Мобилизованный на Украине умер после падения из окна казармы

Tекст: Алексей Дегтярёв

Мобилизованный украинец, выпавший из окна казармы, умер в больнице в Козятине Винницкой области, передает ТАСС со ссылкой на украинскую прессу.

34-летний Николай Мищенко упал со второго этажа и был госпитализирован. Семья погибшего утверждает, что мужчину избивали, и требует провести объективное расследование инцидента.

По словам местной жительницы Снежаны Ящук, призывника доставили в военкомат, где спустя два дня его навестила мать. Мужчина рассказал ей о побоях, а в тот же день скончался в медицинском учреждении.

Родственникам не сообщали о трагедии еще двое суток, при этом на теле погибшего были обнаружены следы насилия и сломана рука.

Ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец обвинял сотрудников территориальных центров комплектования (украинский аналог военкоматов) в тотальном нарушении прав человека.

Он предупреждал об угрозе силового противостояния в обществе из-за принудительного призыва.

В июне уполномоченный по правам человека подтвердил гибель минимум четырех призывников в помещениях ТЦК.