ВС России за неделю нанесли семь ударов по военным объектам на Украине
С 14 по 20 марта в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов по военным объектам на Украине.
В результате поражены предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и аэродромной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, говорится в канале Max Минобороны.
Кроме того, удары наносились по местам производства, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
В течение недели ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожены три реактивные системы залпового огня, в том числе пусковые установки американских РСЗО HIMARS и MLRS, а также боевая машина РСЗО «Град».
Средствами ПВО сбиты 40 управляемых авиабомб, 12 снарядов РСЗО HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 2615 беспилотников.
Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 125 225 беспилотников, 652 ЗРК, 28 366 танков и других бронемашин, 1690 боевых машин РСЗО, 33 961 орудие полевой артиллерии и миномет, 57 328 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.
