масла и повышение ремонтопригодности.

    В настоящее время на вооружении российской армии находятся танки с различными характеристиками двигателей. Самый современный из них, применяемый в зоне спецоперации, – танк Т-90М «Прорыв» с двигателем мощностью 1130 лошадиных сил. Танк Т-72Б3 оснащен двигателем мощностью 1 тыс. лошадиных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Рособоронэкспорт» сообщил, что танк Т-90МС пользуется значительным авторитетом в Африке и Азии. Уралвагонзавод ранее заявил, что танк Т-90М является мировым уникальным образцом. Государственная корпорация Ростех назвала Т-90М «Прорыв» самым умным танком.

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    18 февраля 2025, 01:31 • Новости дня
    ФСВТС: Индия рассматривает возможность производства Су-57 у себя

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Индийские власти изучают возможность производства у себя российских истребителей пятого поколения Су-57, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

    Индийская сторона рассматривает вопрос производства российских истребителей Су-57, пояснил Шугаев в кулуарах выставки IDEX 2025, передает РИА «Новости».

    До этого гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявлял, что Россия обсуждает проекты по совместной разработке и производству самолетов пятого поколения с международными партнерами.

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    19 февраля 2025, 11:58 • Новости дня
    Уральский авиазавод представил учебный самолет УТС-800 на IDEX-2025

    Уральский авиазавод впервые представил самолет УТС-800 на выставке IDEX-2025

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уральский завод гражданской авиации впервые представил макет учебного самолета УТС-800 на выставке IDEX-2025 в Абу-Даби, отметив его экономичность и возможность адаптации под заказчика.

    Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) продемонстрировал макет учебно-тренировочного самолета УТС-800 на международной выставке вооружений IDEX-2025 в Абу-Даби, передает ТАСС. Екатерина Згировская, представитель предприятия, подчеркнула, что самолет с турбовинтовым двигателем обеспечивает экономически эффективную подготовку летчиков.

    Планер УТС-800 разработан с использованием отечественных композитов, применяемых также в проектах самолета МС-21 и беспилотников «Орион». Згировская уверила, что этот материал будет доступен в ближайшие десятилетия и уже востребован другими российскими авиационными предприятиями.

    Кабина самолета эргономически схожа с кабинами российских боевых самолетов, что позволяет адаптировать ее под требования заказчика. УЗГА самостоятельно разрабатывает информационно-управляющую систему УТС-800, что обеспечивает возможность оперативной модернизации и обновления программного обеспечения.

    По словам Згировской, турбовинтовой двигатель выбран за свою экономичность, особенно в сравнении с реактивными двигателями. Учебные компьютерные классы и тренажеры могут быть поставлены вместе с самолетом. Первые серийные УТС-800 были переданы Минобороны России в конце 2024 года, после чего планируется создание тренажерного комплекса для дальнейшего обучения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) представил новые беспилотники «Форпост-РЭ» и учебно-тренировочные самолеты УТС-800 на выставке IDEX-2025 в Абу-Даби. УЗГА ранее передал Министерству обороны первые учебные самолеты УТС-800, которые были разработаны для обучения и тренировки пилотов.

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    18 февраля 2025, 09:23 • Новости дня
    «Швабе» представил новые прицелы на выставке IDEX 2025

    «Швабе» презентовал прицелы для мгновенной стрельбы и ночного видения на IDEX 2025

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Холдинг «Швабе», входящий в «Ростех», продемонстрировал на IDEX 2025 в Абу-Даби прицелы для мгновенной стрельбы из нарезного и гладкоствольного оружия, а также приборы для ночного видения.

    Холдинг «Швабе», входящий в госкорпорацию «Ростех», на международной выставке вооружений IDEX 2025 в Абу-Даби представил новые разработки для стрелкового оружия, сообщает ТАСС. В экспозиции были презентованы прицелы для мгновенной стрельбы из нарезного и гладкоствольного оружия, а также приборы для ночного видения.

