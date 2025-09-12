  • Новость часаПВО сбила над территорией Ленинградской области более 20 беспилотников
    США ищут подходы к России через Белоруссию
    США поставили сделку с Индией в зависимость от закупок российской нефти
    Военный эксперт: Вторжение беспилотников показало плохую подготовку польской армии
    Ветеран «Альфы» увидел признаки того, что в Кирка стрелял профессионал
    Суд в Бразилии приговорил экс-президента Болсонару к 27 годам тюрьмы
    Трамп не исключил «ошибки» в связи с инцидентом с БПЛА в Польше
    Армения заявила о переходе от «братских» отношений с Россией к «партнерским»
    ФБР опубликовало фото подозреваемого в убийстве Кирка
    Глава МИД Польши с мольбой попросил граждан не ездить в Россию и Белоруссию
    Мнения
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Что нас ждет в финале технического прогресса

    В 2025 году в два раза увеличились и достигли 1 млн экземпляров продажи тамагочи. Помните, в 90-е была такая игрушка-брелок – электронный питомец, за которым нужно ухаживать? Купил, позаботился, выкинул. Примерно к этому нас ведет технопрогресс и технофеодализм.

    7 комментариев
    Максим Сучков Максим Сучков В США убит американский Данила Багров

    Трамп выиграл выборы, но его «революция здравого смысла» пока не победила. В Америке все еще много сил и людей, которые хотят иного для нее (и мира) пути развития. И пока они есть, а таких парней, как Чарли Кирк, будут убивать, никакой «нормальности» в США не будет.

    6 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Удары по Катару заставили задуматься всех союзников США

    Атака на Катар стала атакой не только на авторитет США на Ближнем Востоке и в исламском мире, но и вообще везде. Ведь теперь никто, абсолютно никто не может чувствовать себя в безопасности.

    6 комментариев
    12 сентября 2025, 04:08 • Новости дня

    Кравцов рассказал о требовании к назначению домашних заданий в школе

    Кравцов: Домашние задания не должны требовать более трех с половиной часов

    Tекст: Антон Антонов

    Учащиеся всех классов не должны тратить более трех с половиной часов на выполнение домашних заданий, сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

    Министр подчеркнул, что для всех школьников установлено единое максимальное время выполнения домашних заданий по всем предметам – «суммарный объем домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен превышать продолжительности выполнения 3,5 часа», передает РИА «Новости».

    Помимо этого, по его словам, для каждого класса существуют отдельные нормы по времени выполнения домашних заданий. В первом классе на выполнение заданий отводится не более одного часа, во втором и третьем классах – не более полутора часов, в четвертом и пятом – не более двух часов, в шестом-восьмом – не более двух с половиной часов, в девятом-одиннадцатом классах – не более трех с половиной часов.

    Министр уточнил, что все рекомендации согласованы с Роспотребнадзором, а также учитывают возрастные особенности школьников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 1 сентября в российских школах ввели установленный норматив по объему домашних заданий и контрольных работ, согласованный с Роспотребнадзором.  Кравцов заявил, что закрепление знаний через домашние задания играет ключевую роль в образовательном процессе.

    11 сентября 2025, 07:35 • Новости дня
    MWM: Россия получит миллиарды при сохранении «Адмирала Кузнецова»
    MWM: Россия получит миллиарды при сохранении «Адмирала Кузнецова»
    @ Министерство обороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сохранение единственного российского авианосца «Адмирал Кузнецов» может принести стране миллиардные доходы и расширить перспективы военно-технического сотрудничества с Китаем и Индией, пишет Military Watch Magazine.

    Возвращение корабля на передовую с обновленным авиакрылом откроет для российского оборонного сектора новые возможности, говорится в материале Military Watch Magazine, передает «Газета.Ru».

    Сохранение авианосца позволит Москве проводить совместные стратегические маневры с Китаем и Индией, а также расширить экспорт сопутствующей военной техники. В частности, Россия уже заработала 2,3 млрд долларов на продаже авианосца Vikramaditya Индии и свыше 2 млрд долларов на поставке истребителей МиГ-29К для этого корабля.

    Дополнительно были заключены контракты на покупку 14 вертолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления Ка-31, а также ряд других менее значимых соглашений. Предоставление Индии доступа к российским технологиям делает Москву более привлекательным партнером по сравнению с Францией.

