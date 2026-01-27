  • Новость часаКремль анонсировал встречу Путина с президентом Сирии
    Европа нашла в БРИКС торгового партнера вместо США
    Киргизия подала в суд на Россию из-за полисов ОМС для мигрантов
    В Общественной палате поддержали легализацию онлайн-казино в России
    Адвокат: Долина рискует потерять еще две квартиры
    Ученые передвинули стрелки «Часов Судного дня» ближе к «ядерной полуночи»
    Алиев отправил электрооборудование Украине
    Гренландия не вошла в проект США «Золотой купол»
    В ЕК сообщили о планах ввести запрет на ядерное топливо из России
    Трейдеры сделали максимальные с 2011 года ставки на обвал доллара
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Отсутствие тепла и электричества делает пропаганду Киева бессмысленной

    Технологии и нарративы украинской пропаганды, которые успешно зарекомендовали себя ранее, сейчас не работают. Невозможно убедить человека, у которого в доме нет электричества, в том, что скоро будет победа.

    14 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев В чем проблема фальшивых богов

    Беда в том, что неоязычество предлагает не игру – а альтернативную идентичность. И эта новая, искусственная идентичность означает разрыв с реальной историей и реально существующим русским народом.

    68 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США переходят к тактическим играм

    Европа – самая близкая и доступная цель, окончательный захват которой может обеспечить США хоть каким-то стабильным ресурсом на будущее. Иными словами, понимая свою неспособность контролировать большую часть мира, Вашингтон хочет силой консолидировать оруэлловскую «Океанию».

    4 комментария
    27 января 2026, 20:59 • Новости дня

    Силы ПВО сбили 18 украинских БПЛА над регионами России

    Tекст: Ольга Иванова

    В течение семи часов подразделения ПВО уничтожили украинские беспилотники над Крымом, Белгородской, Брянской и Курской областями, а также над Черным морем.

    Силы противовоздушной обороны сбили 18 украинских беспилотников с 13.00 до 20.00 по московскому времени над различными регионами России и Черным морем, сообщает ТАСС. Об этом проинформировали в Министерстве обороны России.

    В ведомстве уточнили, что за семь часов были уничтожены шесть БПЛА над Белгородской областью, четыре – над Крымом, еще четыре – над акваторией Черного моря. Три беспилотника сбили в Брянской области, один – в Курской области.

    По словам представителей Минобороны, все уничтоженные дроны были самолетного типа. Подчеркивается, что действия сил ПВО позволили предотвратить возможные атаки на объекты инфраструктуры и населённые пункты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО сбили пять беспилотников самолетного типа над Белгородской областью в промежуток с восьми до тринадцати часов по московскому времени.

    26 января 2026, 23:47 • Новости дня
    Помощник Гладкова Вера Мангушева умерла в возрасте 38 лет

    Tекст: Антон Антонов

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что умерла его помощник Вера Мангушева.

    «Сегодня получили известие, что не стало Веры Мангушевой», – сообщил Гладков в Telegram.

    Он рассказал, что Мангушева работала вместе с ним почти четыре года и активно участвовала в помощи жителям региона во время самых сложных периодов специальной военной операции.

    «Вместе вывозили семьи из Журавлевки и Козинки, была рядом в самые тяжелые дни – и после падения ракеты на Маяковского, 30 декабря 2023 года, крушение самолета в Корочанском районе, Щорса, 55а… Всю боль каждого человека, с которым мы соприкасались, она проносила через себя. », – заявил Гладков.

