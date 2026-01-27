Пожар остановил работу объекта «Нафтогаза» на западе Украины

«Нафтогаз» остановил работу на объекте после пожара на западе Украины

Tекст: Тимур Шайдуллин

О повреждении объекта критической инфраструктуры на западе Украины и остановке технологических процессов сообщила компания «Нафтогаз». В заявлении компании отмечается, что пожар начался после попадания на объект, специалисты немедленно прекратили работу оборудования, передает ТАСС.

Точное расположение пострадавшего объекта не раскрывается. Утром украинские СМИ сообщили о взрыве в городе Броды Львовской области, после чего местные власти подтвердили повреждение инфраструктурного объекта, но не предоставили дополнительных подробностей.

Через Броды проходят железнодорожные и автомобильные магистрали, а также соединяются нефтепроводы «Дружба» и «Одесса – Броды». В городской администрации заявили о сильном задымлении и неприятном запахе от сгоревших нефтепродуктов, рекомендовав жителям закрыть окна и ограничить передвижение по улицам.

В связи с происшествием школы и другие учебные заведения Бродов переведены на дистанционное обучение на 27 и 28 января.

Как писала газета ВЗГЛЯД, месяц назад критические повреждения остановили работу «Укрнафты». А 8 декабря серьезные повреждения получили Приднепровская ТЭС, Кременчугская ГЭС и объекты нефтегазового сектора Украины.

