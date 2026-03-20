ВС России за неделю нанесли семь ударов по военным объектам на Украине

Tекст: Мария Иванова

В результате поражены предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и аэродромной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, говорится в канале Max Минобороны.

Кроме того, удары наносились по местам производства, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

В течение недели ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожены три реактивные системы залпового огня, в том числе пусковые установки американских РСЗО HIMARS и MLRS, а также боевая машина РСЗО «Град».

Средствами ПВО сбиты 40 управляемых авиабомб, 12 снарядов РСЗО HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 2615 беспилотников.

Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 125 225 беспилотников, 652 ЗРК, 28 366 танков и других бронемашин, 1690 боевых машин РСЗО, 33 961 орудие полевой артиллерии и миномет, 57 328 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

Напомним, накануне средства ПВО России за сутки сбили 356 беспилотников ВСУ.

До этого ВС России поразили используемые в интересах ВСУ объекты энергетики и транспорта.

ВС России за предыдущую неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов возмездия по Украине.