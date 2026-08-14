Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
Мобилизованный на Украине умер после падения из окна казармы
В Винницкой области Украины скончался 34-летний призывник, который ранее жаловался родственникам на избиение, сообщают местные СМИ.
Мобилизованный украинец, выпавший из окна казармы, умер в больнице в Козятине Винницкой области, передает ТАСС со ссылкой на украинскую прессу.
34-летний Николай Мищенко упал со второго этажа и был госпитализирован. Семья погибшего утверждает, что мужчину избивали, и требует провести объективное расследование инцидента.
По словам местной жительницы Снежаны Ящук, призывника доставили в военкомат, где спустя два дня его навестила мать. Мужчина рассказал ей о побоях, а в тот же день скончался в медицинском учреждении.
Родственникам не сообщали о трагедии еще двое суток, при этом на теле погибшего были обнаружены следы насилия и сломана рука.
Ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец обвинял сотрудников территориальных центров комплектования (украинский аналог военкоматов) в тотальном нарушении прав человека.
Он предупреждал об угрозе силового противостояния в обществе из-за принудительного призыва.
В июне уполномоченный по правам человека подтвердил гибель минимум четырех призывников в помещениях ТЦК.