    Ранее глава совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Костин заявил, что ремонт тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» нецелесообразен из-за его возраста и высокой стоимости.

    Военный эксперт Василий Кашин в беседе с газетой ВЗГЛЯД пояснял, что техническое состояние «Адмирала Кузнецова» сильно ухудшилось из-за того, что авианосец не имел полноценно оборудованного причала и расходовал ресурс своей силовой установки на рейде.

    Комментарии (15)
    11 сентября 2025, 17:38 • Новости дня
    Захарова назвала интервью Пугачевой «базаром лицемерия»
    Захарова назвала интервью Пугачевой «базаром лицемерия»
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала интервью певицы Аллы Пугачевой, назвав его «базаром лицемерия».

    Она также отметила: «Есть произведение, [название которого] потом стало расхожей фразой, – «Ярмарка тщеславия». А это – базар лицемерия», передает ТАСС.

    Захарова высказалась по теме в ходе общения с журналистами на XI Петербургском международном форуме объединенных культур.

    Напомним, 10 сентября певица Алла Пугачева дала первое большое интервью после начала спецоперации на Украине, в ходе которого она похвалила Дудаева и Горбачева.

    Ранее Пугачева попросила Минюст включить ее в список иноагентов.

    Комментарии (28)
    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (2)
    11 сентября 2025, 16:25 • Новости дня
    Ветеран «Альфы» увидел признаки того, что в Кирка стрелял профессионал
    Ветеран «Альфы» увидел признаки того, что в Кирка стрелял профессионал
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Смертельный выстрел в шею, скорее всего, был случайностью, но исходя из того, что стрелка все еще не поймали, он был профессионалом, сказал газете ВЗГЛЯД подполковник ФСБ в отставке, президент союза «Офицеры группы Альфа» Алексей Филатов. Так он прокомментировал убийство соратника Трампа Чарли Кирка в США.

    Во время публичного мероприятия в Университете долины Юта консервативный политический активист и радиоведущий Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею, несовместимое с жизнью. Были задержаны два подозреваемых в убийстве, однако после допроса их освободили, поскольку не обнаружили связи с произошедшим.

    «Данная ситуация напоминает покушение на Дональда Трампа, когда он баллотировался в президенты. Тогда Трампу повезло: пуля прошла рядом с шеей и поразила ухо. А здесь, как мы знаем, пуля попала в шею, а ранение оказалось смертельным. Более того, и тогда, и сейчас стреляли с крыши расположенного поблизости здания, разница лишь в уровне защиты», – говорит Филатов.

    Он рассказывает, что поскольку Дональд Трамп на тот момент являлся экс-президентом США, ему обеспечивалась охрана на высшем государственном уровне. В случае с соратником Трампа Чарли Кирком такого уровня защиты обеспечено не было, поэтому стрелку удалось скрыться.

    «У Кирка была личная охрана, но ее возможности были ограниченны. Кроме того, исходя из его публичного статуса, трудно было предположить, что существуют реальные силы, заинтересованные в его смерти. Он воспринимался как политик, не претендующий на высшие посты и не оказывающий решающего влияния», – рассуждает собеседник.

    Что касается мотивов и личности стрелка, здесь можно рассматривать два основных вектора, продолжает ветеран «Альфы». Первая версия – скорее всего, это психически нездоровый человек. В Америке относительно легко освоить базовую снайперскую стрельбу, а с такого небольшого расстояния, как в данном случае, сделать смертельный выстрел мог даже новичок, прошедший около пяти занятий. Мотивы сумасшедшего прогнозировать невозможно.

    «Вторая версия кажется менее вероятной, но у нее есть косвенные подтверждения. Сейчас американское общество сильно поляризовано после победы Трампа на выборах и его неоднозначных шагов. Одни считают его гением, другие – непредсказуемым политиком. Учитывая, что Трамп назвал Кирка своим близким другом и политическим партнером, это убийство можно рассматривать как политическое. В пользу этой версии говорит несколько фактов: убийца достиг цели с первого выстрела, и его до сих пор не поймали, хотя прошло уже много времени», – полагает Филатов.

    По его словам, сумасшедший стрелок-одиночка вряд ли бы смог так чисто замести следы и бесследно скрыться. То, что преступника до сих пор не поймали, говорит о возможном участии профессиональной структуры: стрелял профессионал, пути отхода были заранее спланированы – и его, вероятно, очень хорошо прячут, чтобы он не мог выдать заказчика.

