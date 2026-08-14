На Украине наказали школьниц за танцы под русскую музыку

Tекст: Денис Тельманов

Инцидент произошел в городе Монастыриска, где три девушки танцевали в центре города под русские композиции, передает РИА «Новости». Нарушительницами оказались ученицы девятого, десятого и одиннадцатого классов.

«Относительно двух младших участниц происшествия правоохранители составили административные материалы в отношении их родителей. Старшая из девушек, которой исполнилось 16 лет, будет нести ответственность самостоятельно», – отмечается в сообщении местной полиции.

Ранее пресса уже писала о похожих случаях преследования граждан. В начале августа конфликт из-за песен произошел в Трускавце, а в Дрогобыче двух женщин заставили публично извиняться за прослушивание музыки на русском языке.

Борьба с русским языком на Украине активно ведется с 2014 года. В декабре 2023 года парламент страны принял закон о национальных меньшинствах, который еще сильнее ужесточил ограничения на использование русской речи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля правоохранители Киевской области привлекли к ответственности родителей танцевавших под русскую музыку подростков.

В начале августа полиция установила личности слушавших русскоязычные песни на пляже в Трускавце туристов.

Накануне нового учебного года офис языкового омбудсмена Украины запретил взрослым использование русского языка в школьных чатах.