    Вышедшее из России судно используют для устрашения финского населения
    Эксперт прокомментировал захват США судна «Маринера» под российским флагом
    Американист оценил сценарии по присоединению Гренландии к США
    Саакашвили захотел украсть православное Рождество
    Стали известны подробности захвата танкера «Маринера»
    ВС России впервые уничтожили пусковую установку РСЗО «Буран» ВСУ
    Захарова едко прокомментировала заявление Мерца о молодежи Украины
    Эксперт Фримен: Россия может заблокировать Украине доступ к Черному морю
    Миллионер Гимадутдинов погиб при падении вертолета в Пермском крае
    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия перестала стесняться саму себя

    «Фирменный стиль» России – это уже не только привычные миру Чайковский и Достоевский, икра, водка и шапка-ушанка. Это сложно устроенная система, в которой разнообразие является не разъединяющим, а скрепляющим фактором.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как перестать спорить с историей

    Возмущение тем, что наши вчерашние мечты остались нереализованными, ведет к идеализации прошлого, даже если прежнее положение дел не так чтобы очень устраивало.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Дехристианизация Рождества – не чисто западная проблема

    После падения коммунизма Рождество вернулось в календарь – но традиция праздновать его уже была утрачена, и для многих, если не большинства из нас, сам смысл праздника остался неясен.

    7 января 2026, 17:24 • Новости дня

    Нафтогаз Украины ликвидировал филиал в Туркмении ради оптимизации

    Tекст: Денис Тельманов

    Филиал украинской компании был исключен из реестра юридических лиц Туркмении к концу 2023 года с целью оптимизации корпоративной структуры.

    Компания «Нафтогаз Украины» закрыла свой филиал в Туркмении, передает ExPro.

    Наблюдательный совет украинской компании еще в марте 2023 года принял решение о ликвидации филиала.

    В конце 2023 года «Нафтогаз» получил копию свидетельства об исключении подразделения из Единого государственного реестра юридических лиц Туркмении.

    Представители компании отметили, что закрытие связано с необходимостью оптимизации корпоративной структуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд обязал Нафтогаз вернуть дочерней компании «Укрнафта» 2 млрд кубометров газа.

    Нафтогаз собирается сократить закупки газа у Газпрома в 2009 году на 20% до 33 млрд кубометров.

    В результате серии взрывов производственные мощности «Укрнафты» остановлены, подробности повреждений не раскрываются.

    7 января 2026, 12:23 • Новости дня
    ВС России впервые уничтожили пусковую установку РСЗО «Буран» ВСУ
    ВС России впервые уничтожили пусковую установку РСЗО «Буран» ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех тяжелых механизированных, двух механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии. При этом была уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Буран».

    Продвижение проходило около Белицкого, Доброполья, Нового Донбасса, Торецкого, Удачного, Шиловки Донецкой народной республики (ДНР), Гавриловки, Ленинского и Новопавловки Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника составили более 425 военнослужащих, немецкий танк Leopard, девять бронемашин и два орудия полевой артиллерии.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС Россиии нанесено поражение местам производства, хранения, предполетной подготовки и запуска БПЛА дальнего действия.

    Кроме того удары наносились по складам боеприпасов и военного имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 140 районах.

    Средствами ПВО сбиты реактивный снаряд американской РСЗО HIMARS и 106 беспилотников.

    Всего с начала специальной военной операции уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 108 035 беспилотников, 644 ЗРК, 26 976 танков и других бронемашин, 1 637 боевых машин РСЗО, 32 435 орудий полевой артиллерии и минометов, 51 068 единиц спецтехники, перечислили в оборонном ведомстве.

    Ранее ВС России поразили используемые ВСУ объекты портовой инфраструктуры.

    Также ВС России поразили используемые в интересах ВПК Украины объекты энергетики.

    6 января 2026, 19:42 • Новости дня
    Bloomberg: США готовы дать Украине гарантии безопасности на 15 лет

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Соединенные Штаты могут предоставить Украине обязательства по поддержке в случае нового «нападения» России, в том числе участие в европейских военных инициативах, сообщают информационные агентства.