    На выставке вниманию посетителей были представлены призматические прицелы ПП1 и ППЗ. Прицел ПП1 предназначен для мгновенной стрельбы на коротких дистанциях, в то время как ППЗ, обладая трехкратным увеличением, позволяет вести огонь на любых дистанциях благодаря большому полю зрения. Оба прицела имеют модульную конструкцию, позволяющую их установку на различные типы оружия.

    Кроме того, «Швабе» продемонстрировал панкратические прицелы ПО315У и ПО420У, ориентированные на стрельбу на средних и больших дистанциях. Модель ПО315У разработана для малокалиберного высокоточного оружия с посадочным местом в виде планки Пикатинни и отличается высоким светопропусканием. Все представленные модели прошли необходимые испытания.

    Также особое внимание было уделено приборам ночного видения, которые пользуются спросом на рынках Ближнего Востока и Африки. Эти приборы оснащены электронно-оптическими преобразователями третьего поколения, обеспечивая защиту от интенсивного света, и подходят для выполнения различных задач в темное время суток, таких как ориентирование на местности и чтение карт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Швабе» разработал разведывательную тепловизионную систему для транспорта. Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» представит на Ближнем Востоке новые модульные прицелы малой кратности ПП1 и ПП3 в рамках международной выставки вооружений IDEX 2023 в Абу-Даби. В России создали прицел командира для обнаружения замаскированных объектов.

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    18 февраля 2025, 12:42 • Новости дня
    Глава «Рособоронэкспорта» заявил об интересе иностранцев к «Орешнику»

    Глава «Рособоронэкспорта» сообщил об интересе иностранных покупателей к комплексу «Орешник»

    Tекст: Вера Басилая

    Иностранцы проявили интерес к новейшей ракетной системе средней дальности «Орешник», сообщил глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев на международной выставке IDEX-2025 в Абу-Даби.

    Михеев заявил, что иностранные участники проявляют значительный интерес к новой российской баллистической ракетной системе средней дальности «Орешник», передает ТАСС

    По его словам, специалисты в области обороны и производства вооружений активно интересуются новыми российскими технологиями, в том числе и комплексом «Орешник», и причинами его применения.

    «И раз были приняты такие решения о применении «Орешника», значит, так и надо», – заявил Михеев.

    Кроме того, Михеев отметил, что «Рособоронэкспорт» с 2022 года не получил ни одного доллара или евро из-за санкций против России и российской банковской системы. Однако было найдено решение в виде альтернативных схем расчетов.

    Напомним, в комплексе «Орешник» используются новейшие технологии стелс, что делает его, практически незаметным для радаров противника, а также предусмотрена возможность оперативного изменения траектории полета, что усложняет задачу для систем ПРО.

    Между тем, российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1Э» был замечен на базе Форт Ирвин в Калифорнии, куда его доставили из Ливии через Германию в июне 2020 года.

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    18 февраля 2025, 04:47 • Новости дня
    Более 30 образцов оружия России в 2024 году получили право на экспорт

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Несколько десятков российских образцов вооружений, включая дрон «Ланцет-Э» и «Панцирь-СМД-Е», получили право на экспорт в 2024 году, заявил глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

    В прошлом году свыше 30 новейших образцов российского оружия получили рекламные паспорта, позволяющие их экспорт, сказал Михеев, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что это позволяет России укрепить свои позиции в ряде сегментов мирового рынка вооружений и даже стать лидером в некоторых из них. Экспортная работа будет продолжена в 2025 году, что усилит обороноспособность дружественных России стран.

    Ранее холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) объявил об успешном тестировании ракеты «Булат» для ПТРК.

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    18 февраля 2025, 14:54 • Новости дня
    Минобороны создало систему ускоренного внедрения инноваций

    Минобороны России внедрило систему «Воентех» для ускоренного внедрения инноваций

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство обороны представило новую систему «Воентех», направленную на ускоренное внедрение инновационных технологий и развитие взаимодействия с гражданским научным сообществом.

