Полиция Дагестана задержала подозреваемого в убийстве по мотиву кровной мести

Tекст: Антон Антонов

«Сотрудниками УУР МВД Дагестана задержан подозреваемый в убийстве. 38-летнего мужчину оперативники обнаружили в одном из домов Махачкалы, где он пытался скрыться у своего знакомого. Собранный материал передан по подследственности», – сообщает МВД Дагестана в «Максе».

Ранее о возбуждении уголовного дела по факту убийства местного жителя информировало Следственное управление СК по региону. По версии следствия, 14 августа около 15.15 в городском саду местный житель из мотива кровной мести нанес мужчине 1982 года рождения около 20 колото-резаных ранений, от которых тот скончался.

Уголовное дело возбуждено по п. «е.1» ч. 2 ст. 105 УК об убийстве по мотиву кровной мести.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне в поселке Тарки на окраине Махачкалы после конфликта местных жителей произошла перестрелка, в ходе которой один человек погиб, а двое получили ранения, по делу задержали двух подозреваемых.

В марте 2026 года во дворе многоквартирного дома в Махачкале неизвестные из травматического оружия ранили двух местных жителей и скрылись на автомобиле.