    США готовы поддержать Украину в случае новых «атак» со стороны России, пишет Bloomberg.

    Согласно проекту заявления, который обсуждается с союзниками Киева, Вашингтон предложит обязательные гарантии безопасности, а также участие США в европейских военных структурах и поддержку европейской многонациональной силы в случае нападения.

    В Париже во вторник прошли переговоры между представителями США, Франции, Канады и других европейских стран, в ходе которых обсуждалось создание европейской военной миссии с участием США, а также мониторинг возможного перемирия между Россией и Украиной.

    На встрече присутствовали Владимир Зеленский, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Британии Кир Стармер, а также генсек НАТО Марк Рютте.

    США представляли спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и его же советник Джаред Кушнер. Канадский премьер Марк Карни отметил, что детали соглашения могут быть доработаны позже.

    Переговоры осложняются требованиями России о выводе украинских войск из Донбасса, которые Зеленский называет неприемлемыми. США обсуждают предоставление гарантий безопасности сроком на 15 лет с возможностью продления, несмотря на отсутствие согласия Кремля на такие инициативы.

    Ранее начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов сообщал, что с США согласован некий документ о поддержке украинской армии.

    Напомним, Вашингтон в начале декабря обсуждал с Киевом план восстановления Украины после конфликта.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    7 января 2026, 12:07 • Новости дня
    Эксперт Фримен: Россия может заблокировать Украине доступ к Черному морю
    Эксперт Фримен: Россия может заблокировать Украине доступ к Черному морю
    @ Juliane Sonntag/picture alliance/AA/photothek/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия обладает всеми необходимыми ресурсами и полным правом заблокировать доступ Украины к черноморской акватории, заявил бывший заместитель главы Пентагона Чэс Фримен.

    Действия Москвы могли бы быть аналогичны американской политике в других регионах мира, заявил Фримен в на канале Judging Freedom, передает телеканал 360.

    Фримен провел параллель между подходом США к странам Латинской Америки и возможными шагами России в Восточной Европе. По его словам, если Москва решит действовать столь же решительно, как и Вашингтон, то последствия для Украины будут катастрофическими.

    Аналитик подчеркнул, что Украина может быть полностью лишена статуса морской державы и доступа к стратегическим торговым путям. Он считает, что такой сценарий станет фатальным для украинской экономики и государственности.

    По мнению Фримена, превращение Украины в изолированное государство без выхода к морю приведет к тому, что страна останется с радикальными группировками и со временем превратится в аграрную провинцию.

    В конце декабря военкор Александр Коц отмечал, что ВС России своими ударами по портам и транспортной инфраструктуре на юге Украины в постепенно отсекают киевский режим от Черного моря.

    6 января 2026, 22:22 • Новости дня
    Британия и Франция собрались создать военные базы по всей Украине

    Стармер: Британия и Франция готовы создать военные базы по всей Украине

    Британия и Франция собрались создать военные базы по всей Украине
    @ Stephen Lock/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В случае прекращения огня на Украине Британия и Франция создадут военные базы по всей стране, лидеры «коалиции желающих» на встрече в Париже подписали декларацию о намерении разместить на Украине войска, сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

    Стармер сообщил, что подписана декларация о намерении разместить войска на Украине при условии заключения мирного соглашения. По его словам, это позволит создать правовую базу для действий вооруженных сил Британии, Франции и ряда партнеров на территории Украины, включая «обеспечение безопасности» неба и морей, а также «восстановление» ВСУ, передает РИА «Новости».

    Стармер также подчеркнул, что Британия и Франция, в случае прекращения огня, создадут военные базы по всей Украине и построят охраняемые склады техники для нужд украинской армии.

    Кроме того, страны коалиции согласовали участие в мониторинге режима прекращения огня под руководством США и поддержку долгосрочных поставок вооружений на Украину.

    «Мы будем работать над принятием обязательств по поддержке Украины в случае будущего вооруженного нападения со стороны России», – заявил Стармер.

    Документ по итогам встречи, размещенный на сайте Елисейского дворца, подтверждает, что члены коалиции будут включены в специальный механизм мониторинга прекращения огня и примут участие в комиссии по рассмотрению нарушений. Также коалиция договорилась о создании координационной ячейки США-Украина-Коалиция в оперативном штабе в Париже.

