За убийство африканского друга СССР ответит европейский аристократ

Tекст: Евгений Крутиков

В Брюсселе суд первой инстанции принял решение начать уголовный процесс в отношении бывшего бельгийского дипломата графа Этьена Давиньона по делу о преступлениях, связанных с убийством первого премьер-министра Конго Патриса Лумумбы. 93-летнего Давиньона обвиняют в причастности к незаконному задержанию и перемещению Лумумбы, а также в соучастии в унижающем и жестоком обращении с ним. Тогда Давиньон был стажером-дипломатом.

Давиньон – единственный оставшийся в живых из десяти бельгийских чиновников, против которых семья Лумумбы подала иск в 2011 году. Если Давиньон доживет, то суд над ним может начаться не раньше января 2027 года. Стоит уточнить, что Следственная палата брюссельского суда пока только приняла решение о том, что Давиньон вообще подсуден, то есть обвинения могут быть ему предъявлены. Дальнейшее следствие по бельгийским законам будет вести уже уголовный суд, потому рассмотрение дела по существу так затягивается.

Давиньон обвиняется в «незаконном задержании или переводе» военнопленного, лишения Патриса Лумумбы права на справедливое судебное разбирательство после его ареста, в «унижающем и оскорбительном обращении», которое также квалифицируется как «участие в военных преступлениях». При этом факт прямого участия графа Давиньона в убийстве Лумумбы не был установлен прокуратурой Бельгии. То есть он физически не стрелял. Следственный судья также постановил, что Давиньон должен ответить за свою возможную причастность к судьбе соратников Лумумбы – Джозефа Окито и Мориса Мполо, которые были убиты вместе с ним.

Патрис Лумумба был политиком левого толка и открыто симпатизировал СССР. В Европе и США его в то время воспринимали как нового Фиделя Кастро. В июне 1960 года Лумумба возглавил первое правительство независимой от Бельгии Республики Конго после успеха на выборах основанной им партии «Национальное движение Конго». Он оставался на посту премьера до начала сентября 1960 года, когда был вынужден покинуть его из-за возникшего в Конго политического кризиса и провозглашения сепаратистами на юге страны государства Катанга. Лумумба был захвачен сторонниками сепаратистов, вывезен в Катангу и убит 17 января 1961 года.

Кризис завершился переворотом, осуществленным полковником Мобуту Сесе Секо, который на долгие времена стал главой ДР Конго, переименованную в Заир. Есть версия, что сам Мобуту был причастен к выдаче Лумумбы бельгийцам и сепаратистам Катанги, но с него уже не спросишь. Тем более что именно Мобуту впоследствии провозгласил Лумумбу национальным героем и воздвиг ему мавзолей в Киншасе.

Самые полные данные об убийстве Лумумбы были представлены в ходе слушаний специальной комиссией бельгийского парламента. Тела Лумумбы и двоих его соратников Окито и Мполо были сразу же закопаны на месте расстрела, который совершили солдаты Катанги под командованием бельгийского наемника. Однако на следующий день они были выкопаны и вывезены на юг к самой границе с тогдашней Северной Родезией (современной Замбией). Там они были захоронены вторично. Два дня спустя, 21 января, тайная могила была вновь вскрыта.

Как заявил в ходе парламентского расследования участвовавший в операции по сокрытию улик убийства бывшего конголезского премьера бельгийский комиссар полиции Жерар Соэтэ, тела 35-летнего Лумумбы и его двух соратников были вынуты из земли, расчленены и растворены в серной кислоте. После этого все, что осталось на месте этого преступления, было сожжено.

Комиссар Жерар Соэтэ вырвал два золотых зуба у конголезского политика «на память». В 2016 году дочь Соэтэ продемонстрировала на пресс-конференции один золотой зуб. Бельгийские власти вскоре его у нее изъяли и торжественно передали властям ДР Конго. Теперь он хранится в специальном мавзолее в Киншасе.

В 2011 году сыновья Патриса Лумумбы Франсуа и Роланд подали иск в Королевскую судебную палату Бельгии. Обвиняемыми проходили десять бельгийцев: дипломаты, включая Давиньона, полицейские, включая Соэтэ, сотрудники разведки и офицеры, координировавшие связь с сепаратистами Катанги. Их имена выявили по рассекреченным архивам.

До этого доказательства причастности бельгийцев собирались годами. В 1999 году бельгийский историк Людо де Витте опубликовал книгу «Убийство Лумумбы» (L’Assassinat de Lumumba), в которой впервые в полном виде была описана роль Бельгии – финансовая и военная поддержка Катанги против центрального правительства в Леопольдвиле (Киншасе) и планы по устранению Лумумбы. После этой публикации в Бельгии и была создана парламентская комиссия, которая официально подтвердила, что Бельгия выделила тогда 8 млн долларов (в ценах 1960 года) на устранение Лумумбы, а королевские чиновники планировали убийство конголезского лидера.

В Африке есть мнение, что Давиньон стал идеальной фигурой для следствия, поскольку он, во-первых, может просто не дожить до решения суда.

Во-вторых, суд над ним – прекрасный способ перевести стрелки на непосредственных исполнителей убийства Лумумбы и вывести из-под удара королевскую семью, самого тогдашнего короля Бодуэна Первого, правительство Бельгии, британскую МИ6 и ЦРУ, которые согласно рассекреченным документам, принимали прямое участие в планировании свержения и убийства Лумумбы. Особо решительно настроена семья Лумумбы, в частности его внук Мехди, который считает, что бельгийское правосудие может таким образом пытаться вывести из-под удара само государство.

