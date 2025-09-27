Дочь Лумумбы назвала свободу и справедливость общими ценностями для России и Африки

Tекст: Дарья Григоренко

Она подчеркнула, что впервые находится в России по приглашению Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы, и для нее большая честь присутствовать на праздновании столетия со дня рождения ее отца. По словам Джулианы Лумумба, «ценности, за которые он погиб, для нас общие: свобода, справедливость, подлинная экономическая и политическая независимость и, конечно же, суверенитет, достоинство темнокожего человека и человека вообще», передает ТАСС.

Лумумба отметила, что эти принципы универсальны и разделяются как в Африке, так и в России. Она напомнила, что именно Россия первой официально выразила протест после убийства Патриса Лумумбы. Джулиана Лумумба ранее занимала посты министра образования и министра культуры Демократической Республики Конго.

Патрис Эмери Лумумба был первым премьер-министром независимого Конго и основателем партии «Национальное движение Конго». После получения независимости страна оказалась в глубоком политическом кризисе из-за противоречий между президентом и премьер-министром, а также из-за сепаратистских настроений в регионах. Лумумба выступал против сепаратизма и обратился за поддержкой к СССР, что вызвало давление со стороны западных стран. В итоге он был отстранён от власти, арестован и убит в январе 1961 года, причем организаторами называли бельгийские спецслужбы и западные разведки. В 2002 году Бельгия официально принесла извинения Демократической Республике Конго за убийство Лумумбы.

Джулиана Лумумба также считает, что африканские страны могут раскрыть огромный экономический потенциал в условиях справедливого и многополярного мира. По ее словам, «в более справедливом, более реальном, более многополярном мире у нас огромные возможности». Она подчеркнула, что ДР Конго обладает всеми необходимыми ресурсами для развития, включая богатые запасы питьевой воды, за которую, по ее мнению, скоро начнется мировая борьба, и возможности в горнодобывающей сфере и сельском хозяйстве.