    «Мы договорились завершить разработку обязательств, излагающих наш подход к поддержке Украины и восстановлению мира и безопасности <...>. Эти обязательства могут включать использование военных возможностей, разведывательной и логистической поддержки, дипломатических инициатив, принятие дополнительных санкций», – приводит ТАСС текст документа.

    Отмечается, что многонациональные силы для Украины, сформированные на добровольной основе, могут включать неевропейские страны. Поддержка Вооруженных сил Украины со стороны «коалиции желающих» будет заключаться в предоставлении финансовой поддержки, поставках оружия и практической помощи при строительстве фортификационных сооружений.

    Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что коалиция желающих намерена юридически закрепить свои обязательства по поддержке Украины в случае нового конфликта с Россией и продолжит подготовку к развертыванию многонациональных сил после прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители США, Канады, Франции и других европейских стран провели в Париже переговоры по вопросу создания европейской военной миссии с участием США. Участники встречи также обсудили варианты мониторинга возможного перемирия между Россией и Украиной. Британия и Франция занимают первую и шестую строчки в декабрьском выпуске «Рейтинга недружественных правительств», составленного газетой ВЗГЛЯД.

    7 января 2026, 07:47 • Новости дня
    Украинские расчеты БПЛА «Мамкина черешня» ликвидированы в Харьковской области
    Украинские расчеты БПЛА «Мамкина черешня» ликвидированы в Харьковской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В Золочевском районе Харьковской области Украины группировка российских войск «Север» уничтожила боевиков ВСУ из подразделений, называющих себя «Мамкина черешня», которые наносили удары по гражданскому населению Белгородской области.

    «В Золочевском районе Харьковской области выявлено и уничтожено четыре расчета БПЛА ВСУ, которые наносили удары по гражданскому населению Белгородской области. Ими оказались подразделения роты БПЛА 58 омпбр, называющие себя «Мамкина черешня». В результате уничтожения интенсивность вражеских атак по территории Белгородской области существенно снизилась», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    На Харьковском направлении продолжаются ожесточенные бои вблизи Волчанска, где по позициям ВСУ активно работают расчеты тяжелых огнеметных систем «Солнцепек», а ВКС России наносят удары по тыловым районам противника. ВСУ увеличивают интенсивность применения БПЛА, включая атаки на гражданское население.

    В районе Старицы подразделения «Северян» при поддержке ТОС-1А продвинулись на шести участках фронта на 450 м. В лесу возле Лимана российские штурмовые группы продвинулись на 200 м и закрепились на занятых позициях. В Волчанских Хуторах авиация ВКС уничтожила два пункта дислокации ВСУ. На участке фронта Меловое-Хатнее удалось продвинуться еще на 250 м, уничтожив позиции ВСУ ударами авиации и БПЛА «Герань-2».

    На участке фронта в районе Липцов существенных изменений не произошло, расчеты FPV-дронов группы «Север» уничтожали транспорт ВСУ на маршрутах снабжения.

    На Сумском направлении «Северяне» наращивают темпы наступления, продвигаясь на девяти участках фронта в Сумском районе и на четырех – в Краснопольском, всего до 750 м. ВСУ не предпринимали активных действий и срочно доукомплектовывают штурмовые подразделения.

    На Теткинском и Глушковском направлениях ситуация осталась без существенных изменений, артиллерия и БПЛА работали по позициям ВСУ в районе Рыжевки.

    «За сутки потери противника составили свыше 130 человек (из них более 75 в Сумской области и свыше 55 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на всех участках фронта на Харьковском направлении группировка российских войск «Север» наращивает темпы продвижения и интенсивность ударов по позициям вооруженных сил Украины.

    7 января 2026, 03:51 • Новости дня
    National Interest сообщил об эффективности тактики России против дронов ВСУ
    National Interest сообщил об эффективности тактики России против дронов ВСУ
    @ Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Россия адаптировала методы противодействия украинским дронам и выработала более эффективную тактику по борьбе с ними, пишет National Interest.