    «Что касается выстрела в шею, то я уверен, что это случайность. Шея – не самое оптимальное место для гарантированного летального исхода. Можно попасть, не задев критические артерии или позвоночник, и человек выживет. Гораздо эффективнее целиться в голову или корпус», – делится эксперт.

    Он объясняет, что даже голова – это недостаточно большая цель, ведь при попадании в челюсть есть вариант, что жертва выживет. А у корпуса, области сердца, площадь для поражения больше, чем у головы. Вокруг сердца сосредоточено много жизненно важных органов, попадание в которые с большой вероятностью приведет к смерти. Поэтому выстрел в шею скорее следствие случайности, а не точного расчета.

    «Если исполнителя быстро поймают, то, скорее всего, верна версия с одиночкой. Если же нет, то версия о заказном политическом убийстве с участием профессионалов станет более предпочтительной. Мне кажется, что это событие может привести к серьезному дисбалансу в американском обществе, а за ним, вероятно, последуют какие-то просчитанные политические шаги», – заключил Филатов.

    Напомним, за последний период на Дональда Трампа было осуществлено два покушения. Первый инцидент произошел 13 июля 2024 года на митинге в Батлере (Пенсильвания), где пуля, выпущенная снайпером, слегка задела ухо политика. Спустя менее двух месяцев, в сентябре того же года, имела место вторая попытка покушения, на этот раз на территории гольф-клуба во Флориде.

    Комментарии (9)
    11 сентября 2025, 08:55 • Новости дня
    Белгородский губернатор заявил о тяжелой обстановке из-за ударов ВСУ
    Белгородский губернатор заявил о тяжелой обстановке из-за ударов ВСУ
    @ Антон Вергун/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе новой атаки беспилотников в Белгороде пострадал мужчина, в самом городе и в Белгородском районе Белгородской области сохраняется тяжелая обстановка, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    Жителям региона нужно соблюдать максимальную осторожность при передвижении, предупредил губернатор в своем Telegram-канале.

    Власти закрыли работу крупных торговых центров, обучение в школах продолжится в дистанционном формате. Детям рекомендовано оставаться дома, однако учителя и воспитатели продолжают дежурить в школах и детских садах для приема детей при необходимости, при условии соблюдения мер безопасности.

    В результате удара беспилотника ВСУ ранен мирный житель Белгорода. Мужчина получил минно-взрывную травму, осколочные ранения живота и руки и госпитализирован в городскую больницу №2.

    От второго беспилотника повреждены остекление социального объекта и один автомобиль. Оперативные службы продолжают работу на местах.

    В среду Гладков сообщал, что мужчина получил ранение в ходе атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Белгород. Также в городе в атаки дронов травму получила 16-летняя девушка.

    Кроме того, беспилотники ударили по зданию правительства области в Белгороде.

    Комментарии (27)
    11 сентября 2025, 12:48 • Новости дня
    На Украину прекратили подачу газа по Трансбалканскому коридору
    На Украину прекратили подачу газа по Трансбалканскому коридору
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Поток газа из Румынии по Трансбалканскому коридору на украинскую территорию остановлен, сообщают в четверг украинские СМИ.

    Поступление газа по Трансбалканскому коридору в страну полностью прекратилось с начала сентября, передает ТАСС со ссылкой на украинскую прессу.

    В июле Украина впервые начала эксплуатировать этот маршрут для импорта газа, в том числе из Азербайджана.

    С начала сентября из Румынии не поступило ни одного кубометра газа. За 10 дней месяца Украина импортировала 236 млн кубометров газа, основная часть которого поступила из Венгрии и Словакии, причем почти весь объем – российского происхождения.

    Аналитики предполагают, что прекращение поставок связано с повреждением газотранспортной инфраструктуры, однако украинские эксперты отмечали, что Трансбалканский маршрут оказался непопулярен из-за высоких тарифов и конкуренции с другими направлениями.

    Ранее киевский режим заявлял, что прорабатывает новый контракт на поставку азербайджанского газа по Трансбалканскому коридору, чтобы восполнить дефицит топлива к отопительному сезону.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина впервые импортировала газ из Азербайджана по новому маршруту, причем Киев пытался скрыть происхождение потребляемого газа.

