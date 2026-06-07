Омбудсмен сообщил о смертях мобилизованных в украинских военкоматах

Tекст: Ольга Иванова

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил информацию о смертях граждан во время мобилизационных мероприятий, передает РИА «Новости». По его словам, зачастую после задержания сотрудниками военкоматов людей не могут найти по несколько дней.

«Есть случаи, когда после этого человек оказывается в больнице. И это не самая страшная ситуация, у нас есть случаи, когда после этого люди просто умирают. В помещениях ТЦК, по моей информации, уже зафиксировано четыре случая, когда в помещении ТЦК люди просто умерли», – заявил омбудсмен.

Киевские власти сейчас остро нуждаются в пополнении личного состава ВСУ. Жесткие методы работы военкомов вызывают массовое недовольство и протесты среди населения. В сети регулярно появляются кадры насильственного задержания мужчин на улицах.

Ранее Лубинец уже отмечал массовый характер нарушений со стороны сотрудников центров комплектования. Они превышают полномочия, применяют физическую силу и даже провоцируют аварии на дорогах, чтобы остановить потенциальных призывников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае житель Днепропетровска скончался во время прохождения военно-врачебной комиссии.

В апреле мобилизованный украинец умер на территории военкомата Кривого Рога после внезапного задержания.

В марте еще один призывник погиб от побоев сотрудников территориального центра комплектования.