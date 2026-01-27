Бывший главный ветеринар Курской области получил восемь лет за взятки

Бывший глава ветеринарии Курской области получил восемь лет заключения за взятки

Tекст: Тимур Шайдуллин

Бывший председатель комитета ветеринарии Курской области приговорен к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за получение взяток. В пресс-службе прокуратуры ТАСС пояснили, что экс-чиновник также оштрафован на 2,8 млн рублей, ему запрещено занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение трех лет шести месяцев. Кроме того, по решению суда были конфискованы денежные средства, которые он получил в качестве взяток.

Суд установил, что с сентября 2021 по июнь 2023 года бывший руководитель получал взятки от сотрудников областной ветеринарной лаборатории и станции по борьбе с болезнями животных Обоянского района. Взятки передавались и лично, и через посредников – как наличными, так и в виде услуг, включая оплату найма и уборки квартиры в Курске.

Общая сумма незаконно полученных средств и оплаченных услуг превысила 700 тыс. рублей. Взамен чиновник обеспечивал общее покровительство, сохранение должностей и возможность беспрепятственно работать своим подчиненным.

Он признан виновным по пункту «в» части 5 статьи 290 и части 2 статьи 290 УК РФ – это получение взятки должностным лицом в крупном и значительном размере лично и через посредников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший руководитель Курской области Алексей Смирнов признал свою вину в получении взяток от бизнесменов по контрактам на строительство фортификаций и восстановление инфраструктуры в Мангушском районе ДНР.

Ранее следственные органы возбудили уголовное дело против руководителя ООО «КТК Сервис» Андрея Воловикова по факту хищения бюджетных средств.

Позже губернатор Курской области Александр Хинштейн выразил недовольство тем, что за последние шесть месяцев за коррупционные нарушения были уволены только девять сотрудников органов власти.



