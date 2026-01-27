Силы ПВО сбили 18 украинских БПЛА над регионами России

Tекст: Ольга Иванова

Силы противовоздушной обороны сбили 18 украинских беспилотников с 13.00 до 20.00 по московскому времени над различными регионами России и Черным морем, сообщает ТАСС. Об этом проинформировали в Министерстве обороны России.

В ведомстве уточнили, что за семь часов были уничтожены шесть БПЛА над Белгородской областью, четыре – над Крымом, еще четыре – над акваторией Черного моря. Три беспилотника сбили в Брянской области, один – в Курской области.

По словам представителей Минобороны, все уничтоженные дроны были самолетного типа. Подчеркивается, что действия сил ПВО позволили предотвратить возможные атаки на объекты инфраструктуры и населённые пункты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО сбили пять беспилотников самолетного типа над Белгородской областью в промежуток с восьми до тринадцати часов по московскому времени.