    По словам Гладкова, у Мангушевой в Белгороде осталось много друзей. Губернатор добавил, что ей было всего 38 лет, и назвал ее яркой, умной, жизнелюбивой и очень ответственной. Он выразил соболезнования родным и близким покойной, отметив, что та всегда останется в памяти коллег и друзей.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 23:16 • Новости дня
    Германия отказалась поставлять Украине новые Patriot

    Писториус заявил о невозможности передачи Германией новых ЗРК Patriot Украине

    Германия отказалась поставлять Украине новые Patriot
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Берлин не может предоставить Украине дополнительные ЗРК Patriot, так как ожидает поставки для собственных нужд, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

    «Большего мы не можем сделать, поскольку сами ждем поставок [Patriot] взамен переданных», – приводит слова Писториуса ТАСС.

    На пресс-конференции с литовским коллегой Робертасом Каунасом в Берлине, Писториус отметил, что Германия уже передала Киеву более трети своих комплексов Patriot.

    Он подчеркнул, что Германия внесла «непропорционально большой вклад» в поддержку Украины средствами ПВО по сравнению с другими союзниками.

    Министр также добавил, что Германия является единственной страной, поставляющей Киеву системы Iris-T, и этих комплексов также недостаточно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия с февраля 2022 года потратила на военную поддержку Украины 40 млрд и еще 36 млрд евро – на гражданскую помощь. Франция выступила против предложения приобрести у Британии дальнобойные ракеты Storm Shadow для нужд вооруженных сил Украины в рамках европейского пакета военной помощи.

    Комментарии (0)
    27 января 2026, 10:00 • Видео
    Урсула – диктатор Европы

    Отношения между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас окончательно испортились. В частном порядке Каллас называет начальницу диктатором, утверждают европейские СМИ. Судя по всему, так она пытается спасти собственную карьеру.

    Комментарии (0)
    27 января 2026, 14:52 • Новости дня
    В Одессе зафиксировали масштабное разрушение энергетической инфраструктуры

    Tекст: Денис Тельманов

    В Одесской области зафиксированы новые разрушения энергетического объекта, восстановление которого, по оценкам специалистов, может занять продолжительное время из-за масштабов повреждений.

    Компания ДТЭК сообщила о повторном ударе по энергообъекту в Одесской области, передает ТАСС.

    В сообщении подчеркивается, что «разрушения колоссальные» и восстановление работоспособности оборудования потребует значительных временных затрат. В настоящее время продолжается разбор завалов на месте происшествия.

    По данным «Укрэнерго», утром во вторник из-за неблагоприятных погодных условий и массированных ударов по объектам энергетики жители десяти областей Украины остаются без электроснабжения.

    Ранее Владимир Зеленский объявил о чрезвычайной ситуации с энергетикой в Киеве, Харькове, Черниговской, Сумской, Днепровской областях и Запорожье. Он отметил, что в столице более 1,2 тыс. многоквартирных домов все еще остаются без отопления.

    24 января сообщалось, что в Киеве и Чернигове свыше 1,2 млн потребителей остались без электричества. В ряде регионов продолжают действовать экстренные графики отключения света.

    Ранее представители компании ДТЭК предупреждали о критической ситуации в энергетическом секторе страны, а 16 января в украинской энергетике был введен режим чрезвычайной ситуации. По всей Украине действуют графики веерных отключений электроэнергии.

    Мэр Киева Виталий Кличко ранее называл ситуацию крайне сложной и неоднократно призывал жителей покинуть город.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе на юге Украины поврежден объект инфраструктуры. В Сумской, Полтавской и Харьковской областях прозвучала воздушная тревога, а часть Харьковской области осталась без электричества. В Одесской области действует воздушная тревога и в Одессе зафиксированы взрывы.

    Комментарии (5)
    27 января 2026, 09:39 • Новости дня
    В Узбекистане осудили мужчину за участие в СВО на стороне России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Жителя Ферганской области Узбекистана приговорили к трем годам лишения свободы по статье о наемничестве за участие в СВО на стороне России, следует из приговора.

    Ферганский райсуд по уголовным делам вынес приговор мужчине, воевавшему на стороне России, передает ТАСС.

    Согласно материалам дела, осужденный подписал контракт с Вооруженными силами РФ и отправился в зону спецоперации.

