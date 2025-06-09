Катапульта учебного самолета УТС-800 успешно прошла испытания

Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале предприятия говорится, что комплекс средств аварийного покидания КСАП-800 прошел серию стендовых экспериментов с отстрелом манекенов. Испытания проводились при различных сочетаниях режимов полета, что подтвердило возможность безопасного покидания самолета на всех высотах и скоростях.

Комплекс разработан Уральским заводом гражданской авиации совместно с НПП «Звезда». Система позволяет экипажу покидать самолет как совместно, так и раздельно. В состав комплекса входят направляющие рельсы, серийные катапультные кресла К-93, специальный блок логики, автономные источники питания.

УТС-800 предназначен для первоначальной подготовки летчиков оперативно-тактической авиации, а также для профессионального отбора и ориентации. Самолет отличается высокой маневренностью и низкими эксплуатационными затратами, оснащен современным оборудованием, турбовинтовым двигателем, системой кондиционирования воздуха и противообледенительной системой. Для повышения переносимости перегрузок используется отечественный противоперегрузочный костюм.

Ранее в Ростехе сообщили, что новое оборудование холдинга «Росэл» для навигации самолетов и беспилотников позволило отказаться от спутниковой связи и успешно прошло летные испытания перед началом серийного производства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, корпорация «Ростех» внедрила IT-систему поддержки авиадвигателей для самолетов МС-21 и SJ-100. Ростех отгрузил серийные двигатели для МС-21.