    Комментарии (9)
    11 сентября 2025, 09:28 • Новости дня
    Юрист удивился большой задержке в возбуждении уголовного дела против Смолова

    Заслуженный юрист Соловьев: Смолова могли шантажировать уголовным делом

    Юрист удивился большой задержке в возбуждении уголовного дела против Смолова
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Исход уголовного дела по-прежнему зависит от готовности Смолова к «решению» вопроса неформальными путями», – сказал газете ВЗГЛЯД доктор юридических наук, профессор и заслуженный юрист России Иван Соловьев, комментируя вероятное наказание футболисту Смолову из-за драки в «Кофемании».

    В связи с ведением уголовного дела о потасовке в московском ресторане «Кофемания» футболисту Федору Смолову может грозить лишение свободы сроком до трех лет. Уточняется, что молодой человек обвиняется в «Умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью». Сама драка произошла 28 мая, после чего футболист приносил публичные извинения.

    «Меня удивляет большой временной промежуток между инцидентом, который произошел 28 мая, и фактом возбуждения уголовного дела в сентябре. Преступление произошло в условиях очевидности. Есть видеозаписи и все объяснения сторон. Неужели на экспертизы и иные доследственные действия понадобилось практически четыре месяца?» – задается вопросом Соловьев.

    По информации Соловьева, некие посредники, возможно, предлагали Смолову выплатить довольно крупную сумму за невозбуждение дела. Также прошла информация, что Смолов практически сразу компенсировал пострадавшей стороне моральный ущерб и нанесенный физический вред. А также возместил расходы заведению.

    Также понятно, что для футболиста возбуждение дела не может быть пиаром, так как он несет серьезные репутационные риски, рассуждает юрист. Он предполагает, что Смолов отказался платить миллионы неким «решалам».

    «Думаю, что исход дела по-прежнему зависит от готовности Смолова к «решению» вопроса неформальными путями. При этом нет сомнений, что футболист был изначально неправ и в его действиях может содержаться состав преступления. Но тогда было бы логичным дать процессуальную оценку его действиям в установленные законом и здравым смыслом сроки», – заключил Соловьев.

    Напомним, известные футболисты Кокорин и Мамаев в 2018 году получили реальные сроки за драку в том же столичном заведении – «Кофемания». Весь назначенный судом период наказания они провели в исправительном учреждении Белгородской области.

    Комментарии (7)
    11 сентября 2025, 12:16 • Новости дня
    Суд ЕС запретил Венгрии госфинансирование АЭС «Пакш»
    Суд ЕС запретил Венгрии госфинансирование АЭС «Пакш»
    @ EPA/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейский суд юстиции в Люксембурге отменил разрешение Еврокомиссии на госфинансирование строительства двух новых реакторов АЭС «Пакш» в Венгрии.

    Европейский суд юстиции в Люксембурге аннулировал решение Еврокомиссии, позволявшее Венгрии использовать государственное финансирование для расширения атомной электростанции «Пакш», передает ТАСС. Суд постановил, что предоставленные субсидии не соответствуют регламенту Европейского союза.

    В официальном документе отмечается: «Суд юстиции отменяет решение суда общей юрисдикции и аннулирует решение Еврокомиссии об одобрении государственной помощи Венгрии на строительство двух новых ядерных реакторов на АЭС «Пакш». В суде подчеркнули, что Еврокомиссия перед принятием решения должна была не только проверить соответствие инициативы регламенту ЕС о госпомощи, но и удостовериться, что заключение контракта отвечает требованиям регламента о госзакупках.

    Таким образом, суд удовлетворил апелляцию, ранее поданную Австрией. Как уточняется, австрийская сторона оспаривала легитимность финансирования проекта российским кредитом, полагая, что это нарушает нормы Европейского союза. В 2022 году первая попытка оспорить решение не увенчалась успехом, однако после подачи апелляции вердикт был изменен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росатом заявил об ускорении реализации проекта АЭС «Пакш-2» после снятия ограничений. В Петербурге начали ковку заготовок для строительства этой станции в Венгрии. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто анонсировал визит в страну генерального директора Росатома Алексея Лихачева.

    Комментарии (18)
    11 сентября 2025, 06:59 • Новости дня
    Власти США сочли задержанных по делу Кирка непричастными к убийству

    Департамент безопасности Юты заявил о продолжении розыска убийцы Кирка

    Власти США сочли задержанных по делу Кирка непричастными к убийству
    @ Brian Cahn/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    По делу об убийстве активиста Чарли Кирка задержали Джорджа Зинна и Захарию Куреши, но в обоих случаях связей со стрельбой не обнаружено, их освободили, сообщает департамент общественной безопасности штата Юта.