    Новая система «Воентех», созданная в Министерстве обороны, представляет собой трансформацию существующего технического совета Минобороны и «Народного фронта», сообщает ТАСС. Этот проект призван ускорить внедрение инноваций в интересах специальной военной операции. Основной задачей системы является обучение специалистов и интеграция новых изделий в войска.

    Для расширения возможностей «Воентеха» формируются группы боевой апробации, которые будут проводить испытания инновационных образцов в реальных боевых условиях. Эти группы совместно с подразделениями Вооруженных сил и представителями промышленности займутся внедрением технических наработок, созданных на местах.

    В Министерстве подчеркнули, что новая структура обеспечивает качественно новую систему взаимодействия с гражданским научным сообществом и производственными лабораториями. Она охватывает все инновационно развитые регионы России, что позволит эффективно использовать практики и инструменты Технического совета, а также опыт военного технополиса «Эра» и комиссии по инновационным проектам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов заявил о необходимости сделать Вооруженные Силы более гибкими и восприимчивыми к инновациям. В военном технополисе «ЭРА» обсудили применение инновационных решений в экипировке и вооружении.

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    17 февраля 2025, 13:52 • Новости дня
    «Рособоронэкспорт» сообщил об авторитете танка Т-90МС в Африке и Азии

    Михеев: Танк Т-90МС получил признание в странах Африки, Индии, Юго-Восточной Азии и СНГ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Танк Т-90МС, представленный на выставке IDEX-2025, заслужил признание среди эксплуатантов из Африки, Индии, Юго-Восточной Азии и СНГ, заявил директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

    Танк Т-90МС «Прорыв», представленный Россией на международной оборонной выставке IDEX-2025, уже завоевал популярность среди эксплуатантов из Африки, Индии, Юго-Восточной Азии и стран СНГ, сообщает ТАСС.

    Директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев отметил, что интерес к танку проявляют страны, уже использующие российские танки Т-72 и Т-90. Эти страны высоко оценили преимущества новой модели, созданной на базе платформы, которая уже заслужила доверие пользователей.

    Михеев подчеркнул, что Т-90МС «Прорыв» обладает рядом конкурентных преимуществ, включая усовершенствованную систему вооружений, систему управления, комплекс радиоэлектронной борьбы и матричную броню. Танк также оснащен различными системами для борьбы с беспилотниками и имеет улучшенные характеристики защиты экипажа и выполнения задач. «Уралвагонзавод» и его конструкторское бюро продолжают работать над усовершенствованиями, чтобы предложить более современный и востребованный продукт.

    Директор «Рособоронэкспорта» также отметил, что российские танки, включая Т-90, могут успешно конкурировать с зарубежными образцами, такими как французские и немецкие танки. Несмотря на выявленные уязвимости, которые находятся в работе конструкторских бюро, Т-90МС зарекомендовал себя как один из лучших танков в мире. Для стран, уже имеющих на вооружении российские танки, разрабатываются программы модернизации, включающие установку более мощного двигателя и улучшение систем вооружения, что позволяет продлить срок службы и повысить живучесть техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, наследный принц Абу-Даби оценил российский танк Т-90МС на выставке IDEX-2025, Уралвагонзавод заявил о мировой уникальности танка Т-90М, а Ростех назвал Т-90М «Прорыв» самым умным танком.

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    18 февраля 2025, 11:33 • Новости дня
    Supercam S350М оснастили защитой от FPV-дронов

    Беспилотник Supercam S350М получил систему для подавления FPV-дронов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский беспилотник Supercam S350М, представленный на выставке IDEX-2025, получил систему защиты от FPV-дронов, которая позволяет обнаруживать и подавлять атаки без увеличения энергопотребления.

    Российский беспилотник Supercam S350М, представленный на международной выставке вооружений IDEX-2025 в Абу-Даби, был оснащен системой, направленной на обнаружение и подавление атак FPV-дронов, передает ТАСС.

    По словам представителя группы компаний «Беспилотные системы», эта технология не только защищает разведывательные аппараты от атак, но и может применяться в гражданских целях, таких как поисково-спасательные операции.