    Контракт был заключен в феврале 2025 года, после чего боец прошел подготовку и участвовал в боях. Получив ранение и пройдя лечение в госпитале, он занимался доставкой продовольствия сослуживцам.

    В июле 2025 года военнослужащий приехал на родину в отпуск, где его вызвали в правоохранительные органы. В ходе допроса мужчина дал признательные показания.

    Его приговорили к трем годам лишения свободы.

    В октябре в Узбекистане осудили местного жителя, участвовавшему в боевых действиях на стороне России против Украины.

    Комментарии (27)
    27 января 2026, 09:43 • Новости дня
    Российские войска освободили Купянск-Узловой

    Глава Генштаба Герасимов заявил об освобождении Купянска-Узлового

    Российские войска освободили Купянск-Узловой
    @ mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Группировка войск «Запад» завершила освобождение населенного пункта Купянск-Узловой в Харьковской области, сообщил глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

    «Освобожден Купянск-Узловой, осуществляется проверка и зачистка городских кварталов в этом городе», – заявил Герасимов.

    Видео с его выступлением опубликовано в Telegram-канале Минобороны.

    Он пояснил, что сейчас проходят бои за населенные пункты Ковшаровка и Глушковка.

    В середине января Герасимов сообщал, что ВС Росси завершают освобождение от украинских боевиков населенного пункта Купянск-Узловой в Харьковской области.

    Комментарии (14)
    26 января 2026, 23:58 • Новости дня
    Сальвини раскритиковал Зеленского за нападки на ЕС в Давосе

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский не должен жаловаться на ЕС после всех полученных денег, заявил итальянский вице-премьер, министр транспорта и по инфраструктурам Маттео Сальвини.

    Сальвини возмутился тем, что глава киевского режима «после всех полученных денег», затраченных усилий и оказанной Украине помощи «осмеливается жаловаться», передает ТАСС.

    «Друг мой, ты проигрываешь войну, теряешь людей, утрачиваешь доверие и достоинство, подпиши мирное соглашение как можно быстрее», – говорится в выступлении Сальвини перед сопартийцами из «Лиги».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе с критикой Европы и требованием увеличить поддержку Украины.

    Комментарии (0)
    27 января 2026, 12:22 • Новости дня
    Российские войска освободили Новояковлевку в Запорожской области
    Российские войска освободили Новояковлевку в Запорожской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Днепр» освободили Новояковлевку в Запорожской области. Кроме того за последние сутки была завершена зачистка от противника Купянска-Узлового в Харьковской области

    Группировкой «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ около Магдалиновки Запорожской области и Садового Херсонской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Уничтожены до 40 военнослужащих, артиллерийское орудие, четыре станции РЭБ и склад с горючим.

    Также в результате активного наступления подразделений группировки «Запад» освобожден Купянск-Узловой в Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии возле Ковшаровки, Нечволодовки, Новоосиново, Сенькови Харьковской области и Красного Лимана в Донецкой народной республике (ДНР).

    Потери противника составили более 210 военнослужащих, четыре бронемашины и два артиллерийских орудия. Уничтожены американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и три склада с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах Ржаного, Садков, Сосновки и Хотени Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанскими Хуторами, Зыбино, Пролетарским и Чугуновкой, перечислили в оборонном ведомстве.

    Противник при этом потерял свыше 170 военнослужащих и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, четыре склада боеприпасов и матсредств.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, штурмовой и горно-штурмовой бригад ВСУ поблизости от Дружковки, Константиновки, Краматорска, Новодмитровки, Резниковки и Славянска ДНР.

