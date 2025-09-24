На главу фирмы завели дело о мошенничестве по фортификациям в Курской области

Tекст: Алексей Дегтярев

Лукин подал заявление еще в 2023 году, он сообщил о выявленном хищении бюджетных средств руководством ООО «КТК Сервис» при строительстве фортификационных сооружений Курской области, передает ТАСС со ссылкой на источники.

В заявлении Лукина указывалось на исчезновение средств при строительстве укреплений в Глушковском районе. Следствие установило, что комиссия отказалась принимать объекты из-за серьезных нарушений, а компания не вернула аванс и не подписала расторжение договора.

По информации правоохранительных органов, «КТК Сервис» также уклонилась от уплаты налогов на сумму 40,5 млн рублей. Заказчиком фортификаций выступало областное учреждение УКС, а подрядчиком – КРКО, заключившая договор с «КТК Сервис».

Ранее сообщалось, что обвиняемых в хищении более 152 млн рублей при строительстве фортификаций экс-руководителей Курской корпорации, включая самого Лукина, планируется судить по обвинению в растрате.

Напомним, экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Следственные органы проводят мероприятия по установлению лиц, причастных к крупным хищениям средств при строительстве оборонительных сооружений на границе Белгородской области.

Гендиректор «Евростроя» Эдгард Херимян арестован по делу о хищениях при возведении оборонительных сооружений в Белгородской области.