    Первым был задержан как подозреваемый Зинн, но затем он был освобожден. При этом Зинн обвинен полицией Университета долины Юта в воспрепятствовании правосудию, передает РИА «Новости».

    Второй подозреваемый, Куреши, также был освобожден после допроса.

    «Никаких связей со стрельбой ни у одного из этих лиц не установлено. Ведется расследование и розыск стрелявшего», – говорится в заявлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор ФБР Кэш Патель сообщал, что подозреваемый в убийстве Кирка задержан. Однако позднее он сообщил, что задержанный освобожден после допроса.

    Консервативный политический активист и радиоведущий Чарли Кирк погиб, получив огнестрельное ранение во время публичного мероприятия в Университете долины Юта.

    Комментарии (8)
    11 сентября 2025, 07:14 • Новости дня
    В Госдуме предложили повысить пенсии с 70 лет

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В России могут ввести повышенные выплаты к пенсии уже с 70 лет, чтобы поддержать пожилых людей, нуждающихся в дополнительных расходах на уход и лекарства, соответствующая инициатива поступила в Госдуму.

    Предложение предусматривает изменения в действующие законы о государственном пенсионном обеспечении и о страховых пенсиях, передает РИА «Новости».

    В пояснительной записке к документу указано, что надбавку за уход предлагается установить для граждан, достигших 70 лет. Также предлагается дифференцировать повышение фиксированной выплаты: в 70 лет – на 100%, в 80 лет или для инвалидов I группы – на 200%, а в 90 лет – на 300%.

    «Мы предлагаем назначать надбавки с 70 лет, чтобы помощь приходила тогда, когда она действительно необходима. Это честно по отношению к людям и это будет справедливо», – сказал Депутат Дмитрий Гусев.

    Глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов пояснил, что идея появилась после обращения пенсионера из Луганска, который работал на вредном производстве. Инициатива уже получила поддержку у депутатов других фракций и внесена в Госдуму. Ожидается, что законопроект поможет повысить уровень и качество жизни пожилых граждан и инвалидов I группы.

    Напомним, к июлю 2025 года размер средней пенсии по старости подошел к 25,1 тыс. рублей. Премьер Михаил Мишустин указывал, что с 2026 года страховые пенсии россиян будут увеличиваться два раза в год.

    Комментарии (17)
    11 сентября 2025, 10:03 • Новости дня
    Создатель SSJ100 Погосян покинул разработчика самолета «Байкал»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бывший глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) Михаил Погосян, известный по проекту SSJ100, оставил пост председателя совета директоров Уральского завода гражданской авиации (УЗГА), где разрабатывают самолет «Байкал», сообщили источники.

    Погосян, ранее занимавший пост председателя совета директоров, уступил место Игорю Насенкову, руководителю холдинга «Технодинамика», который владеет контрольным пакетом УЗГА, пишут «Ведомости» со ссылкой на собеседников.

    Отмечается, что Погосян продолжит работу в составе совета директоров.

    Погосян курировал гражданские проекты и финансирование, занимая пост главы совета директоров с января 2025 года. Новый руководитель совета, Насенков, ранее работал в структурах «Камаза» и «Радиоэлектронных технологиях», а с 2016 года возглавлял «Технодинамику».

    УЗГА занимается разработкой и производством самолетов «Байкал», «Ладога», «Освей», а также военного УТС-800 и БПЛА «Альтиус». ЛМС-901 «Байкал» был создан как замена устаревшему Ан-2, запуск его производства назначен на 2026 год. Из-за санкций зарубежный двигатель заменили на российский ВК-800.

    В 2025 году УЗГА получил контракт на доработку и ремоторизацию «Байкала» на сумму 12 млрд руб. В сентябре на ВЭФ-2025 предприятие подписало соглашение о поставке 50 самолетов «Байкал» альянсу «Аэрохимфлот».

    В сентябре также сменился гендиректор УЗГА: место Леонида Лузгина занял Игорь Озар, ранее возглавлявший РКК «Энергия» и работавший в ОКБ «Сухой».

    Ранее сообщалось, что серийное производство самолетов «Байкал» и МС-21 планируется запустить к концу 2026 года.

