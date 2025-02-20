Беспилотник «Форпост» оснастили радиолокатором

Создана новая версия «Форпоста» с радиолокатором

Tекст: Дмитрий Зубарев

На выставке вооружений IDEX-2025 в Абу-Даби был представлен модернизированный комплекс «Форпост», сообщает ТАСС. Разработчики оснастили беспилотник радиолокатором, который позволяет контролировать наземные и надводные объекты, а также выдавать целеуказания для подразделений Вооруженных сил России, включая Военно-морской флот.

Екатерина Згировская, официальный представитель Уральского завода гражданской авиации, отметила, что модернизация расширила возможности «Форпоста», добавив функции радиолокационного контроля и распознавания движущихся целей. Она подчеркнула, что «Форпост» может нести управляемые ракеты и планирующие бомбы, что уже было апробировано в Сирии.

Згировская добавила, что комплекс «Форпост» также способен действовать как ретранслятор, поддерживая открытые и закрытые каналы связи между воинскими подразделениями. Система полностью разработана в России, демонстрируя пример успешного импортозамещения и локализации технологий, ранее заимствованных из израильского Searcher.

Комплекс включает сменные модули с тепловизионными и цветными камерами на гиростабилизированной платформе, фотокамерами и другой аппаратурой. Изменения в конструкции и функционале улучшают боевые возможности и адаптивность беспилотника к различным задачам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Тихоокеанский флот решили оснастить беспилотниками «Форпост», а начало поставок модернизированного комплекса с БПЛА «Форпост» запланировали на 2019 год. УЗГА представил «Форпост-РЭ» и УТС-800 на IDEX-2025 в Абу-Даби.