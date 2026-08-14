Tекст: Вера Басилая

Представители российских силовых структур сообщили, что в Козятине Винницкой области в больнице умер мобилизованный Николай Мищенко. «Мужчина провел в ТЦК двое суток, где его жестоко избивали «людоловы»», – рассказал собеседник РИА «Новости».

Всего за неделю жертвами военкомов стали более десяти человек

Местная полиция попыталась скрыть преступление, назвав причиной смерти несчастный случай. Кроме того, Государственное бюро расследований Украины подтвердило факт избиения подчиненного пьяным сотрудником военкомата в Ивано-Франковской области.

В Винницкой области мобилизованный украинец Николай Мищенко скончался в больнице после избиений.

Провал реформы ТЦК спровоцировал новую волну насилия на Украине.

Ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец подтвердил информацию о смертях граждан в помещениях военкоматов.