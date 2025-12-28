Мы сами, родители и законодатели, лишаем детей ответственности почти с рождения, огораживая их от мира. Ты дорасти до 18, а там уже сам сможешь отвечать. И выходит он в большую жизнь снежинкой, которой работать тяжело/неохота, а здесь токсичный начальник, а здесь суровая реальность.23 комментария
В Госдуме рассказали о возможных способах вложения 13-й зарплаты
Депутат Аксаков: Россияне могут направить 13-ю зарплату на депозит или купить гособлигации
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков дал рекомендации россиянам по использованию 13-й зарплаты.
По его мнению, оптимальными вариантами вложения бонуса могут стать депозиты в банках или покупка государственных облигаций, передает РИА «Новости».
Аксаков отметил, что сейчас банки предлагают самые высокие проценты по депозитам, что связано с уровнем ключевой ставки Банка России.
«Сейчас самые высокие проценты предлагают банки по депозитам, в том числе из-за высокой ключевой ставки, поэтому можно и там оставить свои средства», – заявил Аксаков в интервью.
Депутат также подчеркнул, что вложения в государственные облигации могут быть выгодными благодаря гарантированным выплатам и стабильной доходности.
Ранее председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов отправил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, предложив ввести норму о выплате 13-й зарплаты перед Новым годом.
Кадровый эксперт объяснил разницу между 13-й зарплатой и бонусом.
Роструд разъяснял, что 13-я зарплата не является обязательной выплатой.