Матч юниоров ЦСКА и «Родины» завершился массовой дракой в Москве

Матч юниорских команд ЦСКА и «Родины» закончился массовой дракой в Москве

Tекст: Мария Иванова

Массовая драка произошла между юниорскими командами «Родины» и ЦСКА во время матча клубной лиги среди игроков 2011 года рождения в Москве, сообщает РИА «Новости».

Встреча завершилась победой «Родины» со счетом 2:1, однако сразу после финального свистка на поле вспыхнул конфликт.

По информации агентства, первым агрессию проявил голкипер ЦСКА Данил Вопилин, который подбежал к игроку «Родины» Денису Уралеву и толкнул его в спину. К стычке быстро присоединился запасной вратарь армейцев Павел Коваленко, вскочивший со скамейки, чтобы продолжить толкать соперника.

В потасовке участвовал и футболист «Родины» Семен Скопцов, который нанес несколько ударов выбежавшему Коваленко, после чего самого Скопцова повалили на землю. Драку удалось остановить благодаря вмешательству судей и тренеров обеих команд.

В результате инцидента красные карточки получили вратарь ЦСКА Вопилин, его напарник Коваленко и тренер команды Платон Пчелкин. У «Родины» поле по решению арбитра покинул Скопцов, а Уралев был предупрежден.