    По мнению National Interest, ключевым шагом стало создание беспилотного соединения «Рубикон», а также перемещение артиллерии, центров управления и систем ПВО за пределы досягаемости большинства украинских ударных средств. Эти объекты теперь защищены средствами радиоэлектронной борьбы, что существенно осложнило атаки, передает ТАСС.

    По данным журнала, стратегическая модернизация стала возможной благодаря быстрому развитию российских беспилотных технологий, повышению квалификации пехоты в противодействии дронам и совершенствованию ПВО ближнего действия, передает РИА «Новости».

    NI отмечает, что только небольшая часть украинских дронов достигает своих целей, а еще меньшая способна оказать существенное влияние на российские укрепленные или мобильные объекты.

    «Российская тактика проникновения стала более эффективной, позволяя небольшим подразделениям проникать в тыл украинских войск и срывать действия беспилотников и минометных расчетов», – говорится в статье.

    Авторы подчеркивают, что нехватка личного состава ВСУ и расширение зоны поражения российских БПЛА снизили гибкость украинской армии в изменяющихся условиях. Издание также обращает внимание, что Украина не может быстро восполнять потери в высокотехнологичных системах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская армия преодолела отставание от вооруженных сил Украины в использовании беспилотников на фронте. New York Times заявила о создании в России «империи дронов».

    7 января 2026, 14:19 • Новости дня
    Названы ключевые проблемы нефтегазового сектора России

    Шмаль заявил о необходимости единой политики в нефтегазовом секторе

    Названы ключевые проблемы нефтегазового сектора России
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль указал на отсутствие единой политики как основной барьер для развития нефтегазовой отрасли.

    Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль заявил о ряде системных проблем в нефтегазовой отрасли страны, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что отсутствие единой научно-технической, инвестиционной и кадровой политики мешает эффективному развитию отрасли.

    Также Шмаль отметил, что необходимо сосредоточиться на развитии внутреннего потребления, создании собственного оборудования, строительстве новых испытательных полигонов и крупных нефтеперерабатывающих предприятий. По его словам, важно заниматься бурением новых скважин, поскольку в советское время ежегодно бурили более 7 млн разведочных скважин.

    «Строить, в конце концов, свой торговый флот, который в состоянии перевозить и нефть, и сниженный газ в любую точку мира», – заявил Шмаль. Он добавил, что сейчас существует множество разрозненных структур и компаний, однако отсутствует единая отраслевая система.

    Шмаль также напомнил, что подобная раздробленность отрасли уже приводила к отставанию промышленности на десятилетие назад, ссылаясь на действия Никиты Хрущева. Он призвал не повторять прошлых ошибок и добиваться консолидации политики в отрасли.

    В завершение Шмаль отметил, что у России значительные запасы нефти и газа, которых хватит на десятилетия, однако для эффективного использования ресурсов нужна четкая и единая стратегия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия впервые с 2018 года смогла компенсировать снижение доходов от экспорта нефти и газа за счет роста доходов от ненефтегазового сектора.

    Также сообщалось, что российские компании топливно-энергетического комплекса готовы вывести конкурентоспособные технологии на международные рынки, включая страны БРИКС, Африки и Ближнего Востока.

    Ранее Союз нефтегазопромышленников оценил влияние санкций на добычу нефти в России.

    7 января 2026, 14:49 • Новости дня
    Вице-премьер Украины Кулеба заявил, что украинцев объединяет кладбище
    Вице-премьер Украины Кулеба заявил, что украинцев объединяет кладбище
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Кладбище – единственное, что объединяет украинских граждан, заявил украинский вице-премьер по вопросам восстановления Алексей Кулеба.

    «Кладбище. Это единственное, что сейчас объединяет нашу страну», – сказал Кулеба украинской прессе, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что знает это, поскольку занимается региональной политикой. Кулеба также добавил, что киевский режим ответственен в этом, но пояснил, что «виновата» в этом Россия.

    В декабре СМИ сообщали, что места на воинском кладбище во Львове, созданном через два месяца после начала СВО, закончились.

    До этого сообщалось, что на украинских кладбищах не хватает для захоронений из-за боевых потерь ВСУ.