    Премьер Михаил Мишустин сообщал, что отечественные самолеты начнут поставлять авиакомпаниям в 2026 году.

    Комментарии (12)
    11 сентября 2025, 17:15 • Новости дня
    Глава МИД Польши с мольбой попросил граждан не ездить в Россию и Белоруссию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на радио публично обратился к согражданам с настоятельной просьбой воздержаться от поездок в Россию и Белоруссию.

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский эмоционально призвал граждан страны не посещать Россию и Белоруссию, передает ТАСС. В эфире радиостанции RMF24 он заявил: «Еще раз прошу, призываю и умоляю: не ездите туда, а если кто-то поедет, то сделает это на свой страх и риск».

    Сикорский подчеркнул, что подобные обращения уже звучали ранее, однако сохраняется высокий интерес граждан республики к поездкам в Россию и Белоруссию. По его словам, за 2024 год из Польши было совершено более 40 тысяч поездок в Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у Польши отсутствуют доказательства якобы атаки российских беспилотников.

    Власти Польши уведомили Минск о закрытии всех действующих пунктов пропуска на границе с Белоруссией с полуночи 12 сентября.

    Европейский союз пообещал ввести новые ограничительные меры против России после инцидента с российскими дронами.

    Комментарии (4)
    11 сентября 2025, 13:06 • Новости дня
    Дробницкий: Убийство Кирка – акт гражданской войны в США

    Американист Дробницкий: Убийство Кирка – акт гражданской войны в США

    Дробницкий: Убийство Кирка – акт гражданской войны в США
    @ Ross D. Franklin/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    MAGA-движение «жаждет крови» после гибели Чарли Кирка. На этом фоне у Дональда Трампа есть два варианта действий. Первый – позорно проиграть, вызвав растерянность и злость у своих сторонников. Второй – начать репрессии и броситься в атаку, будучи к ней неготовым. Любой из сценариев окажется проигрышным для президента США, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «Чарли Кирк – один из немногих людей в США, про которых можно сказать, что это и есть MAGA-движение (Make America Great Again, «Сделаем Америку снова великой»). По моему личному рейтингу он входит в пятерку консервативных лидеров страны», – отметил американист Дмитрий Дробницкий. Он напомнил, что активист с 18 лет возглавлял организацию Turning Point USA и сделал ее главным голосом молодых консерваторов. В том числе поэтому политик представлял серьезную опасность для либералов.

    «Кирк прорвал либеральную несвободу слова. Он был убит во время выступления в кампусе университета, где власть принадлежит либеральному дискурсу», – добавил собеседник. По его мнению, произошедшее – расчетливый удар по будущему американского консерватизма: как если бы Демпартия отправила Терминатора в прошлое, чтобы убить лидера будущего сопротивления.

    Вопрос теперь состоит в том, что будет делать находящийся формально у власти Дональд Трамп, сказал Дробницкий. «Если бы у главы Белого дома в руках было сильное государство, которым он полностью управляет, то политик мог бы успокоить общественность, навести порядок и наказать виновных. Но это прерогатива сильных лидеров», – рассуждает аналитик.

    MAGA-движение «жаждет крови», указал эксперт, сославшись на сообщения в американском сегменте соцсетей. Однако есть и те, кто призывает не отвечать на убийство Кирка и остановить политическое насилие в Штатах. На этом фоне у американского президента есть два варианта действий, полагает собеседник.

    «Первый – позорно проиграть, вызвав растерянность и злость у сторонников MAGA. Второй – начать репрессии, броситься в атаку, будучи к ней неготовым. Поэтому события в Юте – это точный расчет либералов: Трамп может потерпеть новое поражение – и это для них хорошо, он может броситься во всякие нервные и непродуманные реакции – и это им на руку», – пояснил американист.

    «У главы Белого дома очень узкая дорожка для того, чтобы что-то развернуть в свою сторону. Как показывает практика, ни один из сильных выпадов он в должной мере не отразил. Таким образом, убийство Кирка – это акт вялотекущей гражданской войны, в которой Трамп – как лидер революционных MAGA -патриотов – пока показывает себя слабо», – заключил Дробницкий.

    Ранее в США был убит Чарли Кирк, американский консервативный активист, сторонник президента Дональда Трампа. В него выстрелили во время выступления на сцене кампуса университета долины Юты в Ореме на мероприятии в рамках тура «Американское возвращение» на глазах трех тысяч присутствующих.