В то же время бельгийский адвокат семьи Лумумбы Кристоф Маршан считает, что «если процесс состоится, это станет первым в истории уголовным судом над представителем бывшей колониальной державы за убийство лидера африканской независимости».

Перед нами действительно важный прецедент, который в перспективе может повлиять на всю систему взаимоотношений между бывшей колониальной Европой и африканскими странами.

Теперь о сути обвинения в адрес Давиньона. В 1960 году ему было 27 лет, и он бы младшим дипломатическим сотрудником – стажером в только что организованном посольстве Бельгии в Леопольдвиле. Почему-то именно ему из Брюсселя было поручено представить разработки по разрешению кризиса в Конго. В январе 1960 года он отправил в Брюссель телекс, в котором говорилось, что «первоочередной задачей является устранение Лумумбы и объединение конголезских лидеров против него». В интервью 2010 года Давиньон отрицал, что это был призыв к убийству Лумумбы. Его, мол, неправильно поняли, а слово «устранение» надо понимать только как «смещение с поста премьера».

93-летний граф Этьен Давиньон – не просто бывший дипломат на пенсии. Он внук министра иностранных дел Бельгии начала ХХ века и в начале Первой мировой войны Жюльена Давиньона и зять бывшего премьер-министра Бельгии Поль-Анри Шарля Спаака, ставшего вторым в истории генеральным секретарем НАТО (с 1957 года, первым генсеком был британский генерал Исмей Гастингс). При нем Этьен Давиньон исполнял функции атташе (секретаря).

Впоследствии именно Этьен Давиньон играл одну из лидирующих ролей в организации и создании Европейского союза и считается одним из его отцов-основателей.

Долгое время он возглавлял Европейскую энергетическую комиссию, а в 1970 году подготовил так называемый доклад Давиньона («Люксембургский доклад») об основах внешней политики новой объединенной Европы. Именно этот документ лежит в основе всей организации внешней политики ЕС до сих пор. Именно Этьен Давиньон впервые представил принципы внешнеполитической концепции Евросоюза, как некоего единого пространства. Также считается, что Этьен Давиньон как глава Европейской энергетической комиссии сыграл решающую роль в преодолении сталелитейного и угольного кризисов в Европе в 1970-х и 1980-х годах.

Графом Бельгии он стал в 2018 году решением короля Филиппа, то есть уже после того, как стал разгораться скандал вокруг его соучастия в убийстве Лумумбы, а еще раньше, в 2004 году, он стал государственным министром, то есть получил постоянное место в Королевском совете Бельгии. С 1989 по 2001 год Давиньон возглавлял бельгийский филиал банка «Сосьете Женераль» и считался одним из наиболее влиятельных «теневых» европейских финансистов и промышленников. Более того, он член руководящего правления Бильдербергского клуба, а с 1998 по 2001 год был председателем ежегодных конференций клуба.

Давиньон не просто член европейской элиты, он представитель самого респектабельного ее слоя, который напрямую влияет на все европейское устройство. Просто так обвинить настолько влиятельного человека, пусть ему и 93 года, в соучастии в убийстве Патриса Лумумбы, да еще без прямых доказательств – надо очень захотеть. Создается впечатление, что

бельгийское правительство таким образом не просто хочет избавиться от исков семьи Лумумбы, но и продемонстрировать свою готовность участвовать в жизни своей бывшей колонии. Или хотя бы получить точку входа в ДР Конго.

Ранее Бельгия уже официально извинялась за убийство Лумумбы, но этого, видимо, мало. Глобальная гонка за редкоземельными металлами, большими залежами которых располагает ДР Конго, приводит в том числе и к таким неожиданным поворотам.

Бельгия остается одной из тех бывших европейских колониальных держав, которые не оставляют попыток вернуться на Африканский континент, но в некоем новом качестве. При этом бельгийский контекст в ДР Конго настолько ужасен (чего стоит только одни «человеческие зоопарки», которые Бельгия представляла еще в 1958 году в Брюсселе на международной выставке «Экспо», или массовые отрубания конечностей работникам на шахтах за любые провинности), что одними словесными извинениями тут не обойтись. Если Бельгия всерьез захотела вдруг вернуться в ДР Конго на колтановые рудники, то ей придется жертвовать даже фигурами такого масштаба, как граф Этьен Давиньон.

Репутация 93-летнего старика, который и не делал-то ничего, что не выходило за рамки поведенческих принципов того времени, может быть разрушена ради допуска Брюсселя на мировой рынок редкоземов. Сочувствия здесь немного, поскольку граф Этьен Давиньон все-таки не наш герой, и его представления о мироустройстве укладываются в рамки поведения членов Бильдербергского клуба, которым он столько лет руководил. Но это прекрасная иллюстрация того, что глобалистские устремления и принципы вполне могут пожирать и тех, кто сам же столько лет их претворял в жизнь.

С другой стороны, процесс над Этьеном Давиньоном может открыть для бывшей колониальной Европы ящик Пандоры. Пока что из-под удара выводится только королевская семья Бельгии, но есть еще та роль, которую в организации убийства Лумумбы сыграла Британия. Например, бывший британский консул баронесса Дафна Парк, которая ранее открытым текстом призналась в убийстве Лумумбы: «Да. Я организовала это». Если процесс над Этьеном Давиньоном дойдет до рассмотрения дела по существу, то это может вызвать эффект домино, вслед за которым естественным образом появятся иски к другим европейским правительствам, отдельным чиновникам, дипломатам, военным, политикам и наемникам.