    При этом ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, четыре бронемашины и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены два склада матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике семи механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии под Белицким, Гришино, Завидо-Кудашево, Сухецким ДНР  и Новоподгородним Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 415 военнослужащих, танк, восемь бронемашин, три орудия полевой артиллерии и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах Александровки Днепропетровской области, Верхней Терсы, Воздвижевки, Горького, Зализничного и Риздвянки Запорожской области. Противник потерял более 390 военнослужащих и восемь бронемашин, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее во вторник глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что группировка войск «Запад» завершила освобождение населенного пункта Купянск-Узловой в Харьковской области.

    В минувшие выходные российские войска освободили Старицу в Харьковской области, а до этого освободили Симиновку в Харьковской области.

    Комментарии (2)
    26 января 2026, 22:15 • Новости дня
    США назвали переговоры по Украине в Абу-Даби историческими

    Спикер Белого дома Левитт назвала переговоры по Украине в Абу-Даби историческими

    США назвали переговоры по Украине в Абу-Даби историческими
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры России, США и Украины по украинскому урегулированию в Абу-Даби стали историческим событием, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

    «В рамках этих переговоров в минувшие выходные состоялась многосторонняя встреча, которая не получила широкого освещения в СМИ, но имела историческое значение», – приводит слова Левитт РИА «Новости».

    По словам пресс-секретаря Белого дома, на многосторонней встрече удалось собрать представителей обеих сторон конфликта для поиска пути к миру.

    Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп остается глубоко вовлечен в процесс урегулирования конфликта на Украине. Она отметила, что Трамп регулярно получает информацию о ходе переговоров от своих советников.

    Пресс-секретарь Белого дома добавила, что Трамп не теряет надежды на достижение мира и внимательно следит за развитием ситуации. В ответ на вопрос о предстоящих контактах лидеров, Левитт сообщила, что на неделе не запланировано телефонных разговоров между Трампом, президентом России Владимиром Путиным или украинским лидером Владимиром Зеленским перед следующим раундом переговоров, который ожидается в воскресенье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры России, США и Украины. Москва рассчитывает на продолжение работы российско-американско-украинской рабочей группы на экспертном уровне уже на текущей неделе.

    Комментарии (5)
    27 января 2026, 01:16 • Новости дня
    Свидетель по делу о хищении назвал курировавших фортификации в Курской области

    Свидетель назвал Дедова и Денисова курировавшими фортификации в Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    Контроль за строительством фортификационных сооружений в приграничье Курской области осуществляли экс-замгубернатора Алексей Дедов и экс-замгубернатора Роман Денисов, сообщил свидетель по делу о хищении на стройке фортификаций – бывший замдиректора фонда капитального строительства Максим Савосин.

    Савосин в ходе судебного заседания в ответ на вопрос о том, кто из руководства Курской области курировал возведение фортификационных сооружений в приграничье, заявил: «Дедов, да, Дедов... И министерство строительства Курской области, например, Денисов».

    Он уточнил, что помимо бывших замгубернаторов, за ходом работ также следило управление капитального строительства. По словам Савосина, один из последних контрактов был подписан им лично, а управление капитального строительства действительно осуществляло контроль за возведением укреплений в приграничных районах, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший руководитель Курской области Алексей Смирнов признал свою вину в получении взяток от бизнесменов по контрактам на строительство фортификаций и при восстановлении инфраструктуры в Мангушском районе ДНР. Ленинский районный суд Курска рассмотрел иск в отношении ряда бывших и нынешних управленцев КРКО и руководителей подрядчиков. По информации Генпрокуратуры, обвиняемые воспользовались повышенной готовностью в регионе и организовали схему хищения бюджетных средств.

    Комментарии (0)
    27 января 2026, 07:30 • Новости дня
    Пленный контрразведчик ВСУ признался в торговле оружием и наркотиками

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский контрразведчик Сергей Мыхайлов, сдавшийся в плен российским военным в Запорожской области, рассказал, что продавал военнослужащим ВСУ наркотики и оружие.