    Выстрел произошел в тот момент, когда Кирк отвечал на вопрос о трансгендерах, устраивающих стрельбу в школах. На любительских кадрах видно, как он резко наклоняется во время речи, а из шеи начинает течь кровь. Он был доставлен в региональную больницу Тимпаногоса в критическом состоянии, где и скончался. У 31-летнего активиста остались жена и двое детей.

    По данным Департамента общественной безопасности штата Юта, который ведет расследование совместно с ФБР, преступник, предположительно, выстрелил один раз с близлежащей крыши, сообщает CNN. Местные правоохранительные органы разыскивают злоумышленника. Личность его пока не установлена. На этом фоне в Вашингтоне службы безопасности оцепили территорию вокруг Белого дома.

    Трамп посчитал смерть Кирка «черным днем для Америки» и обвинил риторику «радикальных левых» в разжигании политического насилия. Он также пообещал найти «всех и каждого», причастных к преступлению. Губернатор Юты Спенсер Кокс назвал произошедшее «политическим убийством».

    В Демократической партии также осудили произошедшее. «Такому отвратительному насилию нет места в нашей демократии», – заявил бывший президент США Барак Обама. «В нашей стране нет места такому насилию. Оно должно прекратиться немедленно», – подчеркнул другой экс-главы Белого дома Джо Байден.

    Мировые политики выразили скорбь в связи с трагедией. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал Кирка «другом Израиля с львиным сердцем». Премьер Канады Марк Карни заявил: «Политическое насилие не имеет оправдания». Премьер Италии Джорджия Мелони назвала произошедшее «глубокой раной для демократии». «Мы все должны иметь возможность открыто и свободно вести дискуссии без страха», – заявил премьер Британии Кир Стармер.

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что первопричина трагедии – поддержка Украины «командой MAGA». По его словам, «политические преступления и убийства» осуществляют «леволиберальные отбросы, поддерживающие бандеровский Киев». Журнал Time опубликовал обложку, посвященную Кирку, призвав положить конец эпидемии политического насилия в США.

    В 2021 году Кирк совместно с пастором из Калифорнии Робом Маккоем основал организацию Turning Point USA Faith, призванную мобилизовать консервативных христиан голосовать за республиканцев. Он выступал за право американцев на владение огнестрельным оружием. На его соцсети суммарно подписаны более 20 млн человек. Наибольшей популярностью пользуются видео, на которых активист спорит со сторонниками Демократической партии.

    На публичных выступлениях он также не раз критиковал нынешние власти Украины, называл Владимира Зеленского марионеткой ЦРУ и препятствием для мира, выступал против предоставления военной помощи Украине, признавал Крым частью России и призывал к восстановлению дипотношений с Москвой, пишет РИА «Новости».

    Комментарии (6)
    11 сентября 2025, 19:46 • Новости дня
    Захарова заявила о выявленных нарушениях в работе «Японских центров»

    Правоохранители обнаружили нарушения в деятельности АНО «Японский центр» в России

    Захарова заявила о выявленных нарушениях в работе «Японских центров»
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    В ходе проверок деятельности «Японских центров» в России выявили многочисленные нарушения, включая искажение государственных границ страны на картах и отсутствие необходимых лицензий.

    Правоохранительные органы России выявили значительное количество нарушений в работе автономной некоммерческой организации «Японский центр по развитию торгово-экономических связей», которую власти Японии решили закрыть, передает ТАСС.

    По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, организация ранее способствовала развитию партнерства между странами, работая по межправительственным меморандумам 2000 и 2003 годов.

    Однако, как подчеркнула Захарова, после изменения политики Токио эти документы утратили силу, а деятельность центра потеряла актуальность.

    Захарова добавила, что МИД России заранее получил уведомление от посольства Японии о ликвидации центра. Она отметила, что решение Токио закрыть все шесть филиалов организации в России логично и своевременно, так как их цели и задачи больше не соответствуют современной действительности.

    Комментарии (10)
    11 сентября 2025, 10:27 • Новости дня
    RT: Студент признался в убийстве школьницы в Петербурге

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Учащийся вуза в Петербурге признал вину в убийстве 15-летней ученицы одной из местных школ, сообщил в четверг источник, знакомый с ситуацией.

    Подозреваемый 18-летний Максим на допросе признал свою вину, при этом он отказался давать более подробные показания, ссылаясь на статью 51 Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя, передает RT со ссылкой на источники.

