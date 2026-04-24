«Белорусская угроза» может стать важным элементом грядущей информационной кампании по объяснению населению Украины, что снижение мобилизационного возраста необходимо. «Раньше мы противостояли только России, но скоро на нас нападет и Белоруссия».6 комментариев
Мобилизованный украинец умер в военкомате Кривого Рога
Житель Кривого Рога на Украине умер на территории военкомата после внезапного задержания правоохранителями при попытке получить водительское удостоверение, сообщили украинские СМИ со ссылкой на супругу погибшего.
По данным украинских СМИ, мужчина умер «в одном из районных военкоматов Кривого Рога». СМИ уточняют, что 50-летнего украинца мобилизовали в среду прямо в отделении полиции, передает РИА «Новости».
Мужчина пришел туда ради оформления водительских прав, однако вместо этого подвергся принудительному призыву. Из военкомата он успел связаться с семьей и пожаловаться на резкое ухудшение самочувствия. Утром в четверг родственники получили известие о его смерти.
Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Днепропетровска скончался спустя шесть дней после избиения по пути в территориальный центр комплектации. В городе Яворов Львовской области 48-летний мужчина умер в территориальном центре комплектации, причиной смерти назвали отравление алкоголем.