    7 января 2026, 08:00 • Новости дня
    Politico: США не стали подписывать заявление о гарантиях Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Совместное заявление о гарантиях безопасности для Украины на встрече «коалиции желающих» в Париже подписала только часть участников, Вашингтон решил не подписывать этот документ.

    Соединенные Штаты не подписали итоговое совместное заявление о предоставлении гарантий безопасности Украине на встрече «коалиции желающих» в Париже, передает «Лента.ру» со ссылкой на Politico.

    Отмечается, что хотя участники заседания выступили с оптимистичными заявлениями, это не убедило многих в стабильной поддержке Вашингтоном Украины и Европы.

    Подробности о возможном участии США в многонациональных силах по Украине были исключены из последнего проекта документа. В предыдущей редакции содержалось обязательство Штатов поддержать силы в случае нападения, а также содействовать в сборе разведданных и материально-техническом обеспечении.

    Ранее сообщалось, что США якобы рассматривают возможность предоставить Украине обязательства по поддержке в случае нового «нападения» России сроком на 15 лет.

    7 января 2026, 15:27 • Новости дня
    Зеленский на Рождество улетел на Кипр
    Зеленский на Рождество улетел на Кипр
    @ Danil Shamkin/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Владимир Зеленский прилетел с визитом на Кипр, это островное государство с 1 января возглавляет Совет Европейского союза, сообщил пресс-секретарь главы киевского режима Сергей Никифоров.

    У Зеленского запланировано несколько встреч на Кипре, сказал Никифоров, передает Ura.ru со ссылкой на украинскую прессу.

    В ходе визита Зеленский намерен переговорить с главой Кипра Никосом Христодулидисом и принять участие в запуске кипрского председательства в Совете ЕС.

    Также планируется обсудить поддержку Украины со стороны ЕС, намечены встречи Зеленского с председателем Европейского совета Антониу Коштой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

    Осенью 2025 года на Украине разгорелся крупный коррупционный скандал с «золотым унитазом» и сумками с наличностью в Киеве.

    7 января 2026, 16:33 • Новости дня
    Захарова едко прокомментировала заявление Мерца о молодежи Украины

    Захарова ответила на призыв Мерца ограничить выезд украинцев в Европу

    Захарова едко прокомментировала заявление Мерца о молодежи Украины
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мнение канцлера ФРГ Фридриха Мерца о необходимости оставить мужчин на Украине спровоцировало ироничный комментарий от официального представителя МИД Марии Захаровой.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Телеграм-канале прокомментировала высказывание Фридриха Мерца. Ранее он заявил, что Украина должна препятствовать выезду молодых мужчин в Германию, Польшу и Францию.

    Захарова отметила, что Мерц, по сути, спрашивает, почему после стольких поставок оружия и денег киевскому режиму президент Зеленский еще не добился победы и почему Украина продолжает существовать.

    «Мерц как бы интересуется, почему после такого количества оружия и денег, поставленного Западом киевскому режиму, Зелинский не всех перемолол, и «ще не вмерла», – отметила Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого Мерц отметил, что Украина столкнулась с угрозой гуманитарного и энергетического кризиса.

    Захарова ранее в среду также выразила возмущение по поводу заявлений США о том, что операция в Венесуэле прошла без жертв, напомнив о гибели десятков граждан.


    7 января 2026, 08:35 • Новости дня
    Мерц призвал Зеленского остановить бегство молодых украинцев в Европу

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что киевскому режиму необходимо принять меры по снижению трудовой миграции украинцев в страны Евросоюза.

    Мерц призвал Владимира Зеленского активнее бороться с массовым выездом граждан на заработки в страны Евросоюза, передает «Газета.Ru» со ссылкой на украинскую прессу.

    Канцлер отметил, что украинское правительство должно обеспечивать молодежь достойной работой на родине, чтобы снизить поток эмиграции.

    Немецкий политик добавил, что вопрос неоднократно обсуждался на встречах в Брюсселе.

    В октябре польские пограничники сообщали, что за два месяца польско-украинскую границу пересекли 100 тыс. украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.