    Студент приехал на встречу с девочкой с Сахалина. После совершения преступления он попытался покончить с собой рядом с телом школьницы, однако медики сумели его спасти.

    Придя в сознание, студент заявил, что его «бес попутал».

    Напомним, в апарт-отеле Петербурга нашли тело 15-летней девочки с множественными ножевыми ранениями, подозреваемым оказался молодой человек.

    Ранее в Подмосковье молодой человек задушил свою девушку из-за ревности. Он попытался скрыть следы преступления, в этом ему помогала его мать.

    Комментарии (5)
    11 сентября 2025, 14:30 • Новости дня
    Стало известно о разработке ОКБ Сухого восьми новых беспилотников

    ОКБ Сухого начало разработку восьми различных типов беспилотников

    Стало известно о разработке ОКБ Сухого восьми новых беспилотников
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специалисты ОКБ Сухого работают над созданием сразу восьми новых моделей беспилотных летательных аппаратов, охватывающих разные задачи в авиационной отрасли, заявил первый заместитель директора филиала – управляющий директор ОКБ ОТА – директор ОКБ Сухого Михаил Стрелец.

    По его словам, ОКБ Сухого, входящее в состав Объединенной авиастроительной корпорации, занимается разработкой восьми различных беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС.

    «Сегодня у нас [ОКБ Сухого] в разработке порядка восьми типов различных беспилотных летательных аппаратов», – сказал Стрелец. Он уточнил, что для оперативно-тактической авиации ключевым развитием станет переход от авиационного комплекса к авиационной системе.

    Стрелец добавил, что создание функциональных комплексов и систем, включающих пилотируемые, беспилотные и опционно-пилотируемые элементы, позволит эффективнее решать задачи преодоления эшелонированной системы ПВО и снизит стоимость таких операций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский истребитель Су-57 признан лучшим в мире по сверхзвуковой дальности и маневренности. Летчик-испытатель Богдан рассказал, что истребитель шестого поколения должен иметь высокую степень автоматизации и интеграцию беспилотных систем. Главный конструктор объяснил, почему новый российский беспилотник обладает необычным обликом для повышения эффективности в бою.

    Комментарии (0)
    ЕДГ стартовал в России с Камчатского края
    Лукашенко заявил о готовности России к соглашению по Украине
    Захарова заявила о выявленных нарушениях в работе «Японских центров»
    Польша решила направить 40 тыс. солдат к границе с Россией и Белоруссией
    «Аэрофлот» запустил продажу билетов на рейс Москва – Краснодар
    Маргарита Симоньян сообщила о возвращении домой после операции
    США сняли санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа»

    Нефтяники готовятся к голодным играм

    Уже не только эксперты, но и крупнейшие нефтяные гиганты готовятся к долгому периоду низких цен на нефть. Такого активного сокращения рабочих и инвестиций не наблюдалось со времен пандемии коронавируса. Что происходит на рынке нефти и куда катятся цены? Подробности

    Российско-сирийские отношения развиваются по афганской модели

    Через месяц в Россию впервые приедет президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа. Поводом станет участие сирийской делегации в первом российско-арабском саммите. После падения власти Башара Асада Москва и Дамаск нашли общий язык и готовы развивать сотрудничество в разных сферах. Как подчеркивают эксперты, открытость новых сирийских властей к сотрудничеству может дать России даже больше преимуществ, чем при Башаре Асаде. Подробности

    Удар по Крюковскому мосту через Днепр открыл новый этап СВО

    Ночная комбинированная атака российских истребителей, БПЛА и артиллерии по украинской территории открыла новый этап СВО – с начала спецоперации ВС России не били по железнодорожным мостам через Днепр. Для Украины эти объекты играют важнейшую стратегическую роль. Без них полумиллионная фронтовая группировка ВСУ лишится снабжения от стран Запада. Что заставило Москву снять запрет на удары по мостам и как произошедшее скажется на переговорном процессе? Подробности

    Прибалтика больше напугана поведением Америки, чем России

    Срочное письмо готовят в американский Конгресс парламентарии стран Прибалтики. В нем они намерены умолять Соединенные Штаты не прекращать военное финансирование Литвы, Латвии и Эстонии и не выводить из этих государств американских солдат. Что происходит в отношениях между Вашингтоном и его прибалтийскими сателлитами? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