    Система, установленная на Supercam S350М, обладает способностью оперативно обнаруживать станции радиоэлектронной борьбы и другие источники излучения, принимая решения об их нейтрализации или уничтожении. На выставке отметили, что это решение успешно прошло апробацию в зоне специальной военной операции.

    Беспилотник Supercam SX350, также представленный на выставке, увеличил свое полетное время на 50%, что делает его лидером в классе легких конвертопланов массой до 16 кг. Этот аппарат, благодаря отсутствию стартовых перегрузок, может выполнять широкий спектр задач, от видеомониторинга до лазерного сканирования. Помимо этого, он способен определять критические дефекты электросетевых объектов, что значительно ускоряет процессы их диагностики.

    Как сообщается, внедрение Supercam SX350, оснащенного лабораторией беспилотной диагностики, позволяет увеличивать обследуемый участок электросетей до 100 км в день, что в 20 раз превышает возможности традиционных методов диагностики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, впервые продемонстрировали беспилотник Supercam S350 в Саудовской Аравии, который способен эффективно выполнять фото- и видеосъемку на высотах от 150 метров до 5 км. Беспилотник Supercam S350M сделали устойчивее к средствам радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Украины. Первая презентация конвертоплана Supercam прошла на Петербургском международном экономическом форуме в 2018 году.

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    19 февраля 2025, 09:05 • Новости дня
    Европа столкнулась с нехваткой дальнобойных боеприпасов

    FT: Европа испытывает критическую нехватку боеприпасов и платформ НАТО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейские страны испытывают острую нехватку боеприпасов большой дальности и военных логистических платформ, что негативно сказывается на их обороноспособности.

    Европа испытывает серьезную нехватку боеприпасов большой дальности и массовых военных логистических платформ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times.

    По данным издания, представители НАТО выразили обеспокоенность данной проблемой, подчеркивая, что это может существенно снизить обороноспособность европейских стран в долгосрочной перспективе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон решил ускорить производство артиллерийских снарядов к 2025 году. Конфликт на Украине выявил огромные пробелы в боеготовности НАТО. Ранее сообщалось, что Чехия нашла у союзников России артиллерийские снаряды для Украины.

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    18 февраля 2025, 07:28 • Новости дня
    «Калашников» сообщил о совместной работе боеприпасов «Куб» с дронами-разведчиками

    Концерн «Калашников» объявил о синергии «Куб» с дронами «Скат-350М» и «Гранат-4Э»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Управляемые боеприпасы семейства «Куб» концерна «Калашников» смогут работать в тандеме с дронами-разведчиками «Скат-350М» и «Гранат-4Э», что позволит повысить точность поражения целей и эффективность боевых операций.

    Концерн «Калашников» заявил о возможности взаимодействия управляемых боеприпасов семейства «Куб» с дронами-разведчиками «Скат-350М» и «Гранат-4Э», сообщает ТАСС. Директор концерна Алан Лушников отметил, что «Гранат-4Э», как и «Скат-350М», может направлять «Кубы» на цель. Однако «Скат-350М» является электрическим БПЛА с временем полета до 4 часов, тогда как «Гранат-4Э» с двигателем внутреннего сгорания может оставаться в воздухе дольше.

    Боеприпасы «Куб» предназначены для поражения бронетехники и живой силы противника и зарекомендовали себя в ходе специальной военной операции. Дрон «Скат-350М» также показал свою эффективность в зоне боевых действий, помогая обнаруживать и уничтожать ключевые объекты украинских вооруженных сил.

    Военная версия «Гранат-4Э» прошла апробацию в зоне конфликта. Комплекс используется для дистанционного наблюдения с фото-, видео- и тепловизионной аппаратурой в любое время суток и способен передавать данные на десятки километров почти в реальном времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» решил впервые показать свои дроны, применяемые в зоне СВО, за рубежом. На выставке в Абу-Даби представили новейший беспилотник «КУБ-10Э». Концерн «Калашников» ранее разработал комплекс с дронами-камикадзе «КУБ-СМ» для применения роем.

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