    Украинский контрразведчик Сергей Мыхайлов, который сдался в плен российским военным в Запорожской области, признался в торговле оружием и наркотиками среди военнослужащих ВСУ, передает ТАСС. «Во время войны пошел в СЗЧ, пришлось барыжничать. Покупал у военных ВСУ патроны, оружие, перепродавал их таким же военным, которым оно требовалось. Менял также на наркотики и продавал военным», – заявил он.

    По его словам, этот незаконный бизнес продолжался примерно полтора года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский боец рассказал о неадекватном поведении польского наемника на стороне ВСУ.

    Российский военный заметил признаки наркотического опьянения у солдат ВСУ.

    Латиноамериканские наемники наладили сбыт наркотиков в рядах ВСУ.

    Комментарии (0)
    26 января 2026, 22:24 • Новости дня
    В Белгородской области в результате детонации дрона ВСУ ранило мужчину

    Мужчина получил минно-взрывную травму из-за детонации дрона в Шебекино

    Tекст: Вера Басилая

    В результате взрыва дрона в Шебекино в Белгородской области мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму, а здания рядом были частично повреждены, сообщил оперштаб региона.

    В Белгородской области мужчина получил ранения в результате детонации дрона ВСУ, следует из сообщения в Telegram-канале оперштаба.

    Инцидент произошел в городе Шебекино, где мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму. По информации оперштаба, пострадавший самостоятельно обратился за медицинской помощью в Шебекинскую центральную районную больницу, после чего бригадой скорой помощи был доставлен в городскую больницу № 2 Белгорода.

    Медики оказали мужчине всю необходимую помощь, его состояние и дальнейшее лечение контролируют врачи. В результате атаки дрона была повреждена кровля надворной постройки, а также посечен фасад частного дома. Специалисты продолжают работать на месте происшествия, чтобы оценить нанесенный ущерб и принять меры по его устранению.

    Ранее в Белгородской области в результате детонации FPV-дрона пострадали три человека.

    Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 16 беспилотников самолетного типа над Белгородской областью.

    Комментарии (0)
    27 января 2026, 06:16 • Новости дня
    Пленный рассказал о направлении дезертиров ВСУ в штурмовики

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнопленный Александр Луговской сообщил, что украинское командование направляло необученных солдат, пойманных при попытке бегства, сразу в штурмовые подразделения.

    По его словам, украинское командование отправляет необученных мобилизованных, пытавшихся сбежать из учебного центра, непосредственно в штурмовые бригады, передает РИА «Новости».

    По словам Луговского, пойманных дезертиров задерживали и передавали под постоянный контроль инструкторов. «Мобилизованные, кого поймали, их ловили и отправляли без «учебки» сразу в штурмовые бригады. У нас один пример то, что они недалеко убежали, их сразу поймали. Там два человека, я их не знаю, то им сразу по 15 броников на них накидали, побили и держали постоянно возле себя инструктора под присмотром. А те, кто дальше убежал, уже дальше их поймали, их отправили без «учебки» в штурмовые бригады», – сообщил военнопленный.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады предложил отправлять дезертиров Вооруженных сил Украины в штурмовые отряды.

    Более 150 тыс. военнослужащих сбежали из Вооруженных сил Украины с начала года.

    Бойцы ремонтного батальона Вооруженных сил Украины решили массово оставить армию из-за отправки на передовую.

    Комментарии (0)
    27 января 2026, 06:28 • Новости дня
    Южная группировка уничтожила 46 блиндажей и терминалы Starlink ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинская армия потеряла за сутки от действий Южной группировки ВС РФ 46 блиндажей с военными и 2 терминала связи Starlink, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

    По его словам, украинская армия за сутки потеряла 46 блиндажей с личным составом и два терминала связи Starlink в результате действий Южной группировки российских войск, передает ТАСС.

    Астафьев добавил, что на краматорском, константиновском и славянском направлениях российские беспилотные системы уничтожили шесть антенн связи, два терминала Starlink и шесть наземных робототехнических комплексов. Кроме того, были сбиты семь украинских беспилотников.

