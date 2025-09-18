Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.0 комментариев
Пенсионера арестовали за убийство из-за спора об игре футболиста Смолова
В Москве избрали меру пресечения для пенсионера, который обвиняется в убийстве инвалида во время конфликта, сообщили в Преображенском суде, источник отметил, что спор у мужчин завязался из-за обсуждения игры футболиста Федора Смолова.
Преображенский райсуд столицы арестовал Олега Матвиенко на один месяц и 30 суток, сообщает ТАСС.
По информации следствия, преступление произошло в квартире жилого дома, где Матвиенко, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта на почве личных неприязненных отношений нанес множественные удары топором, ножом и другими предметами мужчине с ограниченными возможностями здоровья.
Потерпевший скончался от нанесенных телесных повреждений.
Источник агентства в правоохранительных органах указал, что причиной ссоры, приведшей к трагедии, стал спор вокруг игры российского футболиста Федора Смолова.
Ранее на самого Смолова возбудили уголовное дело по факту потасовки в ресторане «Кофемания». Драка произошла в конце мая. Футболист уже публично извинялся.
Источник сообщал, что атлет в ходе допроса частично признал свою вину.