Супруга Щербакова рассказала о состоянии актера после выписки

Tекст: Ирма Каплан

«Боря чувствует себя хорошо. Мы за ним с сыном ухаживаем. Делаем перевязки. Он ходит по квартире в ходунках. Питается домашней едой, вкусными обедами. Он и в больнице находился в хороших условиях, вокруг были замечательные врачи. И операцию провели на высоком уровне. Но Боря не любит больницы, через неделю он попросился домой, под расписку, конечно. Настроение у него сразу улучшилось», – сообщила «Комсомольской правде» супруга актера.

Татьяна Бронзова уточнила, что 25 августа к ним на дом приедет хирург, чтобы снимать швы, после чего супруги отправятся на дачу, где свежий воздух и тренажеры, чтобы Щербаков мог восстанавливаться.

«Два месяца точно работать не сможет. Хотя у него и съемки были запланированы, и спектакли», – добавила Бронзова.

По ее словам, все готовы ждать восстановления народного артиста.

«Главное нам всем не терять духа и радоваться каждому дню», – подытожила супруга Щербакова.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Бориса Щербакова госпитализировали после падения. Позже его перевели в обычную палату, там артист отмечал, что чувствует себя хорошо после перенесенной операции. В понедельник, 18 августа, Щербакова выписали.