    Астафьев отметил, что удары были нанесены по укрепленным пунктам ВСУ, что привело к серьезным потерям среди украинских военных. Подразделения Южной группировки продолжают наносить удары по военной инфраструктуре противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Симиновку в Харьковской области.

    Российские военные взяли под контроль Павловку и Новопавловку в ДНР.

    Вооруженные силы России освободили Жовтневое в Запорожской области и Закотное в ДНР.

    Комментарии (0)
    27 января 2026, 12:29 • Новости дня
    ВС России поразили объекты энергетики ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.

    Кроме того удары наносились по местам хранения и подготовки к запуску БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты 11 снарядов американской РСЗО HIMARS, переоборудованная для поражения наземных целей зенитная управляемая ракета С-200 и 105 беспилотников.

    Всего с начала спец операции уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 111 231 беспилотник, 646 ЗРК, 27 349 танков и других бронемашин, 1 651 боевая машина РСЗО, 32 877 орудий полевой артиллерии и минометов, 52 956 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне Черноморский флот уничтожил безэкипажный катер ВСУ.

    в минувшие выходные ВС России нанесли массированный удар по производящему БПЛА украинскому заводу.

    ВС России за неделю нанесли массированный и пять групповых ударов возмездия по Украине.

    Комментарии (0)
    27 января 2026, 06:58 • Новости дня
    «Северяне» продвинулись на Сумском и Харьковском направлениях

    Tекст: Антон Антонов

    Группировка российских войск «Север» продолжает продвижение на Сумском и Харьковском направлениях.

    На всех участках фронта Сумского направления российские силы при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем продвигаются вглубь Сумской области. Авиация и дроны «Герань» наносили точечные удары по позициям ВСУ в тылу. ВСУ укрепляют запасные оборонительные рубежи и усиливают штурмовые подразделения. Штурмовые группы «Севера» продвинулись на пяти участках в Сумском районе и на трех – в Глуховском, общее продвижение составило до 550 м.

    На Теткинском и Глушковском направлениях существенных изменений не произошло, российская артиллерия продолжила удары по районам Рыжевки и Искрисковщины, сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    В Харьковской области ожесточенные бои идут в лесах и населенных пунктах возле Волчанска. Авиация, дроны-камикадзе и системы «Солнцепек» усилили удары по позициям ВСУ, поддерживая продвижение российских штурмовых групп.

    В районе Старицы российские войска продвинулись в лесополосах на двух участках до 150 м, а расчеты ТОС-1А нанесли удары по ВСУ. Возле Симиновки занят участок леса и позиция ВСУ, продвижение составило 200 м. В Волчанских Хуторах штурмовые подразделения «Северян» заняли девять домовладений, продвинувшись до 150 м. В районе Хатнего авиация нанесла удары по украинским силам, а российские штурмовые группы продвинулись на восьми участках на 700 м. На Липцовском участке фронта изменений не зафиксировано.

    «За сутки потери противника составили свыше 180 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 80 в Харьковской)», – сказано в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка российских войск «Север» уничтожила в Черниговской области Украины ангары с ударными БПЛА и до взвода личного состава украинских вооруженных сил.

    Комментарии (0)
    Венгрия обвинила Зеленского во вмешательстве в выборы в стране
    Рар: Членство в ЕС станет для Украины компенсацией за потерю территорий
    Турция хочет создать буферную зону на границе с Ираном
    В Одессе зафиксировали масштабное разрушение энергетической инфраструктуры
    В Петербурге решили отредактировать рекомендации для уроков о блокаде Ленинграда
    Эксперт: Банковские карты нужно менять каждые пять лет
    Экс-помощница двух губернаторов умерла, прилетев на похороны к матери

