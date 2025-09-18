Пенсионера арестовали за убийство из-за спора об игре футболиста Смолова

Tекст: Алексей Дегтярев

Преображенский райсуд столицы арестовал Олега Матвиенко на один месяц и 30 суток, сообщает ТАСС.

По информации следствия, преступление произошло в квартире жилого дома, где Матвиенко, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта на почве личных неприязненных отношений нанес множественные удары топором, ножом и другими предметами мужчине с ограниченными возможностями здоровья.

Потерпевший скончался от нанесенных телесных повреждений.

Источник агентства в правоохранительных органах указал, что причиной ссоры, приведшей к трагедии, стал спор вокруг игры российского футболиста Федора Смолова.

Ранее на самого Смолова возбудили уголовное дело по факту потасовки в ресторане «Кофемания». Драка произошла в конце мая. Футболист уже публично извинялся.

Источник сообщал, что атлет в ходе допроса частично признал свою вину.