    Тогда в Европе начались обсуждения возможности вернуть этих людей обратно. Российские дипломаты допустили, что Киев может обратиться к Западу с просьбой содействовать возвращению мужчин призывного возраста, уехавших с Украины.

    7 января 2026, 01:50 • Новости дня
    Путин поздравил военных с Рождеством и назвал их миссию святой
    Путин поздравил военных с Рождеством и назвал их миссию святой
    @ кадр из видео ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин в ночь на Рождество посетил храм великомученика Георгия Победоносца в Московской области, он поздравил военнослужащих и их семьи, которые были с ним на богослужении.

    «Сегодня мы отмечаем замечательный светлый праздник – Рождество Христово. И очень часто называем Господа спасителем, потому что он пришел как-то на землю для того, чтобы спасти всех людей. Вот и воины, воины России, они всегда как бы по поручению Господа исполняют эту самую миссию – защиты Отечества и ее людей, спасение Родины и ее людей», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    «И во все времена в России так и относились к воинам своим, как к тем людям, которые как бы по поручению Господа исполняют эту святую миссию», – сказал Путин после богослужения.

    Президент «обратился к самой юной аудитории сегодняшнего богослужения» и подчеркнул, что дети военнослужащих по праву могут гордиться своими родителями, как всегда в России гордились воинами. Он пожелал всем присутствующим удачи и чтобы «Ангел Хранитель всегда был рядом».

    Глава государства отметил, что радость праздника разделяют представители других конфессий. «Так же, как и мы радуемся вместе с ними, когда они отмечают свои праздники, и так же, как мы все вместе радуемся нашим общим победам, потому что, как известно, победа всегда одна на всех», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, православные отмечают Рождество Христово в среду, 7 января. Путин поздравил граждан России и других православных верующих с праздником. Путин встречает Рождество вместе с военными и их семьями в одном из храмов Подмосковья.

    6 января 2026, 22:44 • Новости дня
    Уиткофф выразил надежду на компромисс по украинскому территориальному вопросу

    Tекст: Антон Антонов

    США надеются, что удастся достичь компромисса по территориальному вопросу украинского конфликта, заявил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф после встречи «коалиции желающих» в Париже.

    «Надеюсь, мы сможем прийти к определенному компромиссу по этому вопросу», – приводит слова Уиткоффа РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что обсуждения вопросов территорий продолжатся, стороны услышали различные мнения, включая позицию Владимира Зеленского. Он заверил, что позиция президента США по поддержке Украины остается твердой, а американская сторона намерена способствовать достижению окончательного мира.

    Он отметил, что достигнут значительный прогресс по нескольким ключевым направлениям, включая разработку рамочного соглашения о гарантиях безопасности и плана по обеспечению «процветания» Украины. Разрабатываемые в рамках мирного плана протоколы безопасности по Украине направлены на предотвращение любых возможных атак, заявил Уиткофф.

    Согласно размещенному на сайте Елисейского дворца документу, Соединенные Штаты и коалиция желающих разработают механизм мониторинга и проверки прекращения огня. В рамках этих соглашений будет создана специальная комиссия для рассмотрения любых нарушений и принятия мер по их устранению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что Британия и Франция в случае прекращения огня на Украине создадут военные базы по всей стране. Лидеры «коалиции желающих» на встрече в Париже подписали декларацию о намерении разместить на Украине войска. США занимают девятую строчку в декабрьском выпуске «Рейтинга недружественных правительств», составленного газетой ВЗГЛЯД.

    7 января 2026, 07:58 • Новости дня
    ПВО сбила девять украинских беспилотников над регионами России и Черным морем
    ПВО сбила девять украинских беспилотников над регионами России и Черным морем
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников самолетного типа над регионами России и Черным морем, сообщило Минобороны России.

    С 23.00 мск до 07.00 мск пять аппаратов были ликвидированы над акваторией Черного моря, еще два – над Крымом. По одному беспилотнику сбили над Краснодарским краем и над Республикой Северная Осетия – Алания, сообщило Минобороны России в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО сбили 23 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России, а также над Черным и Азовским морями в период с 20.00 до 23.00 мск.