    Морозы перегрели газовый рынок ЕС и США

    Снежная буря в США и резкие морозы в ЕС сразу вызвали рост цен и напряжение на газовых рынках. Американцы не видели такого дорогого газа с 2022 года. Европейцы стали опустошать запасы газа еще быстрее, а синоптики обещают морозы и в феврале. Побежать к Газпрому за помощью больше нельзя. Чем закончится для США и Европы снежный коллапс? Подробности

    Как история наказывала Финляндию за агрессию к России

    27 января Россия отмечает день полного снятия блокады Ленинграда. Однако в блокаде участвовали не только немецко-фашистские, но и финские Вооруженные силы. Вся история Финляндии со времен XIX века содержит примеры агрессии, предательства и неблагодарности в адрес России – а также того, как Финляндия была за это наказана. Подробности

    Почему Красная армия отказывалась от уникальных видов оружия

    85 лет назад, в январе 1941 года, в СССР стартовало проектирование так называемого ампуломета. Это был один из примеров уже забытых сегодня систем вооружений, на которые в первый период Великой Отечественной делалась серьезная ставка. Что это были за системы и почему они в итоге не оправдали надежд? Подробности

    Кровь в Миннеаполисе стала предвыборным подарком демократам

    Массовые протесты в Миннеаполисе вспыхнули с новой силой после того, как сотрудники иммиграционной и таможенной службы застрелили 37-летнего гражданина США Алекса Претти. На этом фоне Барак Обама и Билл Клинтон призвали американцев к «действию». Какие цели преследуют демократы и чем происходящее грозит Трампу? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Урсула – диктатор Европы

      Отношения между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас окончательно испортились. В частном порядке Каллас называет начальницу диктатором, утверждают европейские СМИ. Судя по всему, так она пытается спасти собственную карьеру.

    • Украину хотят взять в ЕС в 2027 году

      Президент Сербии Александр Вучич заявил, что, по его информации, Украина станет членом ЕС уже в 2027 году. О том, что такие планы существуют, говорил и премьер Венгрии Виктор Орбан. Пока это кажется невозможным, даже гибельным сценарием для Евросоюза. Пока.

    • Очередное предательство США. Теперь курды

      Ряд американских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США окончательно сворачивают свое военное присутствие в Сирии. Это связано с решением о предательстве очередного союзника, которое приняли в Вашингтоне.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • График выплат пенсий и пособий на детей в феврале 2026 года: точные даты, переносы и важные нюансы

      Февраль – месяц короткий, но с точки зрения социальных выплат напряженный. Его наступление всегда волнует и пенсионеров, и семьи с детьми. Нужно планировать бюджет, учитывая не только сокращенное количество дней, но и государственные праздники, которые напрямую влияют на график перечислений. Когда в феврале 2026 года стоит ждать пенсии и все основные детские пособия, как работают переносы из-за выходных и 23 февраля и на что важно обратить внимание?

    • Индексация пенсий и социальных выплат с 1 февраля 2026 года: кого коснутся прибавки и новые суммы

      С 1 февраля 2026 года в России проводится очередная индексация пенсий и социальных выплат. Повышение затронет пенсионеров, семьи с детьми, получателей федеральных пособий, а также граждан, пользующихся мерами господдержки, привязанными к уровню инфляции. Размер индексации составляет 5,6% – именно на такую величину выросли потребительские цены по итогам 2025 года. Повышение применяется автоматически и не требует подачи заявлений.

    • Народные приметы на февраль 2026: что сулит месяц и к чему готовиться

      Февраль в народном календаре всегда занимал особое место. Это не просто самый короткий месяц года, а время перелома, когда зима борется с весной, а темнота постепенно уступает свету. Именно в феврале заканчивается один жизненный цикл и начинается подготовка к следующему. Наши предки придавали большое значение февральским приметам, ведь они помогали не столько предсказать погоду, сколько понять внутренние ритмы жизни, настроиться на грядущие перемены и проверить, насколько прочно выстроены быт и отношения.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

